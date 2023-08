Path of Exile 2 erklärt, was sie von Diablo 4 lernen und warum Elden Ring ein Vorbild ist

In einem Interview spricht ein Entwickler von Path of Exile 2 darüber, was Diablo 4 ihn gelehrt habe. Path of Exile 2 setze weniger auf Cooldowns, mehr auf Action und einen Hauch von Hardcore – Elden Ring sei hier ein Vorbild.

Was ist das für ein Spiel? Path of Exile 2 ist ein kommender Hack’n’Slay-Titel von Grinding Gear Games und zeichnet sich durch einen komplexen Skill-Tree aus. Es ist ein direkter Konkurrent vom Action-RPG Diablo 4.

In Path of Exile 2 wolle man mehr auf Action und weniger auf Cooldowns setzen. Dass man nie die Kontrolle über seinen Charakter verliere, sei laut Entwickler Jonathan Rogers der Hauptfokus.

Die Entwickler setzen auf umfangreiche Beta und anspruchsvolle Bosse

Was haben sie von Diablo 4 gelernt? Der Ansatz von Diablo 4 sei großartig gewesen, äußert Jonathan Rogers im Interview mit IGN. Das sei aber nicht „sein Ding.“ Er bevorzuge mehr Action und weniger Cooldowns. Die Spieler sollen darüber entscheiden, welche Fähigkeit am besten sei und nie die Kontrolle über ihre Charaktere verlieren (via ign.com).

Rogers fühle sich schlecht, wenn er an die teils heftige Kritik denke, die die Entwickler von Diablo 4 erhalten haben. Er sei sich sicher, „dass sie es gut meinen, aber ja, es ist eine schwere Lektion, die man lernen muss.“ Die Entwickler von Path of Exile 2 setzen auf eine umfangreiche Beta:

Ich denke, dass man das Gleichgewicht zum Launch richtig hinbekommen muss, denn sobald man etwas auf eine bestimmte Weise hat, sind die Spieler sehr widerstandsfähig gegen Veränderungen, insbesondere in eine negative Richtung. Deshalb müssen wir wirklich sicherstellen, dass wir eine gute Beta haben, die uns alles sagt, was wir darüber wissen müssen.

Die Beta soll das gesamte Spiel umfassen, nicht nur den ersten Akt, auch soll sie über Monate laufen. „Denn es dauert tatsächlich eine Weile, bis die Leute erkennen, was die effizientesten Dinge sind und was sie tun sollen.“, so Rogers. Die geschlossene Beta starte laut Website am 7. Juni 2024.

Die Kämpfe sollen an sich sehr viel schwieriger werden als zuvor, wie uns Jonathan Rogers, Game Director von Path of Exile 2 im Gespräch erzählt hat.

„Path of Exile 2 ist in vielerlei Hinsicht komplexer“

Darum ist Elden Ring ein Vorbild: Path of Exile 2 soll actionreicher sein, aber auch Hardcore-Elemente besitzen und „mehr in Richtung Elden Ring gehen“. Das Spiel setze auf „ausgezeichnete Bosse“. So sollen die Spieler gegen wenige, seltene Monster auf einmal kämpfen, die gleichzeitig anspruchsvoller und lohnenswerter seien (via ign.com).

Laut Jonathan Rogers sei Path of Exile 2 in vielerlei Hinsicht komplexer. Er ergänzt: „Aber ich denke, das ist etwas, wonach viele Spieler suchen und man kann in unserem Spiel eine enorme Menge an Experimenten mit den Charakterklassen und Builds durchführen. Es wird euch lange beschäftigen.“

Auch der Waffenwechsel wird überarbeitet. Der Spieler kann 2 Waffen ausrüsten, beide werden an dem Charakter angezeigt. Jeder Fähigkeit lässt sich eine Waffe zuweisen. Setzt man einen Skill ein, wird automatisch auf die dazu passende Waffe gewechselt. Das begeistert selbst den kritischen Twitch-Streamer Asmongold:

