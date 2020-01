Das MMORPG The Secret World (PC) startete 2012 unter miesen Umständen, 2017 sollte es als „Secret World Legends“ wiederbelebt werden. Doch 2020 stellt unser Autor Schuhmann ernüchternd fest: Das war vergeblich.

Was ist The Secret World? The Secret World ist wahrscheinlich das beste erfolglose MMORPG aus dem letzten Jahrzehnt. Wir haben es auf MeinMMO 2014 mal „das beste Singleplayer-MMO, das ihr nie gespielt habt“ genannt.

Das Besondere am Spiel ist die Story und die Art, wie Geschichten erzählt werden.

The Secret World nimmt scheinbar bekannte Horror-Geschichten peppt sie mit Tiefe und Humor auf und erzählt sie gegen den Strich.

Legenden und Gruselgeschichten sind in dieser Welt wahr, aber das Spiel geht mit diesem „Grundmaterial“ kreativ um. Immer wieder wird mit bekannten Erzähl-Mustern gebrochen.

The Secret World kann dem Spieler gleichzeitig mit einer atmosphärischen klassischen Gruselgeschichte um verdammte Seelen beängstigen, ihn aber auch mit einer geschäftstüchtigen Mumie zum Schmunzeln bringen.

Die Quests sind ein ähnlich gewagter Mix: The Secret World verlangt von Spielern schon mal, in den Browser zu gehen und im Netz nach bestimmten Hinweisen zu googlen, um in einer Mission voranzukommen.

The Secret World beginnt mit einer Zombie-Invasion und steigert sich.

Warum lief das MMORPG so schlecht? Schon der Release von „The Secret World“ im Juli 2012 stand unter keinem guten Stern:

Der Entwickler Funcom hatte mit dem holprigen Release von „Age of Conan“ (2008) viele Hardcore-MMORPG-Fans verärgert. Das Conan-MMORPG hatte hohe Erwartungen geweckt, die aber letztlich enttäuscht.

Um den Release von The Secret World entstand ein Finanzskandal: Der damalige CEO von Funcom soll vermeintlich geahnt haben, dass Secret World floppen würde und daher seine Anteile teuer verkauft haben, bevor der Flop öffentlich bekannt wurde und die Kurse sanken. Das brachte ihm Ärger und eine Anklage wegen Insider-Handel ein

Zum anderen erschien The Secret World zwischen Guild Wars 2 und Diablo 3 und ging gegen die Schwergewichte unter

The Secret World hatte zudem einige Eigenheiten, die einen Einstieg kratzig machten:

Das Kampfsystem wurde als klobig empfunden

in das Skill-System musste man sich erst reindenken

Irgendwie schaffte es The Secret World nicht, einen „positiven Buzz“ zu erzeugen, wie das etwa Guild Wars 2 über Jahre gelang. Bei Metacritic stand man bei 74 von 100. Das war keine eine Empfehlung, unbedingt in MMORPG reinzuschauen, wo doch Guild Wars 2 mit 90% so viel besser aussah.

Als die Schwemme an neuen, westlichen MMORPGs etwa 2015 abflachte, entdeckte so mancher den „Geheim-Tipp“ The Secret World zwar für sich. Doch die Content-Versorgung des MMORPGs war da schon schwierig geworden, so dass es wenig Anlass gab, weiterzuspielen, nachdem man die Story durch hatte.

Zudem hatte The Secret World nach der atmosphärischen Einsteiger-Zone einen Schwierigkeits-Anstieg, der Spieler dazu zwang, seinen Charakter nun effektiv zu spielen, wenn er nicht ständig sterben wollte. Wer nur die Story genießen und mal eben spielen wollte, stieß rasch an Grenzen: The Secret World verlange eine engere Beschäftigung mit den Mechaniken.

2017 wollte Funcom den Neuanfang mit The Secret World Legends.

Das sollte die Wende bringen: Funcom war zwischenzeitlich in finanzielle Not geraten. 2015 standen die Norweger vorm Konkurs.

Es sah eine Weile so aus, als würde der kommerzielle Flop von The Secret World und einem seltsamen LEGO-Spiel dem Studio den Garaus machen. Sicher tat der Finanz-Engpass der Weiterentwicklung von The Secret World nicht gut.

Doch durch den Erfolg von Conan Exiles 2017 kam wieder Geld in die Kassen.

Das wollte Funcom 2017 in einem „Reboot“ von The Secret World investieren

The Secret World wird 2017 das 2. Mal übersehen

Wie ging das aus? Dass der Reboot wahrscheinlich fehlschlagen würde, sah man bereits nach den Reaktionen auf den ersten Teaser-Trailer. Der erhielt nur 800 Likes. Der Launch-Trailer kam auf etwas bessere Werte – richtige Begeisterung löste er aber auch der nicht aus.

Das Reboot ließ die weltweite Gaming-Öffentlichkeit größtenteils kalt.

Auf Neueinsteiger wirkte The Secret World Legends nicht mehr frisch. 2017 war es schon 5 Jahre alt; bereits die 2012er-Version gewann keine Preise für Grafik und Innovation.

Letztlich wurde „Secret World Legends“ von Funcom nach dem Release kaum weiterentwickelt. Es erschien 2018 mit Südafrika eine Content-Erweiterung, auf die Veteranen lange gewartet hatten, doch seitdem ist es ruhig um das Spiel geworden.

Hatte Funcom 2018 noch regelmäßige Updates in den Finanzberichten aufgeführt, tauchte in den 3 Finanzberichten von 2019 „The Secret World Legends“ nicht mehr groß auf. Es erhält in den Präsentationen lediglich eine kleine Spalte, mit dem Vermerk, das „Events“ stattfinden.

The Secret World auf einer Stufe mit den Uralt-MMORPG Age of Conan und Anarchy Online im Finanzbericht 1/2019.

Auf der deutschen Homepage von The Secret World ist die letzte News vom Juni 2019. Auf der englischen Homepage finden sich allerdings noch weitere News:

die meisten drehen sich um ein neues Singleplayer-Spin-Off

man findet aber auch Patch-Notes zu einem Winter-Update, das die Krampusnacht ankündigt und schwierigere Aufgaben in der Agartha verspricht.

An den Reaktionen der Spieler sieht man aber, dass sich die verbliebenen Spieler eher über Story-Updates, neue Missionen und Zonen freuen würden.

The servers are back online; Krampusnacht 2019 is now live from December 12 – January 2! Read here for the full update notes:https://t.co/l8oGJhxhEl — Secret World Legends (@SecretWorldLgds) December 12, 2019

Wie geht’s weiter? Im Moment ist eine „TV-Serie“ in Planung, von der man aber schon lange nichts mehr gehört hat. Dazu gibt’s „Singleplayer“-Spiele, die im Universum von The Secret World spielen.

Nachdem Funcom das MMORPG „The Secret World“ offiziell beendet hat, scheint man im Stillen auch „The Secret World Legends“ weitgehend in den Wartungsmodus überführt zu haben. Es erscheinen zwar noch sporadisch Patches, aber mit großen Erweiterungen des Spiels ist wohl nicht mehr zu rechnen.

Letztlich ein trauriges Schicksal für ein MMORPG, das bei der Art, wie es seine Geschichten erzählt, eine herausragende Qualität erreicht.