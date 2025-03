Der Chef von Dune: Awakening erklärt, was sein Spiel besonders macht, wirkt dabei wie ein glückliches Kind

Das neue Survival-MMO Dune: Awakening erscheint am 20. Mai 2025. Im Vorfeld erklärt der Creative Director Joel Bylos, was ihr zum Release wissen müsst – und was danach noch alles so kommt. Seine Begeisterung schwingt deutlich mit.

Was ist das für ein Spiel?

Dune: Awakening spielt auf dem aus Büchern und Filmen bekannten Wüstenplaneten Arrakis, jedoch in einer alternativen Zeitlinie: Paul Atreides ist nie geboren, die Fremen sind verschwunden.

Ihr spielt einen Gefangenen, der auf Arrakis überleben soll. Dazu baut ihr Basen, erkundet die Welt und gründet Gilden mit anderen Spielern, um die Politik auf dem Planeten zu bestimmen und das begehrte Spice zu ernten.

Das Spiel mischt dabei MMORPG-Elemente wie Gilden, Dungeons und Skills mit Survival-Features wie Crafting, Bau und Überleben. Insbesondere Wasser ist so wichtig, dass Spieler dafür sogar süße Wüstenmäuse ausschlürfen.

Das erklärt Bylos zu Awakening: In einem neuen Video erklärt Creative Director Joel Bylos, was ihr zum Release von Dune: Awakening wissen müsst. Das Spiel erscheint ohne Early Access, sondern direkt als vollständige Version am 20. Mai.

Außerdem müsst ihr nur einmal zahlen. Dune: Awakening bekommt kein Abo und sämtliche DLCs werden optional. Die Macher, Funcom, haben bereits mit Conan Exiles ein ähnliches System genutzt. DLCs hier haben rein kosmetische Änderungen für Bauteile gebracht.

Was genau in den DLCs steckt, wurde noch nicht verraten. Kostenlose Updates für alle bringen dagegen neue Inhalte ins Spiel und treiben die Story voran. Mit jedem Update wird ein DLC erscheinen und ihr könnt sie gebündelt in einem Season Pass kaufen.

Die Vorbestellungen für Dune: Awakening laufen ab dem 24. März. Bestimmte Versionen erhalten einen Frühstart von 5 Tagen, also bereits ab dem 15. Mai. Zum eigentlichen Release werden aber neue „Fresh Start“-Server eröffnet, damit keine unfairen Vorteile entstehen. Auf der offiziellen Website findet ihr die Systemvoraussetzungen.

Dune: Awakening erscheint erst für den PC auf Steam und später auf Konsolen. In unserer Übersicht erfahrt ihr alles zum Launch von Dune: Awakening.

Joel Bylos liebt sein Spiel und das merkt man

In der zweiminütigen Ankündigung zu den Post-Launch-Features sieht man Joel Bylos immer wieder zufrieden grinsen und lächeln. Das ist nicht das erste Mal, dass seine Augen leuchten, wenn er von Dune: Awakening spricht.

Ich habe Bylos bereits mehrmals gegenüber gesessen und habe mich mit ihm über das Survival-MMO unterhalten und jedes Mal habe ich gemerkt, dass er die Gespräche nicht nur genießt, sondern vollkommen darin aufgeht.

In unserem ersten Interview zu Dune: Awakening auf der gamescom 2024 haben wir wie die absoluten Keller-Nerds über die Welt von Dune gefachsimpelt, über den Einfluss von Conan Exiles auf das Spiel und wie Awakening aus dem Survival-Spiel lernen kann.

Als mich Funcom dann 2025 nach Oslo eingeladen hat, um Dune: Awakening anzuspielen, wirkte Bylos noch deutlich sicherer in dem, was er so über das Spiel erzählt hat. Der wichtigste Satz, der dort gefallen ist, gilt den Entwicklern selbst: „Passe Dune nicht deinen Ideen an, sondern passe deine Ideen an Dune an.“ Einer seiner Kollegen sagt über Bylos, dass der Mann tiefer in der Lore stecke als so ziemlich jeder andere, den er kennt.

Ich habe Dune: Awakening bereits gespielt und bin mir sicher, dass es ein Spiel wird, das seine Fans begeistert. Zugleich ist mir klar, dass die Fan-Base nicht riesig sein wird. Das Survival-MMORPG spricht allein wegen seiner Mischung schon eher eine kleine Gruppe an Gamern an, die bekommen aber hier sehr genau das, was sie haben wollen.

Bereits Conan Exiles hat das gut hinbekommen. Statt zu versuchen, möglichst viele Spieler anzusprechen, fokussiert sich Funcom eben auf die Leute, die ihre Spiele wirklich lieben. Und das hat sich bisher immerhin bewährt. Selbst Dune: Awakening hat vor Release schon viele Fans: Das neue Survival-MMO Dune: Awakening hat gerade tausende Spieler auf Steam, dabei ist es noch nicht erschienen