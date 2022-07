Vor exakt 10 Jahren erschien mit The Secret World ein MMORPG, wie es seitdem kein zweites gab. Eine völlig neue Erfahrung, die MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus damals ausgiebig gezockt hat. Zum Geburtstag will er wieder mal reinschauen – und kann das hoffentlich verkraften.

Am 3. Juli 2012 erschien The Secret World. Mein Account dafür ist sogar noch einige Wochen älter, denn man konnte sich schon früher anmelden und so einige Vorteile sichern. Das MMORPG hat mich damals einfach vollkommen in seinen Bann gezogen.

In The Secret World spiele ich in einer alternativen Realität mit Lovecraft-Flair. Monster aus dem Cthulhu-Mythos sind real, genau wie Magie und alle möglichen Verschwörungstheorien.

Als Spieler kann ich den berühmten Illuminaten, dem Templer-Orden oder den asiatischen „Dragons“ beitreten. Auf der ganzen Welt passieren seltsame Dinge und ich muss sie zusammen mit meinen Mitstreitern aufklären.

Dabei bin ich einer der Auserwählten, die nicht so leicht sterben können, denn leuchtende „Bienen“ bringen mich immer wieder ins Leben zurück. Düster, abgedreht, schaurig und mit einer guten Portion trockenem Humor. Genau mein Spiel!

Das war damals meine Templerin. Ich vermisse sie.

Warum ist es nun also ein Fehler, das Spiel zu installieren? Ganz einfach: weil es gescheitert ist und das aus guten Gründen. Ich weiß, dass mich die Nostalgie dazu bringt, mal wieder zu spielen. Ich weiß aber auch, dass ich bitter enttäuscht werde.

The Secret World ist Traum für alle Nerds und genau das war das Problem

Der frische Ansatz an das Genre, das völlig unverbrauchte Setting und der damals noch nicht so stark geflutete MMORPG-Markt waren verlockend für viele Gamer, inklusive einer Gruppe von Freunden und mir selbst.

The Secret World hatte zudem – oder hat, es läuft ja noch – viele Mechaniken, die für das MMORPG-Genre absolut ungewöhnlich sind.

Genau diese haben aber dafür gesorgt, dass das Spiel nie so wirklich bei der breiten Masse ankam.

MeinMMO-Redakteur Jürgen Horn hat den Relaunch von The Secret World vor 5 Jahren angespielt. Es gibt übrigens etliche alte MMORPGs, die noch viel gespielt werden:

Einzigartiges Quest-Design mit Augmented Reality

Eine der größten Innovationen von The Secret World waren die „Investigation“-Quests. Mit nur wenigen Hinweisen muss ich ein Geheimnis aufdecken und entdecke dabei immer mehr Hinweise, die zur Lösung führen – wie ein echter Ermittler.

Ich folge Spuren, spreche mit NPCs, oder – was absolut abgefahren ist – ich muss über den im Spiel integrierten, voll funktionsfähigen Webbrowser die Websites von Firmen im Spiel ansteuern, die extra für The Secret World erschaffen worden sind. Sogar NPCs haben eigene Twitter-Accounts.

So etwas gab es noch nie. Ich rede nicht davon, dass man eine Quest auf wowhead nachschlägt. Ich musste wirklich schauen, welche Mitarbeiter bei einer Firma angestellt waren, weil ich ihre Namen in irgendwelchen geheimen Akten suchen sollte.

Sehr cool für jemanden, der voll in der Welt versinken will. Super nervig, wenn man einfach nur daddeln möchte. Denn diese Quests sind auch die mit der mit Abstand besten Belohnung. Nur niemand will so lange knobeln für EP und eine neue Waffe …

Der „Kingsmouth Code“ ist die erste Ermittler-Mision, die man so bekommt. Seht hier einen Durchlauf der Quest:

Gerade Waffen waren ebenfalls eine ziemlich coole Idee. Zum Heilen trug man ein Sturmgewehr oder Krallen, weil was sonst wäre sinnvoll, hm? Zum Tanken ist Chaosmagie da und Schaden macht man natürlich mit Pistolen.

Für mich als damals noch recht jungen Gamer mit 19 Jahren war das alles echt cool. Eine Abwechslung zu WoW, eine interessante Welt. Ich habe ein halbes Jahr lang richtig intensiv gespielt.

Es war verdammt cool, sich den Templern anzuschließen oder zu sehen, wie das Hauptquartier der Illuminaten aussieht. Wie die Geheimorganisationen arbeiten, um vermeintliche Verschwörungstheoretiker an der Nase herumzuführen.

Oder auch einfach nur in eine Welt einzutauchen, in der die Monster von Lovecraft Wirklichkeit sind. Wie sähen wohl bekannte Städte aus, wenn sie plötzlich von widerlichen Kreaturen überrannt werden? Eine reizvolle Vorstellung.

