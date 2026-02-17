7 vs. Wild kündigt neue Staffel an, doch die Fans finden die Serie selbst muss ums überleben kämpfen

Überraschend früh haben die Macher von 7 vs. Wild die neue Staffel 6 mit einem Hype-Trailer angekündigt. Für die Fans ist dabei klar, diesmal geht es um mehr als nur die Kandidaten.

Was zeigt der Trailer? Der neue Trailer, den die Macher der Show am 16. Februar 2026 auf YouTube veröffentlicht haben, zeigt noch keine neuen Szenen der Staffel 6. In Anbetracht des Zeitpunkts und der parallelen Ausstrahlung der Schweizer Staffel von 7 vs. Wild ist es klar, dass die Serie noch nicht abgedreht ist.

Der Trailer zeigt entsprechend nur einen Zusammenschnitt aus Szenen der vergangenen Staffeln mit wenigen Informationen zur neuen Staffel 6.

Im neuen Trailer ist auch Knossi wieder prominent zu sehen:

Neue Staffel löst hohe Erwartungen aus

Was ist über die neue Staffel bekannt? Die kommende sechste Staffel von 7 vs. Wild wird wie gehabt im Herbst 2026 auf Amazon Prime veröffentlicht. Einige Wochen später läuft die Show dann auch auf YouTube für alle, die keine Prime-Abonnent haben.

In einer dazugehörigen Pressemitteilung haben die Macher der Show erklärt, dass der genaue Drehort noch nicht feststehen würde. Ebenfalls sollen die sieben Teilnehmer in den kommenden Monaten erst bekannt gegeben werden.

Über die neue Staffel von 7 vs. Wild ist außer ihrer Existenz also noch nicht wirklich etwas bekannt. Das hindert die Fans allerdings nicht, mit hohen Erwartungen an die neue Staffel zu kommen.

Was erwarten die Fans? Die vergangene Staffel 5 von 7 vs. Wild war geprägt vom Ausstieg der Gründer und stand schon alleine deshalb unter einem schlechten Licht. Während die Staffel eigentlich als harmonischer Gegenentwurf zur zerstrittenen Gruppe in Staffel 4 dar steht, waren die Aufrufzahlen auf YouTube so gering wie nie.

Das liegt aber wohl auch daran, dass das Format, die Teilnehmer als Gruppe auszusetzen, alles andere als ein Highlight für die Zuschauer war. Ensprehend unglücklich äußerten sich die Fans immer wieder in den vergangenen Monaten über den Fall der Serie.

Die Kommentare auf YouTube zeigen diese Stimmung ganz deutlich:

  • @Bodo1844: „Die Survival-Show – diesmal kämpft das Format selbst ums Überleben.“
  • @vondenes: „Trailer jetzt schon geiler als die komplette 5. Staffel“
  • @michaelhuck1204: „Bitte keine Gruppenaussetzung“
  • @phloHbaeLI: „Bin bereit, dem Ganzen eine Chance zu geben, aber wenn das wieder so ein Gruppen-Rotz wird, bin ich sofort raus.“

Der letzte Kommentar erhielt dabei ein Herz vom offiziellen Account von 7 vs. Wild. Ob dies schon bestätigt, dass die Macher die Kandidaten diesmal einzeln aussetzen wollen, ist unklar.

Auch ohne die originalen Gründer von 7 vs. Wild geht die Serie weiter. Kurz vor dem Release des neuen Trailers hat einer der Gründer der Show sein Schweigen gebrochen und über die Gründe für den Exit geredet: Erfinder von 7 vs. Wild verrät die wahren Gründe für den Ausstieg, erklärt wie es in Zukunft bei ihm weitergeht

