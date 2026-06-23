Das erste richtig große, neue MMORPG 2026 leakt offenbar aus Versehen seinen Release-Termin

Aion 2 soll im September 2026 erscheinen. So viel ist klar. Statt den konkreten Termin ganz offiziell zu verraten, haben die NCSoft-Verantwortlichen das Datum jetzt wohl aus Versehen auf der hauseigenen Purple-Plattform veröffentlicht.

Wann soll der Release sein? Auf den meisten offiziellen Kanälen von NCSoft ist weiterhin nur von „September 2026“ die Rede. Einzige Ausnahme: der hausinterne Purple-Launcher des koreanischen Publishers. Dort heißt es, dass Aion 2 am 16. oder 17. September 2026 erscheinen soll.

Warum zwei Termine? Die Info kommt von verschiedenen Spielern auf zum Beispiel Reddit, die wohl in unterschiedlichen Zeitzonen sitzen. Der globale Launch wird zeitgleich erfolgen. In manchen Ländern ist dann halt noch der 16. September, in anderen bereits der 17. September.

Beim Summer Game Fest 2026 hat NCSoft nur verraten, dass Aion 2 im September 2026 global für den PC erscheinen soll. Hier der Trailer:

Video starten Aion 2 kündigt Release-Datum im neuen Trailer an, kommt früher als gedacht Autoplay

Heißer September, nicht nur dank Aion 2

Wie wahrscheinlich ist der Termin? Einen Urlaub würden wir für die Woche ohne offizielle Bestätigung durch NCSoft noch nicht buchen. Der Termin könnte auch ein simpler Platzhalter sein. Andererseits passen die Daten natürlich zur Ankündigung, dass das MMORPG im September erscheinen soll …

Mit einer kurzfristigen Verschiebung rechnen wir zudem nicht, da Aion 2 im Heimatmarkt bereits seit geraumer Zeit spielbar ist und dort schon diverse Updates erhalten hat. Ganz im Gegenteil dürfte es nicht mehr allzu lange dauern, bis NCSoft seine Marketing-Strategie hochfährt und endlich mehr Infos zur westlichen Version des MMORPGs verrät.

Zumindest die erste Stufe ist bereits gestartet: Wer sich für den Newsletter des MMORPGs registriert, kann sich schon jetzt spezielle Mounts sichern. Wir stellen euch die konkreten Belohnungen im nachfolgenden Artikel vor: Ihr könnt euch für Aion 2 schon jetzt die ersten besonderen Mounts sichern.

Seit dem Summer Game Fest ist ebenfalls klar, dass Aion 2 eine Menge Nicht-MMORPG-Konkurrenz im September haben wird. Hier nur einige der anstehenden Releases:

3. September: The Blood of Dawnwalker

15. September: Marvel’s Wolverine

19. September: Dawn of War IV

24. September: Control Resonant

24. September: Silent Hill: Townfall

25. September: Onimusha: Way of the Sword

29. September: Minecraft Dungeons 2

Auf welches Spiel aus dem September freut ihr euch am meisten? Verratet uns auch das gern in den Kommentaren! MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat das neue Warhammer-RTS übrigens bereits gezockt und wir können den finalen Release kaum abwarten. Hier sein Ersteindruck: Ich habe nur 30 Minuten lang Warhammer 40.000: Dawn of War 4 gespielt aber bin jetzt schon so begeistert wie seit Jahren nicht mehr