Conan Exile setzt alle Server um Tage zurück, weil Spieler durch einen Fehler ihre wertvollen Begleiter verloren

Die Spieler von Conan Exile verlieren ihren Fortschritt von mehreren Tagen, weil ein Spielfehler ihre Begleiter verschwinden ließ.

Was sind Begleiter in Conan Exiles? In Funcoms Survival-Spiel Conan Exiles spielen menschliche NPC-Begleiter eine wichtige Rolle. Ihr könnt sie als Sklaven fangen und zu sogenannten “Thralls” machen. Das sind in gewisser Weise Leibeigene, die dann für euch gewisse Aufgaben übernehmen und euch unterstützen.

Thralls können je nach Rolle einen anderen Beruf innerhalb eurer Gruppe einnehmen. Es gibt Handwerker wie Zimmermänner und Schmiede, Priester und Künstler, aber auch Kämpfer und Bogenschützen.

Um einen NPC zu eurem leibeigenen zu machen, müsst ihr in mit einer Keule bewusstlos schlagen, gefesselt zu eurer Basis schleifen und dann mit einem Folterinstrument seinen Willen brechen. Doch solltet ihr bei der Tortur nicht vergessen, dass ihr Nahrung bereitstellen müsst.

Im Spielalltag von Conan Exiles nehmen eure versklavten Begleiter dann eine wichtige Rolle ein und sind eine nicht zu unterschätzende Hilfe. Umso tragischer ist es, wenn Spieler eine Vielzahl von Thralls – unter Umständen sogar mit hohen Stufen – wegen eines Fehlers verlieren.

Spielfehler wird zum Befreier der Unterdrückten

Was war das für ein Fehler? Am 02. September gab es in Conan Exiles einen Bug, der den Verfallstimer (engl.: Decay Timer) der Thralls auf einen Tag reduzierte – unabhängig davon, wie viel Zeit zuvor auf dem Timer übrig war.

Läuft der Timer ab, weil man sich 15 Tage lang nicht im Spiel einloggte, sind die Begleiter weg.

Der Bug und der damit reduzierte Timer führte gemäß “Conan Exiles”-Entwickler Funcom dazu, dass viele Spieler ihre Thralls verloren (via forums.funcom.com).

Warum verloren die Spieler ihren Fortschritt? Funcom konnte den Bug zwar bereits am Morgen des Folgetages beheben, entschied sich dennoch aufgrund der verlorenen Thralls am Abend des 03. Septembers dazu, einen Rollback durchzuführen.

Infolge des Rollbacks setzten die Entwickler den Spielstand von allen 780 Servern auf ein Backup vom 01. September zurück. Alle Spieler verloren dadurch den Fortschritt, den sie in der Zwischenzeit in Conan Exiles machten, erhielten jedoch ihre wertvollen Begleiter zurück.

Außerdem versprach Funcom eine Wiedergutmachung für die bereiteten Umstände und den während des Wochenendes gemachten Verlust. Demnach werde vom 04. September bis zum 11. September 2023 die XP-Gewnning, die Sammelgeschwindigkeit und die Konvertierungsrate von Thralls und Haustieren erhöht.

