Das Survival-MMO Conan Exiles bekommt wohl 2022 seine größte Erweiterung – Überarbeitet fast alles

Um das Survival-Game Conan Exiles, das auf Steam, Epic, PlayStation und Xbox spielbar ist, war es in den letzten Monaten sehr ruhig. Nun jedoch ist ein Video aufgetaucht, dass die Entwickler bei der Vorstellung einer neuen Erweiterung zeigt. Age of Sorcery soll die Magie in die Welt von Conan bringen und enthält dutzende Überarbeitungen. Der Release soll noch 2022 stattfinden.

Was steckt in der neuen Erweiterung? Laut den Entwicklern sollen Age of Sorcery und der dazugehörige Patch 3.0 das bisher größte Update für Conan Exiles bisher werden. Damit würde auch die Erweiterung Isle of Siptah überboten, die 2021 erschien.

Im Fokus steht dabei die Magie. Diese soll jedoch zur Welt von Conan dem Barbaren passen und „geerdet“ sein:

Die Spieler wählen eine „Aura of Power“, mit der sie Rituale nutzen und klassische Zauberfähigkeiten wirken können. Jede Aura of Power bringt unterschiedliche Fähigkeiten und Zauber.

Zaubersprüche sollen „traditionelle“ Fähigkeiten sein, die ihr wirken könnt.

Über die Rituale lassen sich Diener, Reittiere und ein Schnellreise-System nutzen. Allerdings werden für die Rituale ein „Sacrifical Stone“ in eurer Basis, Reagenzien und Menschenopfer benötigt.

Neben diesen Zauber-Inhalten sind zudem etliche Überarbeitungen geplant, darunter Anpassungen an den Attributen, ein komplett neues Schnellreise-System und eine Überarbeitung der Monetarisierung.

Wie wahrscheinlich ist der Leak? Der Leak zeigt ein Video, in dem die Entwickler selbst die Neuerungen der Erweiterungen vorstellen. Zudem deuteten die Entwickler über die offizielle Webseite bereits selbst eine große Ankündigung für den 21. Juni an. Es scheint so, als wäre das Video lediglich zu früh geleakt worden.

Hier könnt ihr euch die komplette Ankündigung anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Conan Exiles plant mit Age of Sorcery viele Überarbeitungen, auch an der Monetarisierung

Was wird alles verändert? Fast alles. Im Video stellen die Entwickler Anpassungen an den folgenden Inhalten vor:

Ein neues Attribut- und Perk-System

Ihr könnt nun eure Attribute verderben, wenn ihr euch dem Void hingebt, und so ganz neue Perks freischalten

Das Bau-System wird komplett überarbeitet. Alle Gebäude finden sich nun in einem Menü und gerade Controller-Nutzer sollen davon profitieren

Das Reisen soll durch ein Teleport-System einfacher werden

Eine der größten Änderungen betrifft jedoch die Monetarisierung. So bekommt das Spiel künftig einen Battle Pass und einen Ingame-Store. Diese sollen jedoch rein kosmetische Neuerungen beinhalten und keine spielerischen Vorteile bieten. Es wird auch kostenlose Belohnungen im Battle Pass geben.

Im Gegenzug werden die kostenpflichtigen DLCs abgeschafft. Diese erschienen bisher regelmäßig und brachten ebenfalls primär Cosmetics.

Wann erscheint die Erweiterung? Age of Sorcery soll im dritten Quartal 2022 erscheinen. Dies beinhaltet die Monate Juli bis September. Ein genaues Release-Datum gibt es bisher nicht.

Was sagt ihr zu der neuen Erweiterung? Sprechen euch die angekündigten Änderungen an?

Conan Exiles gehört für uns noch immer zu den besten MMOs derzeit. Auf Steam bekam es zu 78 % positive Reviews bei über 50.000 Bewertungen. Welche Spiele noch in unserer Top-Liste sind, erfahrt ihr hier:

Die 15 aktuell besten MMOs und MMORPGs 2022