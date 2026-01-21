Highguard – Alles Wichtige zu Release, Plattformen und Gameplay

Mit Highguard erscheint im Januar 2026 ein neuer Shooter der Macher von Apex Legends. Alles, was ihr dazu wissen müsst, lest ihr hier.

Wann erscheint Highguard? Highguard erscheint am 26. Januar 2026.

Was ist Highguard für ein Spiel? Highguard ist ein Free-to-Play PvP-Raid-Shooter von Wildlight Entertainment. In dem Spiel schlüpfen die Spieler in die Rolle von sogenannten Wardens, die als arkane Revolverhelden mit einer Mischung aus futuristischen Schusswaffen und Magie kämpfen.

Das zentrale Ziel der Matches besteht darin, den Shieldbreaker zu erobern, um damit die Basis des gegnerischen Teams zu zerstören und Beute zu sichern. Das Gameplay legt einen starken Fokus auf taktische Teamarbeit sowie hohe Mobilität durch den Einsatz von Reittieren in einer offenen Welt.

Hinter dem Titel stehen ehemalige Entwickler von Apex Legends und Titanfall, die mit diesem Spiel ein neues Subgenre im Bereich der kompetitiven Shooter etablieren wollen.

Alles zu Plattformen, Preis und Crossplay

Was kostet Highguard? Highguard ist Free-to-Play, ihr könnt also ohne Kosten in den neuen Shooter eintauchen.

Auf welchen Plattformen ist Highguard spielbar? Zum Release ist Highguard auf dem PC via Steam, auf PS5 und Xbox Series X|S spielbar.

Wird Crossplay unterstützt? Ja, ihr könnt direkt zu Release mit Spielern aller Plattformen gemeinsam spielen.

Gibt es Cross-Progression? Ja, ihr könnt auch nahtlos vom PC auf Konsole wechseln und denselben Account verwenden. Euer Fortschritt wird synchronisiert, sofern ihr eure Accounts verbunden habt.

Welche Systemanforderungen muss der PC erfüllen? Folgende Anforderungen sollte euer PC erfüllen, wenn ihr Highguard spielen wollt:

Mindestanforderungen

Betriebssystem: Windows 10 (64-Bit)

Windows 10 (64-Bit) Prozessor: Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen R5 1600

Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen R5 1600 Arbeitsspeicher (RAM): 8 GB RAM

8 GB RAM Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 580 8 GB

Nvidia GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 580 8 GB DirectX: Version 12

Version 12 Speicherplatz: 25 GB verfügbarer Speicherplatz (SSD empfohlen)

Empfohlene Anforderungen

Betriebssystem: Windows 11

Windows 11 Prozessor: Intel Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 3600 Arbeitsspeicher (RAM): 12 GB RAM

12 GB RAM Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 2080 8 GB / AMD Radeon RX 6650 XT 8 GB

Nvidia GeForce RTX 2080 8 GB / AMD Radeon RX 6650 XT 8 GB Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Breitband-Internetverbindung Speicherplatz: 25 GB verfügbarer Speicherplatz (NVMe SSD empfohlen)

Alles zum Gameplay

Wie viele Spieler kämpfen in den Matches gegeneinander? Das ist bisher unklar. Beobachtungen zum Trailer und Vergleiche zu Apex Legends gehen aber von Squads aus 3 – 4 Spielern aus. Auch die Anzahl der zeitgleich auf der Map befindlichen Teams ist bisher nicht bekannt.

Wie laufen die Runden ab? Laut aktuellen Informationen laufen die Runden voraussichtlich folgendermaßen ab:

Die Teams starten in Squads und nutzen ihre Reittiere, um sich taktisch auf der Karte zu positionieren und Ausrüstung zu sammeln.

Der Kampf konzentriert sich auf die Eroberung des Shieldbreakers, einer riesigen, beweglichen Belagerungsmaschine.

Das Team, das die Maschine kontrolliert, muss sie wie bei einer Eskorte-Mission zur gegnerischen Festung begleiten, während die anderen versuchen, sie zu stoppen.

Am Ziel angekommen, zerstört der Shieldbreaker die Basisverteidigung, sodass die Angreifer eindringen und die Beute für den Sieg stehlen können.

Wie viele Helden (Wardens) gibt es zur Auswahl? Bisher gibt es dazu keine offizielle Angabe. Aus dem Gameplaytrailer lassen sich jedoch mindestens 8 verschiedene Archetypen ableiten (Namen sind nicht offiziell, sondern dienen lediglich der Zuordnung und Veranschaulichung):

Der Schütze nutzt Revolver und arkane Magie als klassischer mobiler Schadensausteiler.

Der Eis-Wächter kann Wände erschaffen und sich im Ultimate in einen mächtigen Minotaurus für den Nahkampf verwandeln.

Der Wegfinder ist in der Lage, Wände durchlässig zu machen oder aufzulösen, um neue Angriffswege zu schaffen.

Der Speerkämpfer schwebt über dem Schlachtfeld und greift mit magischen Projektilen aus der Luft an.

Der Hammerträger ist auf Flächenschaden spezialisiert und kann Risse im Boden erzeugen.

Der Dunkelmagier nutzt dunkle Energie oder Tentakel, vermutlich zur Kontrolle von Gegnergruppen.

Der Späher besitzt eine vogelartige Fähigkeit, die wahrscheinlich zur Aufklärung dient.

Der Supporter agiert als Heiler, der Verbündete mit Sphären unterstützen oder wiederbeleben kann.

Es bleibt abzuwarten, ob die im Trailer gezeigten Charaktere repräsentativ sind und ob es bei ihnen bleibt.

Highguard wurde erstmals im Rahmen der Game Awards 2025 vorgestellt und im Trailer präsentiert. Im GameStar-Talk haben MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski und GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge mit den Hosts über die gezeigten Trailer gesprochen und sie in einer Tier List gerankt: Die Trailer der Game Awards im GameStar-Talk mit MeinMMO: Welches Spiel schafft es auf Rang S der Tier List?