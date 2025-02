Die neuen Filme zu Dune haben sie vergessen, aber eine Fraktion ist der Schlüssel zum Gleichgewicht des Universums

Wann erscheint der nächste Film? Ein offizielles Datum ist bisher nicht bekannt, die Arbeiten am Film haben aber schon begonnen. Viele gehen davon aus, dass Dune Messiah Ende 2026 erscheinen soll, denn Warner Bros. plant da einen Denis-Villeneuve-Event-Film. Nichts passt darauf so gut, wie Dune: Messiah. Bis dahin erwartet uns ein neues Spiel im Dune-Universum, von dem MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus begeistert ist: Ich habe tausende Stunden lang Survival-Games gespielt, aber Dune: Awakening ist anders als jedes davon

Wird die Raumfahrergilde noch wichtig werden? In den Büchern von Frank Herbert mischt sich die Gilde später in die Machenschaften von Paul Atreides ein, der auf Arrakis, dem einzigen Spice-Planeten, für einen Machtwechsel sorgt.

In der Adaption von 1984 von David Lynch kamen die Navigatoren aber schon vor. Dort wurden sie als groteske Kreaturen in großen Spice-Tanks gezeigt. Im Jahr 2000 wurde Dune vom Sender Sy-Fy als TV-Serie adaptiert. Auch dort hatte die Raumfahrergilde einen Auftritt.

Dazu muss man sagen, dass sie auch in den Ursprungsromanen erst mit dem zweiten Buch, Dune Messiah, wichtig werden. Vorher warnte die Gilde die Bene Gesserit davor, dass sie in der Zukunft eine schwierige Zeit vorausgesehen haben.

In der aktuellen Adaption hatte die Raumfahrergilde bisher keine Relevanz. Bei der Vereidigung von Leto Attreides auf Arrakis sind sie zwar zu Gast, explizit erwähnt werden sie aber nur in Produktionsnotizen. Im Film von 2021 werden sie visuell fast schon wie Priester dargestellt, die eine Art Raumfahrthelm tragen.

Je nach Adaption sind die Navigatoren keine Personen, wie man sie sich vorstellt. Es sind Menschen, deren Erscheinungsbild an Aliens erinnert. Oft sind sie dann in mit Spice gefüllten Tanks.

Warum sind die Navigatoren so wichtig? Nach dem großen Krieg gegen die denkenden Maschinen began die Raumfahrtgilde nach den Bene Gesserit mit einem mentalen Training. Dort bildete man die Navigatoren aus. Diese konnten mit der Ressource Spice in die Zukunft sehen.

In diesem Konstrukt hat die Raumfahrtgilde eine wichtige Funktion, die in Form der Navigatoren kommt.

