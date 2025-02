Mein Survival-Highlight 2025 startet erst im Mai, aber ihr könnt euch ab heute schon Charaktere erstellen

Nein, ihr spielt keinen Fremen in Dune: Awakening – So startet das neue Survival-MMO auf Steam

Funcom hat mich vor Kurzem nach Oslo eingeladen, um mir Dune: Awakening endlich mal live ansehen zu können. Meine Meinung nach den etwa sechs Stunden: Das neue Dune-Spiel ist ganz anders als jedes Survival-Spiel, das ich kenne und macht echt Laune. Was das Spiel so besonders macht, sind unter anderem:

Ich bin ein absoluter Survival-Fan und habe tausende Stunden in Conan Exiles, Fallout 76 und Co. verbracht. Eines meiner ersten Spiele überhaupt war sogar Stranded von 2003. Auf das Dune-Spiel freue ich mich schon seit Jahren.

Wann erscheint Dune: Awakening? Am 20. Mai startet Dune: Awakening und zwar nicht im Early Access, sondern direkt im 1.0-Release. Eine jahrelange „öffentliche Beta“, wie es bei Survival-Games oft der Fall ist, wird es also nicht geben. Das Spiel wird 49,99 Euro kosten.

