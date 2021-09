MMORPG Crowfall bringt 2 Monate nach Release Mega-Server und erste Rabatt-Aktion

Im Juli 2021 feierte Crowfall seinen offiziellen Release. Nun gab es das erste große Update für das MMORPG, das vor allem Wert darauf legt, dass die Spieler besser am PvP teilnehmen können. Zudem gibt es eine Rabatt-Aktion, um günstiger an den Buy2Play-Titel zu kommen.

Was passiert gerade bei Crowfall? Am 6. Juli feierte Crowfall seinen Release. Das MMORPG legt viel Wert auf PvP, musste aber zu Beginn auch einiges an Kritik einstecken.

Eigentlich sollte es ein MMO werden, das sich wie eine Staffel Game of Thrones spielt und damit frischen Wind in das Genre bringen. Doch zu Release gab es allerhand Kritik, die sich vor allem auf die Performance, das Interface und das Tutorial bezog.

Diese Probleme und der immer wieder verschobene Release sollen dazu geführt haben, dass zum Start wohl kaum ein Spieler online war.

Nun jedoch wurde das erste Update aufgespielt, das einige dieser Probleme fixen soll. Im Fokus stehen dabei vor allem die Mega-Server und neue Hotspots, durch die Spieler im PvP häufiger auf Feinde treffen sollen.

Einen Einblick in das MMORPG bietet euch dieses Video:

Neue Mega-Server sollen PvP-Erfahrung verbessern, doch die Server sind noch immer schwach besucht

Was steckt im Update 7.100? Das große Feature des Updates ist “Global Conquest”. Dadurch sollen die “Barrieren zwischen den Welten” eingerissen werden. Im Klartext: Anstatt auf verschiedenen Server werden die PvP-Kampagnen Dregs und The Shadow nun auf einem Mega-Server ausgetragen, auf dem sich alle Spieler treffen.

In die gleiche Kerbe schlagen auch die 3 neuen “Hot Zones”. Dabei handelt es sich um Orte, an denen sich besonders starke Gegner befinden, die wiederum besonders guten Loot bringen. Dorthin soll es die Spieler verschlagen, was gleichzeitig dazu führt, das an diesen Orten verstärkt PvP ausgetragen wird.

Im Update stecken außerdem:

Neue Orte, an denen sich Händler und andere NPCs niedergelassen haben

Eine Anpassung am Opfer-System

Einige Fixes und Gameplay-Anpassungen

“Signifikante Performance-Verbesserungen”

Während die Mega-Server an sich eine gute Änderung sind, damit Spieler häufiger auf ihre Feinde treffen können, gibt es aber auch Kritik. Denn eigentlich sollten mehrere Server nebeneinander laufen und unterschiedliche Jahreszeiten und auch Regeln bieten. Im Interview mit Massively verriet Gordon Walton, dass sie an diesem Mega-Server-System einige Monate festhalten wollen, dann aber möglicherweise wieder auf mehrere Szenarien gleichzeitig wechseln (via MassivelyOP).

Sind die Server nun voller? Wir von MeinMMO haben uns am 2. September um 19:00 Uhr in Crowfall eingeloggt. Das Spiel bietet nun für jede Kampagne nur noch einen Server an. Sowohl der Server für die Fraktionskämpfe, als auch der fürs GvG hatten jeweils die Bevölkerung “Light” (grün). Das spricht nicht für überfüllte Server.

Laut Beschreibung sind alle Server nur “leicht” bevölkert.

Im Startgebiet für neue Charaktere haben wir zudem nur eine einzige Person getroffen. Auch das ist nicht übermäßig viel.

Allerdings haben die Entwickler eine neue Möglichkeit für Trial-Accounts und eine Rabatt-Aktion gestartet, sofern man einen Freund hat, der Crowfall bereits spielt.

Crowfall bietet Trial-Accounts und 25 % Rabatt

Was ändert sich für Neueinsteiger? Crowfall ist ein Buy2Play-MMORPG, was eine große Hürde beim Einstieg bedeutet. Mit dem neusten Update wurde jedoch das “Recruit a Friend”-System erweitert:

Wer bereits Crowfall spielt, kann Freunden einen Link schicken, in dem sie das MMORPG 10 Tage kostenlos spielen können

Wenn sie es dann kaufen möchten, bekommen sie über den Reflink 25 % Rabatt

Mit dieser Methode können zumindest die Fans von Crowfall leichter neue Spieler für das MMORPG generieren.

Wie sieht die Zukunft von Crowfall aus? Im Interview mit MassivelyOP verriet Gordon Walton, dass schon an weiteren Updates gearbeitet wird, um das Feedback der Spieler umzusetzen. Das Ziel sei, mehr Spaß in das PvP von Crowfall zu bringen.

Welche Änderungen konkret geplant sind, verriet er jedoch nicht.

Ihr mögt PvP mögt und würdet gerne noch andere MMORPGs mit Spieler-gegen-Spieler-Kämpfen ausprobieren? Dann lest den MeinMMO-Artikel „Die 10 MMORPGs mit dem besten PvP aller Zeiten“.