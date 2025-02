In Dune gab es in über 10.000 Jahren kaum technische Fortschritte und das hat einen guten Grund

Mit den Filmen und der neuen Serie zu Dune gibt es neues Futter für Fans und Neulinge des Universums. Die neue Serie zeigt, was über 10.000 Jahre vor den neuen Filmen passierte, und ein Detail fällt dabei besonders auf: Der technologische Fortschritt hat sich kaum verändert. Der Grund dafür liegt in einem einschneidigen Ereignis.

Warum gab es so lange keinen technischen Fortschritt? Wenn man sich die Technik in Dune: Prophecy und den neuen Filmen von Denis Villeneuve anschaut, dann kann man sich durchaus die Frage stellen, warum es in über 10.000 Jahren keinen nennenswerten technischen Fortschritt gab.

Der Grund dafür liegt im großen Sklavenaufstand, der im Jahr 201 BG (Before Guild, also der Gründung der Raumfahrergilde). Zum Vergleich: Paul Atreides wurde deutlich später im Jahr 10.176 AG geboren.

Beim großen Sklavenaufstand rebellierten die Menschen gegen die Maschinen, die die Macht erlangt haben. Der Krieg endete im Jahr 108 BG und daraus resultierten dann die Bene Gesserit und die Raumfahrergilde. Im Krieg zerstörte man alle denkenden Maschinen und die dazugehörige Technologie.

Damit begann auch eine andere Ausrichtung für die Zukunft der Menschheit, die sich von der maschinellen Technik abgewandt hat.

Stagnation ist gut für das Imperium

Wie ging es nach dem Krieg weiter? Nach dem großen Sklavenaufstand stagnierte der technische Fortschritt der Gesellschaft, weil man ihn quasi nicht braucht. Man wollte sich nach dem großen Sklavenaufstand nicht erneut auf denkende Maschinen verlassen.

Dafür stehen auch die Bene Gesserit, deren Ziel es ist, den Menschen weiterzuentwickeln. Deshalb sind sie so streng im Training und versuchen, mit Königsfamilien Nachwuchs zu zeugen. Für den Fortschritt von Geist und Körper ist die Ressource Spice essenziell. Man will verhindern, dass die Menschheit ausstirbt.

Auf Spice baut alles und das Imperium hat (zusammen mit der Raumfahrergilde) die Kontrolle darüber. Das Imperium will in seiner Machtposition natürlich nicht, dass sich etwas ändert, weshalb man den technischen und gesellschaftlichen Fortschritt stagnieren lässt. Es gibt keinen Grund für Fortschritt, wenn alles so läuft, wie es soll.

Auch die Bene Gesserit wollen keinen gesellschaftlichen Fortschritt mit ihrem Ziel erreichen. Sie wollen den Kwisatz Haderach aufziehen, der eine Art Messias ist und sich später als Paul Atreides zu erkennen gibt. Doch Paul Atreides war der erste Schritt zum Fortschritt der Menschheit und der Revolution.

Wann kam die Revolution der Menschen? Paul Atreides war quasi der erste Startpunkt, der die herrschende Ordnung konfrontiert hat. Durch seine Revolution und seinen Krieg forderte er das Imperium und die Strukturen der Fraktionen heraus, indem er die Spice-Produktion in Gefahr brachte.

Doch der erste technische Fortschritt der Gesellschaft ließ auch da noch auf sich warten, da Paul und später sein Sohn Leto II den Fokus, wie die Bene Gesserit, auf den mentalen und körperlichen Fortschritt der Menschen gelegt haben. Erst nach dem Ende von Leto II expandierte die Menschheit im Universum erneut und erlangte langsam auch technischen Fortschritt.

Wie die Revolution von Paul weitergeht, erfahren wir im kommenden Film Dune: Messiah. Doch darauf wird man wohl noch eine Weile warten müssen.