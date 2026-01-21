Der Shooter Deadlock auf Steam soll kurz vor einem riesigen Update stehen, doch Spieler warnen vor der berüchtigten „Valve-Time“

Der Shooter Deadlock auf Steam soll kurz vor einem riesigen Update stehen, doch Spieler warnen vor der berüchtigten „Valve-Time"

Der neue MOBA-Shooter Deadlock soll kurz vor einem riesigen Update stehen. Valve hat jedoch die Angewohnheit, nicht immer zuverlässig mit den Terminen ihrer Spiele auf Steam zu sein. Jetzt warnt die Community vor der berüchtigten „Valve-Time“.

Was ist das für ein riesiges Update? Deadlock befindet sich aktuell in einer Testphase. Valve bringt immer mal wieder ein Update für ihren neuen Shooter, doch das letzte große ist nun schon fünf Monate her.

Durch verschiedene Leaks seien bereits einige Inhalte verraten worden. Unter anderem sollen gleich mehrere neue Helden mit dem Update zu Deadlock kommen. Ein neuer Spielmodus und eine Reihe von Änderungen an Modellen und dem Gameplay sollen ebenfalls Teil des Updates sein (reddit.com).

Das riesige Update sollte laut Valve-Entwickler Yoshi bereits im Dezember 2025 erscheinen, wurde jedoch verschoben. Jetzt hat der Entwickler über den offiziellen Discord-Server verraten, dass das Update wohl noch im Januar 2026 erscheinen soll. Die Community wird jedoch von einem Spieler gewarnt, der die „Valve-Time“ vorstellt.

Valve hat die Zeitangaben so oft nicht eingehalten, dass daraus ein Meme wurde

Was ist die „Valve-Time? Der Reddit-User ajiezrhmn beschreibt dieses Wort wie folgt: „Valve-Time ist im Grunde das ungeschriebene Gesetz, dass man jedes angekündigte Release-Fenster im Kopf um ein paar Wochen (oder Monate) nach hinten verschieben sollte. Das ist an diesem Punkt nicht einmal mehr Bosheit oder Inkompetenz, es ist Tradition.“

Zusätzlich verlinkt der User die Website developer.valvesoftware.com. Dort gibt es eine Auflistung aller Zeitangaben, die Valve über die Jahre gegeben hat, die jedoch um einige Wochen oder sogar Jahre verschoben wurden.

Der Release von Team Fortress 2 wurde gleich um mehrere Jahre verpasst

Was hat Valve zu Team Fortress 2 gesagt? Direkt am Anfang der Liste fällt der Release von Team Fortress 2 auf. Das ist ein Helden-Shooter von Valve und wurde bereits im Jahr 1998 angekündigt. In einem späteren Interview auf Gamespot wurde Robin Walker, einer der Hauptentwickler von Team Fortress, gefragt, ob das Spiel noch vor dem Jahr 2005 erscheinen werde. Walker antwortete: „Ihr werdet es definitiv schon lange vorher haben.“

Der Releasetermin von Team Fortress 2 war schließlich am 10. Oktober 2007.

Gibt es auch ein etwas neueres Beispiel? Ja, dazu schauen wir ans Ende der Liste. Laut der Website gab Valve bekannt, dass die Steam-Unterstützung für Windows 7 und Windows 8.1 am 1. Januar 2024 beendet werden sollte. Der Support wurde jedoch erst mehrere Monate später, am 5. November 2024, eingestellt (store.steampowered.com).

Insgesamt gibt es über 90 Einträge, die zeigen, dass Valve ihre Zeitangaben gerne überzieht. Für die Vollständigkeit muss jedoch erwähnt werden, dass es auch die „Reverse-Valve-Time“ gibt. Das ist das genaue Gegenteil und zeigt, welche Updates Valve vor der eigentlichen Angabe veröffentlicht hat.

Schon im Jahr 2025 hat sich viel in Deadlock geändert. Neben gleich zehn neuen Helden wurde auch die Karte komplett überarbeitet und wurde von vier auf drei Lanes angepasst. Zusätzlich wurde das Item-System angepasst und hat ebenfalls eine Überarbeitung erhalten: Valve hat 2025 seinen neuen Shooter auf Steam massiv verändert, doch das größte Problem besteht weiterhin

Quelle(n): reddit.com, developer.valvesoftware.com
