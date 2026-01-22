Trophäen-Liste von Highguard für die PS5 ist da, Spieler schmunzeln: Die verrät mehr als ihr Marketing

Seit der Ankündigung von Highguard bei den Game Awards 2025 und dem Release am 26. Januar 2026 wundern sich viele Gamer über das recht nüchterne Marketing rund um das Spiel. Nun wurden alle Trophäen des PvP-Shooters für die PS5 veröffentlicht, die die Community endlich mit neuen Informationen füttert, aber auch zum Schmunzeln bringt.

Was verraten die Trophäen zu Highguard? Alle Trophäen für Highguard auf der PS5 wurden nun 4 Tage vor dem Release veröffentlicht. Diese könnt ihr hier auf exophase.com sehen. Es handelt sich insgesamt um 33 Trophäen, die man in dem Free-to-Play-Shooter von den Machern von Apex Legends erspielen kann.

Sie bieten einen genaueren Einblick in Gameplay-Features, von denen man bisher noch nicht erfahren hat. Darunter befinden sich beispielsweise auch Händler, lootbare Truhen und bestätigte Wächter („Wardens“), die man als Archetypen oder Klassen einordnen kann: Angriff (Assault), Verteidigung (Defense), Aufklärung (Recon), Unterstützung (Support) und Zerstörung (Destruction).

Spieler spekulieren weiter, welche weiteren Gameplay-Elemente die Trophäen verbergen, doch sie können sich nicht verkneifen, wie sich diese Liste in dem doch recht „nüchternen” Marketing anfühlt: „Ich finde es toll, dass die Highguard-Trophäen mehr Informationen über das Spiel liefern als alles, was sie nach den Game Awards gemacht haben“ (@Burnsthebest auf X).

Hier seht ihr den Trailer zu Highguard:

Spieler dürstet es nach mehr Informationen

Wieso schmunzelt die Community über die Trophäen-Liste? Anhand der Reaktionen auf X, haben viele Spieler nicht mehr damit gerechnet, vor dem Release von Highguard weitere Informationen zu dem Shooter zu erhalten. Teilweise befürchteten sie sogar, dass aufgrund der wenigen Infos das Spiel vielleicht im letzten Moment noch verschoben wird, oder ob es sich um eine spezielle Marketingstrategie handle.

Aufgrund des wenigen Marketings erklären viele Gamer das Spiel bereits für tot. Und das, bevor es überhaupt erschienen ist und diese Annahme weder widerlegen noch beweisen konnte.

Andere finden wiederum durch die Trophäen endlich mehr Hoffnung und Motivation, dem Spiel doch noch eine Chance zu geben.

Wie sehen die Reaktionen auf die Trophäen aus? Auf Reddit spekuliert die Community, welche Erkenntnisse sie aus der Trophäen-Liste ziehen kann. Ob diese Spekulationen hundertprozentig stimmen oder nicht, kann man jedoch erst beim ersten offiziellen Gameplay sagen.

Trotzdem scheint die Community anhand der Reaktionen mehr Vorfreude auf den Shooter entwickeln zu können, jetzt, wo sie mehr darüber wissen, was sie erwarten könnte. Trotzdem hätten sie sich gewünscht, dass sie diese Infos nicht aus eigener Recherche erhalten hätten:

„Toller Fund. Das sollten genug Informationen sein, um uns über die Runden zu bringen, falls wir vor der Veröffentlichung immer noch ohne Marketing dastehen”, schreibt MoneyoffUbereats2017.

„Klingt so, als gäbe es auf der Karte auch Truhen, aus denen man Beute holen kann, und einen Händler, bei dem man Sachen kaufen kann. Klingt interessant“, findet DJ_B0B.

„Generell möchte ich, dass Spiele erfolgreich sind. Ich habe keine Ahnung, warum manche Leute darauf hoffen, dass etwas scheitert”, sagt Etikoza.

Highguard erscheint bereits in wenigen Tagen auf Steam, für die PS5 sowie Xbox Series X|S. Falls ihr selbst auch gerne mehr über den Shooter erfahren hättet und nun mehr Informationen benötigt, haben wir für euch hier auf MeinMMO zusammengefasst, was bisher über Highguard bekannt ist: Highguard – Alles Wichtige zu Release, Plattformen und Gameplay