Das MMORPG zu Star Wars ist nicht am Ende und der neue Trailer beweist es den Fans

Mit Trailern konnte Star Wars: The Old Republic schon immer punkten. Jetzt haben die neuen Entwickler ihren Trailer nachgeliefert und schlagen dabei wieder in die gleiche Kerbe.

Was ist das für ein Trailer? Etwas verspätet haben die neuen Entwickler bei Broadsword Online Games den Trailer zum aktuellen Update „Wiedergeborenes Vermächtnis“ veröffentlicht. Dieser soll die Fans und Spieler auf den nächsten Teil der Story von Star Wars: The Old Republic einstimmen.

Dabei geht die Story des aktuellen Updates in die finalen Züge. Darth Jadus kehrt zurück und kann nur mit Teamwork aufgehalten werden. Spannend ist dabei, dass man als Spieler zum ersten Mal in der Geschichte des MMORPGs auch in die Rolle der Begleiter schlüpft, um parallel verschiedene Missionen zu erledigen.

Neben der Geschichte bringt das Update auch spannende Neuerungen wie eine Veränderung des Begleiter-Systems zugunsten der Spieler und neue Items aus dem aktuellen Film, Star Wars: The Mandalorian and Grogu.

Hier könnt ihr den neuen Trailer sehen:

Video starten Star Wars: The Old Republic bringt im Legacy Reborn Launch Trailer die aktuelle Geschichte ins Finale Autoplay

Ein Trailer versammelt die Fans

Was macht den Trailer so besonders? Der Trailer an sich ist für die Verhältnisse von SW:TOR weniger spannend als die aufwendigen Cinematic-Trailer der Vergangenheit. Für viele Fans und Spieler hat er aber das MMORPG gerade wieder in den Fokus gerückt.

So beendet der Trailer auch für einige die Befürchtung, mit den neuen Entwicklern sei das Spiel nur im Wartungsmodus und würde so langsam das zeitliche segnen. Genau das Gegenteil ist jedoch der Fall und die Spieler dürfen sich auch mit Update 7.9 über neue Inhalte, Items und Storys freuen.

Was schreiben die Fans? Die Fans zeigen sich glücklich über den Zustand von Star Wars: The Old Republic. Das MMORPG hat seit der Übernahme durch Broadsword viele Updates erhalten und macht auch auf der technischen Seite Fortschritte bei der Engine, bei der Grafik und treibt auch die Geschichte voran.

Entsprechend glücklich sind auch die Fans und Spieler, die sich auf Reddit über den neuen wenn auch verspäteten Trailer freuen:

kidchinaski: „Unglaublich, dass dieses MMO immer noch Content raushaut. Tatsächlich ist es unglaublich, dass das Spiel überhaupt noch existiert; es muss mittlerweile über 15 Jahre alt sein.“

The_Dunk: „Ich bin ehrlich: Ich dachte, dieses Spiel wäre im reinen Wartungsmodus, als Broadsword übernommen hat. Cool, neuen Content zu sehen; muss ich mir vielleicht mal ansehen.“

Jdmaki1996: „Dieses Spiel hatte das mit Abstand beste Abo-Modell aller Spiele. Ein mittleres Modell für Spieler zu haben, die mindestens einen Monat abonniert waren und einen 90 Prozent des Contents behalten lässt, ist der Wahnsinn.“

Eglwyswrw: „Ich spiele es als Singleplayer-RPG und es ist fantastisch. Das Spiel lohnt sich allein schon für die Klassen-Storys, die während BioWares goldenem Zeitalter geschrieben wurden.“

Star Wars: The Old Republic läuft immer etwas unter dem Radar, hat aber stets eine große Fan-Gemeinde und Spielerschaft, die gerade zu den neuen Erweiterungen zurückkehrt. Doch die Pläne für das Spiel sahen schon mal ganz anders aus: Das beliebteste MMORPG auf Steam sollte Neustart erhalten, unser Experte ist sich sicher: Heute würde es dominieren