Dune Prophecy: Die Bene Gesserit erklärt

Auf einen dritten Dune-Film von Denis Villeneuve müssen wir zwar noch etwas warten, doch die Bene Gesserit bekommen ihre eigene Serie, die schon am 18.11.2024 startet. Alles, was ihr zu Dune: Prophecy wissen müsst, erfahrt ihr hier: Dune: Prophecy: Release-Date, Trailer und Cast – Alle Infos über die Prequel-Serie von Dune

Nach dem Training können sie ihren Körper perfekt kontrollieren. Seien es Blutdruck, Wärme oder Sinne. Das hilft ihnen, in extremen Situationen zu überleben. Sie sind zudem immun gegen Gifte, da sie Stoffe in ihrem Körper kontrollieren und umwandeln können.

Was können die Mitglieder der Bene Gesserit? Die Bene Gesserit tun alles, um den Menschen auf den, ihrer Meinung nach, optimalen Weg zu führen. Dafür werden die Frauen im Orden einem harten Training unterzogen. Dabei liegt der Fokus nicht nur auf dem mentalen, sondern auch auf dem physischen Training. All ihre Fähigkeiten können durch den Konsum von Spice auf übermenschliche Level erhöht werden.

Die Bene Gesserit wollen die Menschheit in eine, für sie, richtige Zukunft lenken. Dazu versucht man, wichtigen und politischen Einfluss zu erlangen. Dafür gab es lange Zeit ein Fortpflanzungs-Programm. Man schleuste Mitglieder der Bene Gesserit in einflussreiche Familien und sorgte dafür, dass sie mit ihnen Kinder zeugten.

Kurz nach der Revolte bildete sich dann die Schwesternschaft der Bene Gesserit. Der Orden wird dabei in einer hierarchischen Struktur geführt, an deren Spitze die ehrwürdige Mutter steht. Zur Zeit der aktuellen Dune-Filme ist es die ehrwürdige Mutter Gaius Helen Mohiam, die von Charlotte Rampling gespielt wird.

In einem harten Thriller legt sich Jackie Chan mit der irischen Mafia an und ihr könnt es kostenlos gucken – Ihr solltet euch aber beeilen

Das sehen wir auch in den Dune-Filmen von Denis Villeneuve. Dort ist die Mutter von Paul Atreides eine Bene Gesserit. Doch was ist ihr Ziel und welche Fähigkeiten haben sie? MeinMMO erklärt euch alles, was ihr wissen müsst.

Was sind die Bene Gesserit? Die Bene Gesserit sind ein Orden von Schwestern, die meistens im Geheimen agieren. Der Orden versucht, die Politik des gesamten Universums zu beeinflussen, indem Mitglieder der Bene Gesserit in wichtigen Familien platziert werden. Anders als normale Menschen verfügen die Bene Gesserit über spezielle Fähigkeiten.

Mit Dune: Prophecy erscheint bald eine neue Serie im Science-Fiction-Universum. Den Fokus soll die Serie dabei auf die Bene Gesserit legen. Den geheimen Orden lernt man auch in den Filmen kennen. MeinMMO erklärt euch alles, was ihr zu den Bene Gesserit wissen müsst.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to