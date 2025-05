Alle kennen die Sandwürmer aus Dune, aber die wenigsten wissen, was sie wirklich sind

Eines der großen Highlights im Universum von Dune sind die riesigen Sandwürmer, die auf dem Planeten Arrakis ihr Unwesen treiben. Doch sie sind mehr als riesige Tiere, auch wenn man das in den Filmen nicht merkt. Sie sind essenziell für die Infrastruktur des Universums.

Wenn man an Dune denkt, dann denkt man schnell an die großen Sandwürmer von Arrakis, die in der Wüste leben. In den Filmen von Dune werden sie als eine der größten Gefahren dargestellt, aber auch als religiöses Symbol für die Fremen, die die Würmer auch als Fortbewegungsmittel nutzen.

Doch hinter den Sandwürmern steckt mehr, als die Filme verraten. Sie sind nicht einfach nur Bewohner von Arrakis, ohne sie gäbe es kein Spice und ohne Spice würde die Infrastruktur des Universums zusammenbrechen. Die Raumfahrergilde könnte nicht reisen und somit wäre der Handel im Stillstand.

Sandwürmer werden nicht einfach geboren

Wie entstehen Sandwürmer? Die großen Sandwürmer werden nicht so geboren, sie starten als kleine mikroskopisch-große Plankton-Wesen. Sie ernähren sich von Spice und anderen ihrer Art, bis sie größer und zu einer Art Larve werden. Diese Larven suchen auf Arrakis nach Wasser, das sie unter der Wüste sammeln. Dabei verbinden sich unzählige Larven zu einer Art Kuppel voller Wasser.

Das ist gut für die großen Sandwürmer, denn Wasser ist giftig für sie. In diesen Larven-Kuppeln sammeln sich neben dem Wasser auch andere Materialien und Gase. Dabei entsteht ein Druck, der irgendwann zu einer Explosion führt. Die meisten Larven sterben, doch die Überlebenden wiederholen den Schritt und werden über Jahre zu einem kleinen Sandwurm.

Wenn ein solcher Sandwurm stirbt, zerfällt er wieder in kleine Larven, die den Prozess wiederholen. Die großen Sandwürmer ernähren sich dann von Sand, den ihr Körper in Energie umwandelt.

Mehr zum Thema Mehr zum Thema 10.000 Jahre lang plante eine Organisation in Dune das Auftauchen des großen Kwisatz Haderach, doch er kam zu früh von Niko Hernes

Ohne Sandwürmer gibt es kein Spice

Warum sind Sandwürmer so wichtig? Die Masse, die durch die Larven unter dem Sand entsteht, ist quasi eine Vor-Stufe des Spice. Durch den Druck explodiert diese Masse und gelangt an die Oberfläche. Durch die Hitze und die Gegebenheiten der Wüste entsteht aus dieser Vor-Stufe dann das Spice. An diesen Stellen wird das Spice dann vom Imperium geerntet.

Bei der Ernte wird man zwar von den territorialen Sandwürmern gestört, würde man diese aber töten, würde man die Produktion von Spice und damit auch das gesamte Imperium gefährden.

Für die Fremen, die Bewohner von Arrakis, haben die Sandwürmer noch eine religiöse Bedeutung. Dort werden sie Shai-Hulud genannt, das kann so viel wie Alter Mann der Wüste , Alter Vater Unendlichkeit oder Großvater der Wüste bedeuten.

Für die Fremen sind die Sandwürmer ein Symbol ihres Glaubens und eine Form ihres Gottes, der aus ihrem Ursprung im Volke Zensunni stammt.

Junge Sandwürmer werden etwas für Zeremonien benutzt, doch wichtiger ist das Wasser des Lebens. Normaler Wasser ist giftig für die Sandwürmer, da ihr Stoffwechsel dann zusammenbricht und sie einen qualvollen Tod sterben. Doch daraus entsteht auch das Wasser des Lebens.

Das wird von den Bene Gesserit genutzt, um aus einem Mitglied des Ordens eine ehrwürdige Mutter zu erschaffen. Dadurch bekommt sie Zugang zu den genetischen Erinnerungen ihrer Vorfahren. Auch die Fremen nutzen das Wasser des Lebens für Rituale.

Das Ende und die erneute Rückkehr der Sandwürmer

Wie ergeht es den Sandwürmern nach der Geschichte von Paul Atreides? Jahre nach den Ereignissen der Filme herrschte Pauls Sohn, Leto, der Zweite, als Gott-Imperator über das Universum. Um den goldenen Pfad der Menschheit zu ebnen, terraformte Leto Arrakis zu einem Paradies.

Durch das Wasser und die neue Flora und Fauna starben die Sandwürmer auf Arrakis aus. Leto ließ sie aber nicht gänzlich sterben, denn er trickste die Larven der Sandwürmer aus, die ihn als eine Quelle von Wasser erkannten.

Dadurch verwandelte er sich in einen Wurm-Menschen. Nach seinem Tod entsprangen seinem Körper mehrere Larven, die Arrakis dann wieder bewohnten und der Zyklus begann von erneut. Das dauerte 1.500 Jahre. Bald könnt ihr Arrakis sogar selbst erkunden: Das Survival-MMO zu Dune zeigt seine epische Story im Trailer und mit etwas Glück könnt ihr sie bald kostenlos auf Steam testen