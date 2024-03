Dune 2 schafft es, das Buch mit einer einzigen Änderung noch zu übertreffen

In Dune 2 gibt es eine Veränderung bei den Fremen, die dem Film eine geniale Perspektive verleiht, die das Buch nicht besitzt. Das meint zumindest Leya, die Chefredakteurin von MeinMMO.

Achtung: Der folgende Text enthält Spoiler zur Geschichte von Dune 2. Solltet ihr den Film noch nicht gesehen haben, schaut gerne in meine Spoiler-freie Kritik.

Um ein Science-Fiction-Epos wie Dune verfilmen zu können, bedarf es einiger Anpassungen, damit die Geschichte in der begrenzten Zeit und auf der Leinwand funktioniert. So gibt es auch in der Adaption von Denis Villeneuve einige Änderungen gegenüber der Vorlage von Frank Herbert.

Die Anpassungen werden von den Buchliebhabern natürlich schon eifrig diskutiert. Hervorheben möchte ich an dieser Stelle eine Anpassung, die mir besonders gut gefallen hat:

Die Meinungen der Fremen über Paul Atreidis und die Prophezeiung des Propheten (Lisan al Gaib) gehen auseinander.

Fremen haben eine lange Historie

Die Fremen sind die einheimischen Bewohner von Arrakis.

Sie werden vom Rest des Imperiums als primitive Barbaren abgetan. Sie stammen von einer religiösen Flüchtlingsgruppe ab, den wandernden Zensunni-Sklaven. Diese kamen bereits Tausende von Jahren vor den Ereignissen um Paul Atreidis auf den Wüstenplaneten.

Arrakis ist der wertvollste Planet des Universums, da nur hier das Gewürz abgebaut werden kann. Der Planet und die Fremen werden durch den Gewürz-Abbau ausgebeutet.

Eine Prophezeiung besagt, dass eines Tages der Prophet, der Lisan al Gaib, kommen wird, um die Fremen und Arrakis zu befreien. Nun wissen wir, dass in Paul dieser Prophet gesehen wird.

Spaltung zwischen Fremen gibt Story mehr Tiefe

Im Buch werden die Fremen weitgehend als homogene Gruppe beschrieben, die alle an diese Prophezeiung glauben. Sie leben überall auf derm Wüstenplaneten in sogenannten Sietches, höhlenartigen Wohneinheiten unter der Erdoberfläche.

Denis Villeneuve entschied sich, die Fremen in zwei Gruppen aufzuteilen:

Die Fremen im Norden, die unmittelbar von der Kolonisierung durch das Imperium bedroht sind

Die Fremen im Süden, wo das Wetter so extrem ist, dass sich niemand dorthin wagt. Bis Feyd-Rautha die Kontrolle über den Gewürzabbau übernimmt. Im Süden leben Millionen von Fremen.

Dadurch, dass die Hitze im Süden des Wüstenplaneten so schlimm ist, verbringen die Fremen dort die meiste Zeit unter der Erde in Sietches. Die Geschichte von Lisan al Gaib, der die Fremen in die Freiheit führt, ist dort tief in der Kultur verwurzelt.

Im Norden hingegen ist die Kultur eine andere. Vor allem die jüngeren Fremen stehen hier Paul Atreidis äußerst skeptisch gegenüber und machen sich teilweise sogar über den südlichen Glauben des Propheten lustig.

Diese Änderung ist genial!

Zum einen erscheint es mir viel realer, dass es auf einem so großen Planeten mit so vielen Bewohnern auch unterschiedliche Kulturen gibt. Des Weiteren gibt es der ganzen Diskussion um einen falschen Propheten, Glaubenskriegen und charismatischen Führungspersönlichkeiten viel mehr Tiefgang.

Paul muss auch viel mehr Überzeugungsarbeit leisten, um die Fremen für seinen Rachefeldzug zu gewinnen. Dies gibt mehr Einblick in seine Gedankenwelt, wie er die Fremen für seine Zwecke einspannen kann und dabei auch vor Manipulation nicht zurückschreckt.

