Die größten Geheimnisse aus einem MMORPG aus Deutschland waren wohl nur Deko und die Fans sind enttäuscht

Ein Content-Creator analysiert den Code vom deutschen MMORPG Tibia und stellt dabei fest, dass es keine Lösung für einige der größten Rätsel des MMORPGs gibt.

Um wen geht es? Das deutsche MMORPG Tibia wird bald 30 Jahre alt. Dabei gibt es immer noch Rätsel, die bis heute ungelöst blieben. Eine ziemlich lange Zeit, denn bei den tausenden von Spielern, die sich bereits Mühe gaben, die Rätsel zu lösen, hat es bislang noch niemand geschafft.

Ein Content-Creator aus Brasilien hat sich nun den Code des Spiels in einem Video auf YouTube angesehen und gecheckt, wie man die Rätsel hätte lösen können. Doch seine Erkenntnis sorgt für Zorn bei den Fans.

Hier könnt ihr sehen, wie sich Tibia verändert hat:

Video starten Tibia: Das MMORPG aus Deutschland zeigt seine Verbesserungen aus dem Winter-Update 2025 im Trailer Autoplay

Zwei der größten Rätsel sollen Fake sein

Was hat der Spieler herausgefunden? Im Video schaut sich der Spieler zwei große Rätsel an. Das Erste betrifft die Start-Location von Tibia, Rookgaard. Dort gibt es das „Sword of Fury“, das auch „Spike Sword“ genannt wird. Es befindet sich auf einer Insel, umgeben von Feuer, das man löschen müsste, um an das Schwert zu gelangen.

Fans haben über Jahre versucht, herauszufinden, wie man das magische Feuer löschen kann. Laut dem Content Creator sei dies jedoch gar nicht vorgesehen. Seiner Code-Review nach gäbe es im Code von Tibia keine Funktion, die das Schwert in das Inventar eines Spielers befördern würde. Es sei lediglich ein Deko-Objekt.

Was ist das zweite Rätsel? Beim zweiten Rätsel handelt es sich um eine Tür zum Raum des Minotaurus Magiers. Schon seit dem Release suchen Spieler den passenden Schlüssel, um den Raum zu öffnen.

Dem Content-Creator nach haben die Entwickler der Tür jedoch keinen Schlüssel im Code zugewiesen. Das bedeutet, dass es im Spiel gar keinen passenden Schlüssel geben würde, um die Tür zu öffnen.

Wie reagieren die Spieler darauf? Die Spieler finden es traurig, dass man es in fast 30 Jahren nicht geschafft hat, eine Lösung für die sagenumwobenen Rätsel des MMORPGs einzubauen. Laut ihnen hätten die Entwickler hier eine große Chance verpasst. So schreiben sie in den Kommentaren auf YouTube:

@jcvader1404: „Schade, dass sie nie etwas dagegen unternommen haben, bevor Rookgaard obsolet wurde und in Vergessenheit geriet.“

@eeka_droid: „Bro hat mit einem einzigen Video alle Hoffnungen und Träume von Rookgaard zunichtegemacht“

@persoulrpg: „Cip [die Entwickler] hat viel Potenzial verschwendet, indem sie all diese Geheimnisse aufgegeben haben, nicht nur auf Rookgaard. Keines davon hat sich letztendlich zu etwas Bedeutungsvollem entwickelt, obwohl die Leute Jahre damit verbracht haben, sie zu lösen.“

@nitogravelord8118: „Wie jeder wusste: Wenn die Quest lösbar wäre, wäre sie bereits gelöst worden.“

Obwohl die Rätsel von Tibia wohl niemals lösbar waren, haben die Entwickler mit dem MMORPG großen Erfolg gefeiert und damit ist auch nach fast 30 Jahren nicht Schluss. Zum 29. Geburtstag gabs sogar wieder Warteschlangen für die Server: Ein deutsches MMORPG ist so beliebt, dass Spieler Angst haben, sich auszuloggen, jetzt äußert sich ein Entwickler