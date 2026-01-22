Trophäen-Liste von Highguard für die PS5 ist da, Spieler schmunzeln: Die verrät mehr als ihr Marketing

News
2 Min. Caroline Fuller 0 Kommentare Lesezeichen
Trophäen-Liste von Highguard für die PS5 ist da, Spieler schmunzeln: Die verrät mehr als ihr Marketing

Seit der Ankündigung von Highguard bei den Game Awards 2025 und dem Release am 26. Januar 2026 wundern sich viele Gamer über das recht nüchterne Marketing rund um das Spiel. Nun wurden alle Trophäen des PvP-Shooters für die PS5 veröffentlicht, die die Community endlich mit neuen Informationen füttert, aber auch zum Schmunzeln bringt.

Was verraten die Trophäen zu Highguard? Alle Trophäen für Highguard auf der PS5 wurden nun 4 Tage vor dem Release veröffentlicht. Diese könnt ihr hier auf exophase.com sehen. Es handelt sich insgesamt um 33 Trophäen, die man in dem Free-to-Play-Shooter von den Machern von Apex Legends erspielen kann. 

Sie bieten einen genaueren Einblick in Gameplay-Features, von denen man bisher noch nicht erfahren hat. Darunter befinden sich beispielsweise auch Händler, lootbare Truhen und bestätigte Wächter („Wardens“), die man als Archetypen oder Klassen einordnen kann: Angriff (Assault), Verteidigung (Defense), Aufklärung (Recon), Unterstützung (Support) und Zerstörung (Destruction).

Spieler spekulieren weiter, welche weiteren Gameplay-Elemente die Trophäen verbergen, doch sie können sich nicht verkneifen, wie sich diese Liste in dem doch recht „nüchternen” Marketing anfühlt: „Ich finde es toll, dass die Highguard-Trophäen mehr Informationen über das Spiel liefern als alles, was sie nach den Game Awards gemacht haben“ (@Burnsthebest auf X).

Hier seht ihr den Trailer zu Highguard:

Highguard zeigt im Trailer, was euch im neuen PvP-Raid-Shooter erwartet
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Mit Arknights: Endfield startet heute der größte Konkurrent für Genshin Impact seit Jahren, doch der hat eine Besonderheit Nach Frieren und Jujutsu Kaisen solltet ihr euch unbedingt diesen neuen Anime-Hit ansehen Trophäen-Liste von Highguard für die PS5 ist da, Spieler schmunzeln: Die verrät mehr als ihr Marketing Ein deutsches MMORPG ist so beliebt, dass Spieler Angst haben sich auszuloggen, jetzt äußert sich ein Entwickler Ein neuer Shooter will sich von der Konkurrenz abheben, setzt auf berühmte Stimmen von Baldur’s Gate 3 und Clair Obscur statt auf KI Einer der besten Open-World-Shooter bekommt nach 13 Jahren ein Upgrade für PS5 Ein Film-Bösewicht aus 2025 kann es locker mit dem Joker aufnehmen, kann jetzt auf HBO Max bestaunt werden Weibliche Supersoldaten in Warhammer 40.000 spalten gerade die Community – So schlimm ist das wirklich Neues Anime-Spiel mischt Genshin und Satisfactory und über 35 Millionen Spieler wollen das Game unbedingt zocken ARC Raiders: Wassersorgen – So findet ihr den Tunneleingang und die Wasserprobe Hytale: PS5 & Xbox – Wann ist der Release auf Konsole? Monstersammler Aniimo lädt zur 2. Beta ein – So könnt ihr selbst mitmachen

Spieler dürstet es nach mehr Informationen

Wieso schmunzelt die Community über die Trophäen-Liste? Anhand der Reaktionen auf X, haben viele Spieler nicht mehr damit gerechnet, vor dem Release von Highguard weitere Informationen zu dem Shooter zu erhalten. Teilweise befürchteten sie sogar, dass aufgrund der wenigen Infos das Spiel vielleicht im letzten Moment noch verschoben wird, oder ob es sich um eine spezielle Marketingstrategie handle. 

Aufgrund des wenigen Marketings erklären viele Gamer das Spiel bereits für tot. Und das, bevor es überhaupt erschienen ist und diese Annahme weder widerlegen noch beweisen konnte. 

Andere finden wiederum durch die Trophäen endlich mehr Hoffnung und Motivation, dem Spiel doch noch eine Chance zu geben.

Wie sehen die Reaktionen auf die Trophäen aus? Auf Reddit spekuliert die Community, welche Erkenntnisse sie aus der Trophäen-Liste ziehen kann. Ob diese Spekulationen hundertprozentig stimmen oder nicht, kann man jedoch erst beim ersten offiziellen Gameplay sagen.

Trotzdem scheint die Community anhand der Reaktionen mehr Vorfreude auf den Shooter entwickeln zu können, jetzt, wo sie mehr darüber wissen, was sie erwarten könnte. Trotzdem hätten sie sich gewünscht, dass sie diese Infos nicht aus eigener Recherche erhalten hätten:

  • „Toller Fund. Das sollten genug Informationen sein, um uns über die Runden zu bringen, falls wir vor der Veröffentlichung immer noch ohne Marketing dastehen”, schreibt MoneyoffUbereats2017.
  • „Klingt so, als gäbe es auf der Karte auch Truhen, aus denen man Beute holen kann, und einen Händler, bei dem man Sachen kaufen kann. Klingt interessant“, findet DJ_B0B.
  • „Generell möchte ich, dass Spiele erfolgreich sind. Ich habe keine Ahnung, warum manche Leute darauf hoffen, dass etwas scheitert”, sagt Etikoza.
Mehr Aktuelles
Streamer will Turnier zu Marvel Rivals gewinnen, um Studiengebühren zu bezahlen – wird aus Team geworfen
von Johanna
Brandneu und günstiger: Gaming-Laptop mit RTX 5090 sprengt Preisgrenze
von Norman Wittkopf
Die besten Gaming-Mäuse für Shooter, die ihr 2026 kaufen könnt
von Benedikt Schlotmann

Highguard erscheint bereits in wenigen Tagen auf Steam, für die PS5 sowie Xbox Series X|S. Falls ihr selbst auch gerne mehr über den Shooter erfahren hättet und nun mehr Informationen benötigt, haben wir für euch hier auf MeinMMO zusammengefasst, was bisher über Highguard bekannt ist: Highguard – Alles Wichtige zu Release, Plattformen und Gameplay

Quelle(n): X
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Warhammer 40k dark heresy 10k spieler in alpha titel

Ihr könnt das neue Rollenspiel zu Warhammer 40.000 auf Steam jetzt schon spielen, die ersten Spieler haben deutliche Meinungen

Titelbild zu Eldegarde

Neues Spiel eines WoW-Entwicklers verlässt Early Access auf Steam, ist jetzt ein „Mini-MMO“ für alle, die keine Lust auf PvP haben

Deadlock soll 2026 großes Update auf Steam erhalten, ein erfahrener Nutzer mahnt: Verlasst euch nicht drauf

Enshrouded Titel titlejpg

Survival-Spiel aus Deutschland stellt seine neuen Inhalte für 2026 vor, auf einen davon warten Spieler seit genau 2 Jahren

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx