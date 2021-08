Neues Hardcore-MMORPG startet Beta im September – Macht mit, wenn ihr fies genug seid

Der Nachfolger des wohl unfairsten MMORPGs aller Zeiten startet im September seine letzte Beta vor dem Early-Access. Wir von MeinMMO zeigen euch, wie ihr Mortal Online 2 (PC) spielen könnt, wenn ihr euch traut.

Was ist Mortal Online 2? Es handelt sich bei dem MMORPG um den Nachfolger des 11 Jahre alten Mortal Online. Mortal ist ein Full-PvP und Full-Loot-Sandbox-MMORP. Das bedeutet, dass ihr in der Welt so ziemlich alles machen könnt. Erkunden, Bauen, Töten und getötet werden.

Auch Mortal Online 2 nimmt sich dieser Hardcore-Mechanik an. Ihr seid überall in der Welt angreifbar und wenn ihr sterbt, kann euer Mörder alles an sich nehmen, was ihr bei euch tragt. Die Kämpfe sollen dabei nicht durch Ausrüstung oder Level entschieden werden, sondern rein durch euren Skill. Der bessere Kämpfer soll gewinnen.

Allerdings hat Mortal Online 2 einige Feinheiten verändert, um dem Ruf des unfairen Spiels zumindest teilweise zu entgehen. Wenn ihr jetzt grundlos andere, sich nicht wehrende Spieler tötet, werdet ihr als Mörder gekennzeichnet und habt diverse Mali in eurer Spielwelt.

Doch auch für die Mörder soll es ein wenig fairer werden, denn ihr könnt euren Loot jetzt nicht mehr durch plötzliches Ausloggen retten. Wenn ihr das Game beendet, bleibt euer Charakter noch eine Weile in der Welt stehen und ist dabei angreifbar. Sicher seid ihr nur in euren eigenen Häusern und Gasthöfen.

Zwei duellierende Spieler in Mortal Online 2

Was steckt an Gameplay drin? Euch erwartet in Mortal Online 2 genau das, was ihr euch unter einem Hardcore-Sandbox-MMORPG vorstellt. Der Fokus liegt dabei auf Realismus im Kampf und PvP. Außerdem erwarten euch folgende Features:

Ein Action-Kampfsystem aus der Ego-Perspektive

Leveln ohne Stufe, denn obwohl es keinen Spielerlevel gibt, steigt ihr in über 600 Fähigkeiten auf, wenn ihr sie öfter benutzt

Crafting und freier Handel

Nah- und Fernkampf und sogar Magie und Kämpfen zu Pferd soll möglich sein

Tötet ihr einen Gegner, könnt ihr alles mitnehmen, was er hat

Hier ist ein Teaser zu dem MMORPG:

Wann könnt ihr spielen? Ab dem 26. Oktober startet Mortal Online 2 in den Early-Access. Es setzt dann ähnlich wie World of Warcraft auf Buy2Play- und Pay2Play- Prinzipien. Ihr müsst das Game also kaufen und anschließend monatlich dafür bezahlen. Dafür soll es aber keinerlei Pay2Win-Elemente geben.

Spielt die Beta, wenn ihr euch traut

Wann findet die Beta statt? Im Zeitraum vom 6. September bis zum 12. September läuft die letzte closed Beta von Mortal Online 2 vor dem Start des Early-Access Programms via Steam. Die Beta ist perfekt für alle, die sich erst einmal kostenlos anschauen wollen, wie fies das Game tatsächlich zu euch ist, oder ob ihr fies genug seid, anderen alles wegzunehmen.

Wie macht ihr mit? Zum einen könnt ihr euch ganz einfach über die Steam Seite von Mortal Online 2 für die closed Beta anmelden, das garantiert euch aber keinen sicheren Platz in der Beta.

Zum anderen könnt ihr euch direkt über die Homepage von Mortal Online anmelden (via MortalOnline.com). Die Anmeldung hier ist allerdings nicht kostenlos. Habt ihr einen Account auf der Seite erstellt, müsst ihr unter „Donations“ das passende Paket finden und den angeforderten Betrag bezahlen. Habt ihr das getan, erhaltet ihr aber einen sicheren Platz in der Beta.

Was erwartet euch in der Beta? In der closed Beta im September erwartet euch die gesamte Welt „Nave“. Es wird keine Grenzen geben, was die Erkundung angeht. Auch die letzten Updates wie Ausrüstung für euer Tier oder magische Zauber sind in der Beta verfügbar.

Habt ihr Lust auf ein richtiges Hardcore-MMORPG oder schreckt euch der komplette Verlust eurer Items ab? Vermisst ihr solche Features in neueren MMORPGs genauso wie die Entwickler von Mortal Online? Schreibt es uns in die Kommentare.

Auch die Entwickler von Valorbound wollen wieder mehr Hardcore-Mechaniken und kündigten über 300 Klassen an.