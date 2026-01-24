Ein Gratis-Shooter erscheint in 2 Tagen, stellt erst jetzt vor, was genau Fans im Spiel erwartet: „Der Bruder hat sich endlich ans Passwort erinnert“

CommunityNews
2 Min. Jasmin Beverungen 0 Kommentare Lesezeichen
Ein Gratis-Shooter erscheint in 2 Tagen, stellt erst jetzt vor, was genau Fans im Spiel erwartet: „Der Bruder hat sich endlich ans Passwort erinnert“

In wenigen Tagen startet der kostenlose PVP-Shooter Highguard auf Steam. Seit der Ankündigung gab es keinerlei neue Informationen zu dem Spiel. Jetzt kündigen die Entwickler einen Stream an, der die neuen Inhalte vorstellen soll. Allerdings kommt der erst mit dem Release.

Was wird das für ein Stream? Auf X kündigten die Entwickler einen Showcase für den Highguard-Launch an. Darin soll es einen tieferen Einblick in das Spiel direkt aus dem Entwicklerstudio geben. Dazu zählen ein voller Deep Drive in das Gameplay, all die Pläne für das erste Jahr und einiges mehr.

Den vollständigen Post der Entwickler könnt ihr euch auf X durchlesen:

Highguard Twitter

Wann fängt der Stream an? Der Showcase soll am 26. Januar 2026 stattfinden, also an dem Tag, an dem Highguard auf Steam erscheint. Wenn ihr einschalten wollt, solltet ihr um 19:00 Uhr abends mitteleuropäischer Zeit die Augen aufhalten. Denn dann fängt der Stream an.

Ein Shooter, den vermutlich nicht jeder von euch auf dem Schirm hatte

Wieso kommt das so überraschend? Der kostenlose Shooter Highguard wurde zum ersten Mal bei den Game Awards 2025 im Dezember präsentiert. Seitdem war es sehr still um das Spiel geworden, weshalb viele Shooter-Fans den anstehenden Release vermutlich gar nicht im Kopf haben.

Selbst mit der Enthüllung gab es wenig Informationen. Die Entwickler selbst haben das Spiel als PVP-Raid-Shooter bezeichnet. Doch wie so ein Raid ablaufen soll, ist bislang ein Geheimnis. All die Infos, die wir bislang aus dem Trailer ziehen konnten, hat euch MeinMMO in einem separaten Artikel analysiert.

Deshalb ist es kaum verwunderlich, dass sich mehrere User in den Kommentaren über den anstehenden Stream lustig machen, der auch noch erst mit dem Launch stattfindet.

Was sagen die User zur Ankündigung des Showcase? Ein User schreibt, dass sich „Bruder endlich an das Passwort erinnert“ hätte. Damit spielt er scherzhaft darauf an, dass in seiner Welt einer der Entwickler wohl sein Passwort für den Firmenaccount vergessen habe und jetzt erst posten könne, was eigentlich als Ankündigung geplant wäre.

Viele stimmen ihm zu und schreiben, dass das eine merkwürdige Marketingkampagne sei. Zudem fragen sich einige Kommentierende, ob der Hass denn so groß gewesen sei, dass man einen Monat und 2 Wochen hätte warten müssen, um das Spiel endlich zu bewerben. Viele Spieler vergleichen Highguard nämlich mit dem gescheiterten Concord.

Sogar der Publisher Devolver Digital macht mit. Er fragt das Entwicklerteam von Wildlight Entertainment, ob sie denn noch einen Publisher bräuchten. Es sei immer noch Zeit dafür – also, 2 Tage vor dem Release.

Wenn ihr dem Spiel vor dem Release trotz der katastrophalen Marketingkampagne eine Chance geben wollt, solltet ihr die kommenden Tage im Auge behalten. MeinMMO verrät euch alles Wichtige zum Release und worauf ihr beim Launch achten solltet: Highguard – Alles Wichtige zu Release, Plattformen und Gameplay