Das hilft, den Kern der Geschichte auch in einer gekürzten Variante besser darzustellen.

Chani und Stilgar als Symbolfiguren der Fraktionen

Die meisten Fan-Diskussionen fand ich um Chani und Stilgar. Denn ihre Charakterzüge wurden für den Film angepasst:

Der einst stoische Stilgar sorgt in Dune 2 mit seinem sturen Glauben, der jede Handlung Pauls als Teil der Prophezeiung interpretiert, für die meisten Lacher

Chanis Einstellung gegenüber Paul ist so geändert, dass sie zur größten Kritikerin der Prophezeiung und Pauls Auftreten als Erlöser der Fremen wird

Stilgar glaubt der Prophezeiung des Erlösers Chani findet, ihr Volk muss sich selbst befreien

Ich habe Dune 2 inzwischen zweimal im Kino gesehen, und nirgends war die Reaktion jeweils so stark wie auf Stilgars unerschütterlichen Glauben an Paul Atreidis als den großen Retter der Fremen.

Sogar als Paul selbst sagt, dass er nicht der große Lisan al Gaib sei, ist Stilgar davon überzeugt, dass so viel Bescheidenheit nur der Prophet zeigen würde. Das erinnert schon an Das Leben des Brian von Monty Python. Das ist erzählerisch so geschickt gemacht, weil einem das Lachen später so ziemlich im Hals stecken bleibt, wenn Millionen vom Fremen ihrem Erlöser Paul bis “in den totalen Krieg” folgen wollen.

Außerdem sorgt das aktuell für zahlreiche Memes um Stilgar herum, über die ich schon seit Tagen lache:

Paul Atreides: *sneezes*



Stilgar: “that’s exactly how the Lisan Al Gaib would sneeze”#Dune2 pic.twitter.com/8J9jdzbH9r — Chris (PS Rewind) (@ChrisCPeralta) March 3, 2024 Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Anzeige von Twitter Inhalten widerrufen Übersetzt: Paul Atreidis: *Niest* / Stilgar: “So würde genau der Lisan al Gaib niesen”

Chanis Rolle wird, so wie ich das sehe, am meisten unter den Buchliebhabern diskutiert, da es ihren Handlungsstrang komplett ändert.

Chani nimmt die Rolle der Skeptikerin ein. Immer wieder versucht sie, die anderen Fremen davon zu überzeugen, dass sie sich selbst befreien müssen. Das Warten auf einen Propheten und die Geschichten um ihn herum würden nur dazu dienen, ihr Volk zu kontrollieren. Die Fremen müssen selbst aktiv werden und sich befreien.

In den Büchern ist Chani zwar auch ein eigenständiger Charakter und hat ihre Konflikte mit Lady Jessica und Prinzessin Irulan, aber all ihre Handlungen werden von ihrer Liebe zu Paul angetrieben.

Dass sich Chani am Ende von Dune 2 von Paul abwendet und alleine in die Wüste zieht, ist eine immense Änderung zur Vorlage. Ich bin schon sehr gespannt, wie Denis Villeneuve damit in einem dritten Teil umgehen wird. Damit macht er sie viel stärker zu einem Hauptcharakter mit eigener Agenda.

Auch hier bekommt die Geschichte wieder mehr Tiefe, da Paul Chani wieder irgendwie für sich gewinnen muss. Auch Chanis Reaktion auf Pauls Heraitspläne mit Prinzessin Irulan erscheint mir realistischer.

Alles in allem bin ich ein großer Fan dieser Veränderungen bei den Fremen. Das macht die Geschichte für mich runder und bringt den Kern besser zur Geltung.

Wie sieht eure Meinung aus? Mich interessiert sowohl die Meinung von Buchliebhabern über die Fremen als auch von Leuten, die nur die Filme gesehen haben.

Wenn ihr noch mehr Hintergründe zu Dune wollt, empfehle ich den Artikel meines Kollegen Matthias Hopf von Moviepilot: Alle Infos, die ihr vor Dune 2 braucht, um den größten Sci-Fi-Film des Jahres zu verstehen