Aber irgendwann fehlte einfach etwas. Heute weiß ich, woran The Secret World scheiterte.

The Secret World wollte zwar nie WoW „töten“, aber genau daran sind auch schon viele andere Spiele gescheitert:

Ich weiß, ich werde wieder enttäuscht sein

Die ganzen tollen Systeme, die im Spiel eingeführt wurden, sind nur am Anfang wirklich spannend:

Trotz innovativem Fähigkeitenrad mit dutzenden Skills gibt es “den einen Build”, den jeder spielt

Ermittler-Quests lassen sich nur einmal pro Charakter abschließen und mit einem Twink kennt man das Ende schon – der „Twist“ fehlt

Die Story ist verdammt gut geschrieben, aber wie bei einem Singleplayer-Titel reicht es oft, sie einmal erlebt zu haben

Zudem ist das Endgame von The Secret World recht schwach. Raids mit wenigen oder sogar nur einem Boss, sonst vor allem stumpfer Grind durch wiederholbare Quests. Die Story ist das größte Alleinstellungsmerkmal, und die reicht, sie einmal zu sehen. The Secret World fehlt der Wiederspielwert.

Um aber wenigstens etwas Positives dazu zu sagen: The Secret World lässt sich selbst dann spielen, wenn ihr wenig Zeit habt. Die Story lohnt sich, sonst fehlt aber doch oft der Anreiz.

Eigentlich will ich The Secret World wieder spielen, weil ich alte Zeiten erneut erleben will. Den alten Build noch einmal spielen, den alten Charakter wiedersehen, das Hauptquartier der Templer in London erkunden und sehen, was sich getan hat.

Aber ich weiß, dass das eine dumme Idee ist. Denn ich werde nur den alten Tagen hinterher trauern, in denen sich The Secret World gut angefühlt hat. Zumal vermutlich auch niemand mehr da sein wird, mit dem ich die Welt überhaupt entdecken kann

Secret World starb schon einmal

Funcom, der Entwickler von The Secret World, machte kurz nach Release des MMORPGs eine schwere Zeit durch. 2015 ging das Studio fast pleite. Allerdings versuchten sie auch, gleich 3 MMOs am Leben zu halten: Age of Conan, Anarchy Online und The Secret World.

2017 wurde dann mit Secret World Legends ein Neuanfang gewagt. Im gleichen Atemzug wurde die Entwicklung an The Secret World eingestellt. Allerdings kann sich Legends heute nicht wirklich halten, mit weit weniger als 500 Spielern im Schnitt auf Steam (via steamcharts.com).

Das tolle The Secret World ist jetzt 2 tote MMORPGs

Ebenfalls 2017 erschien, kurz nach Secret World Legends, schließlich das Survival-Game Conan Exiles – Also noch ein Service-Spiel, das Unterstützung und andauernde Entwicklung braucht.

Wie es aktuell aussieht, bekommt das Sandbox-Spiel aber deutlich mehr Liebe. Conan Exiles hat damals Funcom vor dem Ruin gerettet und erhält bis heute regelmäßig DLCs. Meist handelt es sich dabei um kosmetische Inhalte, aber es gibt auch große Updates.

Isle of Siptah etwa verdoppelte fast die Spielfläche und nun steht das größte Update überhaupt an, welches unter anderem Magie ins Spiel bringt. Das sind größere Änderungen, als The Secret World zu Lebzeiten bekommen hat.

Im Video seht ihr die größte Überarbeitung von Conan Exiles bisher:

Mit Erfolg, denn Conan Exile hat durchgehend über 10.000 Spieler gleichzeitig auf Steam (via steamcharts.com). Es ist also durchaus verständlich, dass Funcom sich voll auf die Entwicklung hier konzentriert.

Und The Secret World? Nun, die Server sind noch online. Sowohl für die Classic-Version als auch für Legends. Aber lohnt es sich noch, das zu spielen? Vermutlich nicht. Trotzdem werde ich es ausprobieren.

Ich werde es wieder spielen, in der Hoffnung, dass es mir so viel Spaß macht wie früher. Dann werde ich merken, dass ich für Dungeons und Co. keine Mitspieler finde. Dass viele der alten Probleme noch vorhanden sind. Dass es eben nicht mehr das Spiel von früher ist.

Dann werde ich The Secret World wieder deinstallieren und wissen: Das war ein großer Fehler, denn ich wusste es ja schon vorher.

Aber immerhin kann ich diesen Fehler noch einmal wiederholen und in Erinnerungen schwelgen. MeinMMO-Dämon Cortyn kann das nicht sagen:

Von meinem Trauma mit dem Monster-Spiel „Evolve“ habe ich mich nie ganz erholt