Survival-Hit Conan Exiles zeigt seine neuen Zaubertricks – Verdoppelt Spieler auf Steam, aber nervt mit Mikrotransaktionen

Zum Zeitpunkt des Artikels gab es 178 Rezensionen nach dem Update – 86 davon positiv (48 %), 92 negativ (52 %). Das liegt deutlich unter den üblichen Bewertungen für Conan Exiles. In den letzten 30 Tagen lag der Schnitt bei 74 % positiven Bewertungen ( via steam.com ).

An allen Ecken und Enden von Conan Exiles wurde geschraubt. Möchtet ihr euch die Änderungen im Detail ansehen, dann werft einen Blick auf die englischen Patch Notes ( via funcom.com ).

Was bringt das neue Update? Mit Age of Sorcery startet der Survival-Hit Conan Exiles tatsächlich in ein neues Zeitalter. Das Update ist seit dem 01. September online. Die neue schwarze Magie ist das Highlight, doch daneben gibt es auch massive Änderungen am Spiel:

Mit „Age of Sorcery“ bekam Conan Exiles ein dickes, kostenloses Update – schwarze Magie erreicht das Reich der Barbaren. Im Trailer seht ihr, welche Möglichkeiten euch die neuen Zaubertricks bieten. Doch es kamen auch Mikrotransaktionen, etwa ein Battle Pass, ins Spiel und das kommt zum Teil gar nicht gut an.

