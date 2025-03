Das Survival-Spiel zu Dune zeigt im neuen Gameplay endlich das, was es so besonders macht: fliegende Robo-Libellen

Der neue Trailer zu Dune: Awakening gibt weitere Einblicke zum Gameplay des Survival-MMOs. Der Fokus liegt eigentlich auf der Wüste vom Endgame, aber ein Feature ist sehr viel präsenter: die Ornithopter. MeinMMO stellt euch den neuen Trailer und seine Inhalte vor.

Was ist das für ein Spiel? Dune: Awakening ist ein Multiplayer Survival-Game, das in der Wüste des fiktiven Planeten Arrakis (bekannt aus den Büchern und Filmen) spielt. Das Spiel soll laut Publisher Funcom am 20. Mai 2025 für Steam erscheinen.

Im neuen Trailer, der am 13. März 2025 erschienen ist, werden grundlegende Spielmechaniken vorgestellt und noch nicht dagewesene Einblicke von der weitläufigen Welt geliefert:

Robo-Libellen bringen euch schnell über die wandelbare Map

Was ist im Trailer zu sehen? Im Video wird deutlich, wie cleveres Erkunden belohnt wird: Wer sich in die Wüste wagt, entdeckt neue Fundorte und kann dieses Wissen mit anderen teilen.

Dabei unterstützen euch gecraftete Hilfsmittel, die die Suche nach wichtigen Ressourcen enorm vereinfachen. So gibt es Sonden, mit denen ihr interessante Punkte aus der Luft markieren könnt. Ein spezieller Scan-Mechanisus macht Rohstoffe und Schätze in noch unentdeckten Gebieten sichtbar.

So nutzt ihr riesige Robo-Libellen: Wer effizient abbauen und vor allem in der Wüste überleben will, wird irgendwann um ein Gadget nicht herumkommen: Ornithopter. Die Robo-Libellen sind für uns der wahre Überflieger aus dem Trailer. Es handelt sich dabei um fliegende Transportschiffe angelehnt an das Aussehen einer Libelle. Aus dem Cockpit könnt ihr das Ausmaß der gesamten Map sehen und schneller von A nach B gelangen. Das ist auch nötig, denn die Map verändert sich ständig.

Was hat es mit der wandelbaren Map auf sich? Gewaltige Stürme fegen regelmäßig über die Wüste hinweg und verändern die Landschaft ständig. Das muss aber nichts Schlechtes sein, denn dadurch ergeben sich für euch jede Woche neue Orte für Schätze und Rohstoffe. Somit habt ihr jede Woche einen Anreiz, um wieder auf Erkundungstour zu gehen.

Die Deep Desert ist dabei das ghefährliche Endgame-Gebiet, in dem ständig offenes PvP herrscht. Wer versucht, hier an Spice zu kommen, muss sich hüten, um nicht von anderen Spielern abgeknallt zu werden – und sei es nur, weil der andere gerade euer Blut braucht, um Wasser daraus zu gewinnen.

Was erwartet euch außerdem in Dune Awakening? Wie in den meisten Survival-Games müsst ihr eure gesammelten Rohstoffe dafür einsetzen, um euch ein Unterschlupf zu bauen oder eure Ausstattung wie beispielsweise euren Anzug oder auch Waffen zu verbessern. Die werdet ihr brauchen, um den Gefahren in der Wüste zu trotzen. MeinMMO-Redakteur und Survival-Experte Benedict Grothaus konnte das Spiel schon anzocken: Ich habe tausende Stunden lang Survival-Games gespielt, aber Dune: Awakening ist anders als jedes davon