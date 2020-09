Die neue Conan Exiles Map fällt auf Steam durch – Das ist der Grund

Das Survival-MMO Conan Exiles hat am 15. September mit Isle of Siptah eine neue kostenpflichtige Map erhalten. Nach nicht mal einer Woche liegt die Bewertung auf Steam mit 51% im Keller. Spieler kritisieren vor allem den PvP-Fokus und die fehlenden NPC-Dörfer.

Das ist los: Am 15. September hat Funcom ihre bisher größte Erweiterung zum Survival-MMO Conan Exiles veröffentlicht. Bei Isle of Siptah handelt es sich jedoch nicht um eine Map-Erweiterung, wie es sonst immer der Fall war, sondern eine komplett neue Map. Isle of Siptah ist dabei etwa 75% so groß, wie die alte Map Exiled Lands. Genug Platz also, um sich auszutoben.

Die Isle of Siptah Map mit den wichtigsten Schauplätzen. Quelle: Survivethis

Dennoch hagelt es für den Early Access auf Steam Kritik. Lediglich 51% der Bewertungen sind positiv und die Spieler bemängeln vor allem zwei Punkte.

Das ist der Grund für die schlechte Bewertung: Die zwei Hauptpunkte, die Spieler auf Steam kritisieren, sind der offensichtliche PvP-Fokus der Map und die fehlenden NPC-Dörfer. Beide sind unmittelbar miteinander verbunden:

Isle of Siptah besitzt durch die besonderen Features einen PvP-Fokus. Denn die wichtigen und begehrten Thralls, also versklavte NPCs, werden über ein großes Portal aus den Exiled Lands beschworen. Das sieht jeder Spieler auf der Map und alle rennen zum Portal. Wer einen Thrall haben möchte, muss alle anderen Spieler davon abhalten, sie mitzunehmen. So entstehen einige Konflikte zwischen den Spielern.

Die fehlenden NPC-Dörfer sind das Ergebnis des PvP-Fokus. Lediglich durch die Portale lassen sich Thralls rufen. NPC-Dörfer, in denen sie sonst leben, gibt es auf der Isle of Siptah nicht.

Das stört vor allem die PvE–Spieler. Sie haben keine Lust, sich mit anderen Spielern zu prügeln und müssen so ohne Thralls auskommen. Aber auch Einzel-Spieler haben Probleme damit. Durch die Portale kommen die Thralls in größeren Gruppen und können nur schwer oder gar nicht einzeln herausgezogen werden. Außerdem sind die Thralls zufällig gewählt, eine gezielte Jagd ist also nicht möglich.

Dabei gehört das zu den Features, die Isle of Siptah laut Conan Exiles Chef so besonders machen.

5 Thralls auf einmal zu bekämpfen ist nicht einfach.



Ein weiterer Punkt betrifft die Map direkt, denn trotz ihrer Größe wirkt sie eher langweilig. Sie mag zwar schön gestaltet sein, aber neben dem Strand und den Redwood-Wäldern gibt es lediglich die verdorrten Weiten um den dunklen Turm im Zentrum. Vielfalt sieht anders aus und Isle of Siptah hätte so besser als Map-Erweiterung der Exiled Lands passen können.

Aus der Luft sieht man die kritisierte „Vielfalt“ der Map.

Ob sich Funcom der Kritik annimmt und große Änderungen vornehmen wird, bleibt abzuwarten. Aktuell befindet sich Isle of Siptah in einer Early-Access-Version auf Steam und soll im Frühjahr 2021 veröffentlicht werden. Dann auch für die PlayStation 4 und Xbox One. Genug Zeit hat Funcom also noch.