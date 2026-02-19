Das Drama um Highguard zwingt Palworld zur Bestätigung, dass es keine geheimen Investoren gibt

Die Entwickler von Palworld kontern immer wieder auf lustige Weise ihre Hater. Dieses Mal müssen sie sich gegenüber Vorwürfen verteidigen, sie seien nur so erfolgreich, weil sie geheime Investoren hätten.

Was sind das für Anschuldigungen? Der Ursprung der Vorwürfe kam durch Highguard. Das Spiel wurde auf den Game Awards als letzter Slot angekündigt, der traditionell für vielversprechende Kracher reserviert ist. Doch der Shooter landete unter dem Radar der Spieler und das Studio musste schon 3 Wochen nach dem Release die ersten Entwickler entlassen.

Vor Kurzem kamen Berichte auf, dass Highguard heimlich mit Geldern des chinesischen Tech-Giganten Tencent finanziert wurde (zu lesen auf Game File). Das führte zu wilden Spekulationen auf X: Highguard habe den begehrten Platz bei den Game Awards nur bekommen, weil Tencents Vizepräsident Steve Ma im Beirat der Game Awards unter Veranstalter Geoff Keighley sitze.

Im Zuge der Verschwörungstheorien soll auch Palworld genannt worden sein. Der massive Erfolg soll einigen Spielern zufolge ebenfalls durch geheime Investorengelder kommen, vermutlich sogar durch Tencent, so die Fans auf Reddit. Geoff Keighley habe so viel zu Palworld gepostet, weil er an dem Spiel beteiligt sei.

Doch das lassen die Entwickler nicht auf sich sitzen und äußern sich zu den Behauptungen.

Entwickler von Palworld wehrt sich gegen Vorwürfe

Was sagen die Entwickler? Der Head of Publishing & Communications von Pocketpair, John „Bucky“ Buckley, wehrt sich wieder einmal gegen die Vorwürfe. Er musste in der Vergangenheit schon andere Kritik abschmettern und kontert mit einer direkten Art.

Er stellte auf BlueSky klar:

Ich hätte nicht gedacht, dass Palworld irgendwie involviert sein würde. Palworld hat keine Investoren, keine Geldgeber, keine Sponsoren. Geoff und auch sonst niemand hat Anteile oder Beteiligungen an Palworld. Wir sind zu 100 % unabhängig und finanzieren uns selbst. Ich glaube, Geoff hat einfach nur die Aufregung rund um unseren Start genossen!

Wie hängen Palworld und Tencent zusammen? Falls euch ein Zusammenhang zwischen Palworld und Tencent einfällt, dann vermutlich eher dieser hier: Tencent hat wohl mehrere Studios beauftragt, ein Spiel wie Palworld zu entwickeln. Dabei soll ein besseres Spiel als die Inspiration entstehen.

Außerdem nutzt Pocketpair für Palworld die Tencent Cloud (zu lesen auf prnewswire.com). Dabei handelt es sich um die Server-Sparte von Tencent, in der sie riesige Multiplayer-Server stabil halten sollen. Allerdings hat das nichts mit der Finanzierung des Spiels zu tun.

