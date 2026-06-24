Fans fürchteten, EA könnte das MMORPG zu Star Wars killen, stattdessen blüht es jetzt richtig auf

In Star Wars: The Old Republic kehren gerade viele Fans zurück, und das MMORPG erlebt einen Boom, den es lange nicht mehr gab.

Wie steht es um das MMORPG? Star Wars: The Old Republic erlebte vor zwei Jahren seinen Entwicklerwechsel. Statt das MMORPG aufzugeben, übertrug man die Arbeiten am MMORPG an Broadsword Games, die das MMORPG seit jeher im Auftrag von EA weiterentwickeln.

Das MMORPG hat gerade einen regelrechten Spielerboom, der den höchsten gleichzeitigen Spielerstand seit Mai 2023, kurz vor der Übernahme durch Broadsword erlebt (Quelle: SteamDB). Die Gründe dafür sind vielfältig. Gleichzeitig haben die Spieler zuletzt Angst um das MMORPG gehabt. Nach der Auslagerung an Broadsword stellten die sich die Frage, ob das Spiel noch wichtig genug für EA sei, um die Lizenz weiter zu verlängern.

Die Lizenz könnte Schätzungen nach 2028 auslaufen, was das Ende für SW:TOR bedeuten könnte. Doch aktuell erlebt SW:TOR einen neuen Boom.

Wie die neue Grafik aussieht, könnt ihr hier im Video sehen:

Video starten Star Wars: The Old Republic zeigt Grafikupdates im Trailer Autoplay

Ein echtes Comeback

Warum kehren gerade so viele Spieler zurück? Seit der Übernahme haben die neuen Entwickler nicht nur neue Inhalte eingebaut, sondern auch stark an der Technik gearbeitet. So gab es einen Wechsel auf 64-Bit, was drastische Leistungsverbesserungen erbracht hat. Derzeit arbeitet man auch an einem Upgrade auf DirectX12, was das MMORPG für die Zukunft wappnen soll.

Fast wichtiger aber noch ist die Spielgrafik, die schon beim Release als etwas altbacken beschrieben wurde und dank der neuen Entwickler erstmals ein großes Update erhalten hat. Zwar sind bis heute nicht alle Planeten aufgehübscht, es wird allerdings immer besser und moderner bei SW:TOR.

Ein Teil der Antwort sind sicherlich die technischen und grafischen Verbesserungen, welche die neuen Entwickler gebracht haben. Zeitgleich spielt sicherlich der neue Film von Star Wars, The Mandalorian and Grogu, eine Rolle.

Doch die äußeren Faktoren sind nicht der einzige Grund für den neuen Hype um Star Wars: The Old Republic. Gerade erst haben die Entwickler bei Broadsword Games das finale Kapitel der aktuellen Story-Erweiterung veröffentlicht.

Worum geht es da? Anders als viele andere MMORPGs legt SW:TOR einen extrem großen Wert auf Storytelling. Vollvertonte Quests, unendliche Geschichten mit Begleitern, Nebenmissionen und eine sehr lange Hauptstory zeichnen das MMORPG aus.

Genau jene Story hat nun das letzte Kapitel der sechsten Erweiterung, Vermächtnis der Sith, erhalten und bietet den Spielern den perfekten Moment, die Story mit ihrem Charakter wieder weiter und fertig zu spielen.

Gleichzeitig zeigt die durchgängig erfolgreiche Entwicklung von SW:TOR durch Broadsword, dass das MMORPG eine starke Zukunft hat. Das sehen auch die Fans so, die dank eines neuen Trailers, der zur genannten Story-Erweiterung gehört, wieder richtig Lust auf das MMORPG bekommen haben.

Die Mischung aus neuer Technik, besserer Grafik, starken Filmen und Trailern und dem Abschluss der aktuellen Geschichte macht Star Wars: The Old Republic gerade zum perfekten MMORPG für viele. Habt ihr auch wieder Lust auf SW:TOR bekommen? Dann schreibt es uns gerne in die Kommentare. Im Herbst wartet schon das nächste MMORPG auf euch: Das erste richtig große, neue MMORPG 2026 leakt offenbar aus Versehen seinen Release-Termin