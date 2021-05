Der Riesen-DLC Isle of Siptah für Conan Exiles ist da – So kommt die Erweiterung an!

Am 27. Mai 2021 erschien endlich das riesengroße erste Addon zum Survival-Hit Conan Exiles mit dem Namen Isle of Siptah für Steam, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 und die PS5. Da gab es im Vorfeld einige Probleme, doch wie sieht die Stimmung in der Community nach dem Launch aus?

Was ist Isle of Siptah? Die Isle of Siptah erweitert die Conan-Welt um eine komplette neue Insel, die eigenständig von dem Original-Schauplatz existiert. Die neue Map ist fast genauso groß wie die Original-Landschaft und neue Features:

Horror-Setting á la Lovecraft

Stürme, die besonders fiese Monster entstehen lassen

Dimensionsportale, aus denen wehrlose NPCs purzeln, die man versklaven kann

Neue Dungeons, die „Vaults“ in denen besondere Schätze liegen

Neue Bau-Sets, Waffen, Rüstungen und Reittier-Optionen

Doch bei Spielern mit Frühzugang auf Steam kamen viele der neuen Features in der Isle of Siptah erst nicht gut an. Es wurde bemängelt, das man Sklaven nur durch die Dimensionsrisse bekäme und so zum PvP gezwungen werde. PvE-Spieler bekämen also keine Diener. Und dann wäre die neue Map zwar groß, aber viel zu leer und damit langweilig.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wie ist die Stimmung in der Community?

Das sagen die Bewertungen auf Steam: Durch die negativen Bewertungen rutschte das Rating von Isle of Siptah bei Steam ordentlich ab. Im September 2020 waren nur noch 51 Prozent der Bewertungen klar positiv.

Das hat sich nun zum Release geändert. Zwar gibt es immer noch negative Reviews, aber im Zeitraum vom Mai 2021 liegt die Steam-Bewertung bei 73 Prozent positiven Bewertungen und der Bezeichnung „Größtenteils positiv“.

Die Entwickler haben sich also wohl das Feedback der Fans zu Herzen genommen und noch ein paar Dinge angepasst.

Das sagen die Spieler: Sieht man sich die Kommentare bei Steam an, so kommen unter anderem folgende Statements:

Corben Dallas: „Wunderschönes Spiel, sehr tiefes Crafting-System. Mir macht es immer noch Spaß – Ich freue mich schon darauf, mir ein Schloss zu bauen und das Land komplett zu erforschen.“

„Wunderschönes Spiel, sehr tiefes Crafting-System. Mir macht es immer noch Spaß – Ich freue mich schon darauf, mir ein Schloss zu bauen und das Land komplett zu erforschen.“ [RpSq]Otter: „Wird von Tag zu Tag besser. Dank einer Heerschaar fleißiger Modder wird es nie langweilig.“

„Wird von Tag zu Tag besser. Dank einer Heerschaar fleißiger Modder wird es nie langweilig.“ blagjag [G€R]: „Vielfältiges Game von Bauen, craften, looten und kämpfen ist alles dabei. Egal ob als Einzelkämpfer oder in einer Gruppe der Spielspaß bleibt hier immens.“

Negative Bewertungen beklagen jedoch nach wie vor Bugs und Glitches, wie Steam-User BORG:

Würde ich dieses Spiel im Jahr 2021 empfehlen? Nein. Ich dachte, ich würde dieses Jahr zum Spiel zurückkehren, nachdem es den Early Access vor langer Zeit verlassen hat. Ich hoffte, es hätte sich seitdem verbessert. Ich war enttäuscht, als ich feststellte, dass die gleichen Bugs, die gleichen Glitches und dann noch einige neue im Spiel seit Early Access existieren. Sicher, es gibt viele Inhalte und DLCs, aber dieser Inhalt bedeutet sehr wenig, wenn viele Kernaspekte des Spiels kaputt sind.

Negative Stimmen sind aber derzeit in der Unterzahl und die meisten Fans scheinen die neuen Inhalte von der Isle of Siptah zu genießen.

So auch unser MeinMMO-Autor Benedikt Grothaus, der sich bereits ausführlich auf der neuen Insel des Addons umgesehen hatte. Laut Kollege Benedikt ist es mittlerweile nicht mehr so schlimm, wie er befürchtet hatte und die Insel von Siptah macht tatsächlich Spaß.