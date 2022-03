16-Jähriger wohnt noch bei Mama, hackt angeblich die größten Tech-Riesen der Welt

In den letzten Wochen wurden mehrere große Tech-Firmen, darunter Nvidia und Microsoft, von einer Hacker-Gruppe namens Lapsus$ heimgesucht. Nach gründlichen Ermittlungen will man nun den Drahtzieher hinter den Hackern gefunden haben: Einen 16-Jährigen, der noch bei seiner Mutter wohnt. Lest die ganze Story hier auf MeinMMO.

Was wurde gehackt? Die Hacker-Gruppe Lapsus$ steckt mutmaßlich hinter den Hacks auf große Tech-Firmen wie Nvidia, Microsoft und die Cloud-Account-Management-Firma Okta.

Die Hacker hatten offenbar höchst effektiv die Sicherheitsbarrieren der Firmen durchbrochen und sensible Daten erbeutet. Dabei sollen teilweise interne Mitarbeiter der Firmen beteiligt gewesen sein, welche von den Hackern kompromittiert wurden.

Die Hacker sollen dann die Firmen erpresst haben, die erbeuteten Daten zu veröffentlichen, wenn man ihnen nicht „Lösegeld“ zahle.

Dazu kamen noch freche Streiche, wie das plötzliche Auftauchen der Hacker in Zoom-Calls, bei denen der Hacker-Angriff in der Firma besprochen wurde. Die Hacker seien dort aufgetaucht, um die Firmen zu verspotten.

Laut Cybersecurity-Experten wären Geld und ein entsprechender, berüchtigter Ruf die Hauptmotivation der Hacker von Lapsus$.

Ermittler kommen Hackern auf die Schliche, weil sie unvorsichtig wurden

Wie wurden die Hacker gefunden? Verständlicherweise haben die betroffenen Firmen ein reges Interesse, diesen Hackern das Handwerk zu legen und es wurden umfangreiche Nachforschungen von Cybersecurity-Ermittlern eingeleitet.

Laut einer Operation vom Security-Team von Microsoft, welche die Gruppe unter dem Namen „DEV-0537“ führt, sollen die Hacker trotz ihrer beachtlichen Fähigkeiten recht sorglos vorgegangen sein. So berichtet die Firma:

Im Gegensatz zu den meisten solcher Hacker-Gruppen, die unter dem Radar bleiben, scheint DEV-0537 seine Spuren nicht zu verwischen. Sie gehen sogar so weit, ihre Angriffe in sozialen Medien anzukündigen oder ihre Absicht bekannt zugeben, Anmeldedaten von Mitarbeitern der Zielorganisationen zu kaufen.

Wer ist der Ober-Hacker? Durch das Nachverfolgen dieser Spuren wiederum konnte man offenbar mehrere Hacker mittlerweile ausfindig machen. Der mutmaßliche Kopf der Gruppe soll dabei ein Teenager von 16 Jahren sein. Er lebe noch bei seiner Mutter in England.

Der Junge sei bisher nicht weiter polizeilich aufgefallen. Seine Mutter wurde bereits von Journalisten aufgesucht und zeigte sich entsetzt über die mutmaßlichen Aktivitäten ihres Sohns. Inwieweit die örtliche Polizei gegen den Jungen vorgehen wird, ist noch nicht bekannt.

Er soll laut den Ermittlern übrigen so gut und schnell beim Hacken sein, dass man ihn erst für einen hochentwickelten Bot gehalten habe.

Neben dem Teenager in England soll laut Ermittlern übrigens noch mindestens ein weiterer Jugendlicher in Brasilien zu Lapsus$ gehören. Insgesamt will man 7 einzigartige Accounts identifiziert haben, die der Gruppe zugeordnet werden.

Auf ihrer Telegramm-Gruppe soll Lapsus$ übrigens verlauten haben lassen, dass sie erstmal Urlaub machen würden. Man käme aber bald mit neuen Leaks zurück.

