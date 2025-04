Seit fast einem Jahr laufen geheime Tests zum Survival-MMO Dune: Awakening – Bald sollen zehntausende Spieler es kostenlos ausprobieren können

Neues Taktik-Spiel ist wie XCOM, aber in einer Fantasy-Welt, erinnert an einen düsteren Steam-Hit

Der Stream wird live von der Gaming-Messe PAX East in Boston, USA, sowie aus London übertragen. Neben der Chance auf einen Code erwarten euch Spieler, die das Game vor Ort zocken, Gespräche mit den Entwicklern sowie ein aufregender Wettkampf zwischen Content-Creatorn (via Dune Awakening ).

So seid ihr dabei: Eine Chance auf einen Beta-Zugang gibt es, wer das Spiel auf seine Wishlist setzt und den Zugriff über die Steam-Seite anfragt. Zudem sollen zehntausende Beta-Codes während eines weltweiten Streams am 10. Mai 2025 vergeben werden.

Was steckt in der Beta? Vom 9. bis zum 12. Mai 2025 habt ihr die Möglichkeit, an einer großen Beta zum Survival-MMO Dune: Awakening teilzunehmen. Die Teilnehmer erhalten Zugang zu den ersten 20 Stunden des Spiels, was einen Großteil von Akt 1 der Story umfassen soll.

