6 Tipps für starke Passwörter und warum ihr sie überhaupt braucht

Diese Kombinationen lassen sich auch in manchen Fällen sehr gut merken. Habt ihr etwa einen Lieblingssatz, so nehmt ihr hier die Anfangsbuchstaben jedes Wortes in der richtigen Groß- und Kleinschreibung und auch die Satzzeichen. Da ihr euch den Satz merken könnt, fällt es euch leichter, euch die Kombination des Kennworts ebenfalls zu merken.

Denn im Darknet könnt ihr Datenbanken kaufen, in denen Logindaten und Passwörter enthalten sind. Wurde euer Passwort dort geleakt und ihr nutzt es für verschiedene Accounts, dann haben es Hacker umso leichter, an eure Daten zu kommen. Im besten Fall nutzt ihr daher unterschiedliche Passwörter.

Je stärker euer Passwort, desto schwieriger haben es Diebe oder Hacker, es herauszufinden. Und die nutzen einige fiese Tricks, um an euren Code zu kommen. Ein langes, starkes und komplexes Passwort macht es für solche Leute umso schwieriger, an eure Daten zu kommen.

