Survival-Spiel Conan Exiles bekommt ein kostenloses Update, in dem ihr in PvE-Raids als riesiger Koloss Burgen zerstören könnt

Das Survival-Spiel Conan Exiles bekommt bald ein kostenloses Update, das dritte aus der „Age of War“-Reihe. Welche Neuerungen es gibt und was ein Koloss damit zu tun hat, erfahrt ihr hier.

Was ist Conan Exiles?

Conan Exiles ist ein Survival-Spiel, das ihr alleine, oder gemeinsam im PvE oder PvP spielen könnt.

Seit dem Release im Jahr 2018 versorgt Entwickler „Funcom“ die Spieler immer wieder mit Neuerungen.

Die kostenpflichten DLCs brachten größtenteils kosmetische Items, aber mit „Isle of Siptah“ auch eine neue Map.

Mit der großen, kostenlosen Update-Reihe „Age of Sorcery“ fügte Funcom zuletzt Magie zum Spiel hinzu.

Im Launch Trailer könnt ihr euch selbst ein Bild von „Age of War“ machen:

Das ist „Age of War“

Ähnlich wie schon „Age of Sorcery“ handelt es sich bei „Age of War“ um eine kostenlose Update-Reihe, die viele Neuerungen enthält und in mehreren Teilen veröffentlicht wird.

Aktuell sind bereits Kapitel 1 und 2 erschienen. Auf das dritte Kapitel dürfen wir uns am 14. Dezember freuen.

Wie der Name schon sagt, geht es in „Age of War“ um Kriege und epische Schlachten. Highlights der bisherigen Kapitel waren zum Beispiel Clan-Horte, eine Überarbeitung des „Purge-Systems“ und verbesserter Loot. Doch was erwartet uns im Dezember?

Es geht um die Burg

Das Feature, das wohl am meisten erwartet wird, sind die neuen Burg-Belagerungen. „Das gibt es doch schon“, könnte man sich denken. Denn in Conan Exiles werden eure Bauten regelmäßig von feindlichen NPCs angegriffen.

Doch in „Age of War“ dreht ihr den Spieß um. Jetzt seid ihr die Belagerer!

In ihrer Festung haben die „Sygier“ große Mengen an Reichtümern angehäuft, die nur darauf warten, geplündert zu werden. Versammelt euren Clan, durchbrecht die Verteidigung und erkämpft euch euren Weg in das Herz der Festung.

Unterstützung von einem Koloss? Wie vor allem PvP-Spieler wissen werden, gibt es in Conan Exiles die Möglichkeit, sogenannte „Avatare“ zu beschwören. Das sind riesige Geschöpfe, die gewissermaßen Ausdruck eurer religiösen Leidenschaft sind.

Je nach Religion könnt ihr unterschiedliche Avatare beschwören, die ihr dann für 60 Sekunden steuern könnt. Ein cooles, aber auch recht aufwendiges Unterfangen.

Nützlich sind die Avatare vor allem im PvP, da sie äußerst effektiv gegen Mauern und Gebäude sind. Als PvE-Spieler fand ich das immer recht schade, da es sich hier kaum lohnt, die teuren Avatare zu beschwören.

Doch jetzt könnte „Age of War“ endlich Abhilfe verschaffen. Denn natürlich könnt ihr die Avatare auch bei den neuen Belagerungen verwenden, um die Festungsmauern der Stygier zu durchbrechen.

Das beeindruckende Spektakel von einem Koloss, der einer Belagerungswaffe gleich auf eine Burg losgelassen wurde, zeigte auch eine Video-Präsentation, von der 3D-Juegos berichtet. Und jetzt kann ich es kaum erwarten, selbst mit dem Avatar von Mitra in den Krieg zu ziehen.

Nach der Schlacht in die eigene Taverne

Was könnte es Besseres geben, als nach einer erfolgreichen Belagerung in einer Taverne einzukehren? „Age of War – Kapitel 3“ ermöglicht euch sogar, eine ganz eigene Taverne zu eröffnen.

Das sieht mit den neuen Tavernen-Möbeln nicht nur toll aus, auch spielerisch bringt das Vorteile. Sobald ihr einen Barkeeper befreit habt, wird sich eure Taverne über Zeit mit NPCs füllen, die daraufhin angeheuert werden können. Endlich müsst ihr nicht mehr jeden Begleiter durch das „Rad der Schmerzen“ von euch überzeugen.

In der Taverne könnt ihr Söldner anheuern und eure Siege feiern.

Was gibt es noch? Auch neben diesen beiden großen Punkten bringt „Age of War – Kapitel 3“ viele kleine Neuerungen und Anpassungen.

Einmal wird es ein neues Reittier geben, das Kamel. Es bietet mehr Stauraum als die bisher vorhandenen Pferde und ist somit perfekt, um eure erbeuteten Schätze durch die Wüste zu transportieren.

Außerdem soll die Steuerungsmöglichkeit der eigenen NPC-Begleiter verbessert werden. Bisher war es zum Beispiel immer schwierig, Bogenschützen zur Verteidigung auf Mauern zu platzieren. Denn die eigensinnigen Beschützer verließen gerne ihre Posten, sobald ein Angriff in Sicht war. Das soll nun behoben werden.

Und natürlich erscheint mit Kapitel 3 auch ein neuer Battle Pass, in dem diverse kosmetische Gegenstände freigeschaltet werden können.

Auf welche Neuerung von „Age of War – Kapitel 3“ freut ihr euch am meisten? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

Hab ihr genug vom Überlebenskampf in der Wüste und seid bereit für neue Abenteuer? Hier auf MeinMMO stellen wir euch die besten Spiele aus dem Survival-Genre vor.

