Highguard ist gerade einmal vor 3 Wochen erschienen, jetzt suchen die ersten Entwickler schon einen neuen Job

Als neuer Raid-PvP-Shooter der Macher von Apex Legends und Titanfall sollte Highguard die neue große Hoffnung am Himmel werden. Keine 3 Wochen nach dem Release gibt es schon die ersten Entlassungen.

Update am 12. Januar um 09:12 Uhr: Mittlerweile gibt es ein offizielles Statement.

Was gibt es von offizieller Seite? Mittlerweile haben sich die Verantwortlichen aus dem Entwicklerteam auf X gemeldet. Sie schreiben, dass sie eine unglaublich schwere Entscheidung getroffen hätten. Es würde nur der harte Kern des Teams verbleiben, damit das Spiel weiter ausgebaut und unterstützt werden könne.

Das bedeutet aber auch, dass ein Abschalten von Highguard erst einmal nicht vorgesehen ist.

Ursprüngliche Nachricht:

Wer wurde gefeuert? Auf LinkedIn spricht der Leveldesigner von Highguard, Alex Graner, von den Entlassungen beim Entwicklerteam von Wildlight. Er berichtet davon, dass er zusammen mit dem Großteil des Teams gefeuert worden sei.

Welche weiteren Entwickler von den Entlassungen betroffen seien, verrät der Level-Designer nicht. Er erzählt aber, dass es ihn besonders treffen würde, dass es so viel unveröffentlichte Inhalte gebe:

Das tut wirklich weh, denn es gab eine Menge unveröffentlichter Inhalte, auf die ich mich sehr gefreut hatte und die ich und andere für Highguard entworfen hatten.

Ob die Inhalte jemals veröffentlicht werden, bleibt mit seiner Aussage unklar.

Zum Schluss schreibt er, dass er sich über die nächsten Schritte in seinem Leben freuen würde. Er appelliert an diejenigen, die einen erfahrenen Level-Designer bräuchten, und postet sein Portfolio, in dem steht, was er alles in den letzten 7 Jahren im AAA-Sektor geleistet hat.

Highguard hatte einen holprigen Anfang

Warum kommt es jetzt zu den Entlassungen? In der Nachricht des Leveldesigners selbst gibt es keine Information darüber, warum ein Großteil des Teams gefeuert wurde. Doch schon im Vorfeld zeichnete sich ab, dass die meisten Spieler den Shooter gar nicht auf dem Schirm hatten.

Highguard setzte nämlich nicht auf Marketing, sondern auf den Überraschungseffekt. Nach der Ankündigung auf den Game Awards gab es keinerlei Informationen zu dem Shooter. Die Spieler waren so verzweifelt, dass sie schon die Trophäen aus PS5 durchsuchten, um Hinweise zum Spiel zu erhalten.

Trotzdem glaubten die Entwickler an den Überraschungseffekt, der auch schon bei Apex Legends funktionierte. Die Spieler, die den Shooter gezockt hatten, sind auch größtenteils zufrieden. Doch an vielen anderen wird der Hero-Shooter vorbeigegangen sein.

Wie geht es weiter? Ob sich Highguard noch lange halten wird, steht in den Sternen. Bislang gibt es keine offiziellen Informationen zu den Massenentlassungen und dazu, ob sich der Plan für den kostenlosen Shooter verändert. Hier ist jetzt Geduld gefragt.

Sollte Highguard wirklich eingestellt werden, wäre das eine schlechte Nachricht für MeinMMO-Autor Cedric Holmeier. Er hat nämlich 3 andere Shooter deinstalliert und sich komplett in Highguard verloren. Warum das Spiel alles besser macht als jeder andere Shooter, lest ihr hier: Nach einer Runde in Highguard auf Steam kann ich 3 andere Shooter deinstallieren