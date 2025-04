Alle sprechen in Dune ständig vom Kwisatz Haderach, aber was ist das überhaupt?

Spieler diskutieren, ob man in Diablo 4 zu schnell OP ist, blicken neidisch auf Path of Exile 2

Ihr könnt in Diablo 4 bald leichter gegen die Endgame-Bosse kämpfen, aber an ihren Loot zu kommen wird schwieriger

Wie sich später, auch in den Filmen, herausstellt, hat Paul die Fähigkeit in die Zukunft und in die Erinnerungen der Vergangenheit zu schauen. Er ist der Kwisatz Haderach. Doch für die Bene Gesserit gibt es ein Problem: Paul verabscheut den Orden, weil sie mitverantwortlich sind, für den Tod seines Vaters und seine Mutter dafür sorgte, Zweifel an den Bene Gesserit zu säen.

Warum ist der Kwisatz Haderach so wichtig? Über 10.000 Jahre vor den Ereignissen von Dune kam es zum Butlerian Jihad. Das war ein Krieg der Menschheit gegen die denkenden Maschinen. Dabei kam es zu großen Verlusten, auch was das Wissen der Zeit davor angeht. Nur 2 Gruppen verfügen noch über dieses Wissen: Die Bene Gesserit und die Raumfahrergilde.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to