Spieler töten im neuen Survival-Spiel zu Dune 100 süße Wüstenmäuse, empören sogar die Entwickler

Auf der gamescom 2024 hatte MeinMMO-Redakteur und Survival-Experte Benedict Grothaus jedoch schon die Möglichkeit, sich das Spiel anzusehen. Nach hunderten Stunden in Conan Exiles ist er begeistert: Dune: Awakening angespielt: Das Survival-MMO bietet genau das, was ich nach Conan Exiles erhofft habe

Die Entwickler zeigen sich schockiert: „Nahezu einhundert Muad’dib wurde ihr Blut entzogen (also die Känguruh-Maus, nicht der Sohn von Fürst Leto, der in unserer Welt nicht existiert). Wie konntet ihr nur?“

Durst ist ein großer Feind in Dune: Awakening. Wie in den meisten Survival-Games müsst ihr euch um eure Hydration kümmern. In der Wüste ist das aber schwerer als sonst wo. Darum gibt es die Möglichkeit, Leichen ausbluten zu lassen, um Wasser zu gewinnen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to