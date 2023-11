Wenn ihr euer altes Google-Konto behalten wollt, solltet ihr jetzt handeln, bevor Google es in wenigen Tagen löscht

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Anders sieht es aus, wenn ihr tatsächlich zwei Jahre und länger keine Dienste von Google mit eurem Konto genutzt habt. Bei diesen Accounts steht die komplette Löschung unmittelbar bevor. Der US-Konzern stellt euch aber nicht vor vollendete Tatsachen. Diese als inaktiv markierten Konten werden via E-Mail über die bevorstehende Löschung informiert. Landet die Warnung jedoch nur in eurem ungenutzten Google-Postfach, könnte es schon bald zu spät sein.

Eure E-Mails, Fotos und in Google Drive gespeicherte Dateien sind dann unwiderruflich verloren. Zuletzt stand der Publisher Ubisoft in der Kritik, weil dieser auch gegen inaktive Accounts vorgehen wollte.

Google und seine Dienste wie YouTube werden von vielen Menschen täglich genutzt. Und trotzdem scheint es eine gewisse Menge an Usern zu geben, die auf die Produkte des US-Konzerns verzichten oder vergessen haben, dass sie ein Google-Konto haben. Für alle mit solch einem vergessen Konto gilt es nun schnell zu handeln. In wenigen Wochen beginnt Google damit, Accounts zu löschen, wenn diese über 24 Monate nicht aktiv genutzt worden sind.

