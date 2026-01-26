Neuer Shooter auf Steam macht Marketing wie 0,5 Dosenbier, doch die Experten glauben an den Erfolg

Heute startet der neue kostenlose Shooter Highguard auf Steam, doch viel Werbung gibt es nicht. Die Experten glauben dennoch an den Erfolg.

Was ist das für ein neues Spiel? Der neue Shooter Highguard stammt von den Machern von Apex Legends und Titanfall und soll ein neuer PvP-Raid-Shooter werden. Der Shooter will das Genre komplett neudenken und setzt dabei auch auf Trends, die andere Titel eher nicht verfolgen.

So gibt es keine bloßen PvP-Gefechte, sondern eine Art Mix aus PvE und PvP, bei dem man im Spiel zunächst gegen NPCs kämpft, Ressourcen lootet und dann mit den Upgrades um die Vorherrschaft des Schildbrechers kämpft.

Der Schildbrecher ist eine Art Rammbock, mit dem man den Schild der feindlichen Basis durchbrechen soll und sie schließlich zerstören kann, um das Spiel zu gewinnen. Das Game- und Gunplay geht dabei eher in Richtung Apex Legends: Schnell, mit viel Bewegung und Action. Doch das Marketing ist das Gegenteil von aufregend.

Hier könnt ihr den Trailer zum Spiel sehen:

Kein Marketing ist auch Marketing

Warum hört man so wenig über das Spiel? Highguard wurde 2025 auf den Game Awards vorgestellt und schon gleich mit einem Release nur wenige Wochen später am 26. Januar 2026 angekündigt. Doch es gab schon damals Kritik zum Trailer.

Der Trailer zeigte zwar etwas Gameplay, jedoch war das gezeigte Spielkonzept so anders und innovativ, dass die Spieler den Titel nicht in eine Schublade stecken konnten und mehr verwirrt als begeistert waren.

Seit dem Trailer hat das Team jedoch keine Aufklärung nachgereicht. So musste MeinMMO-Experte Dariusz Müller selbst ran und in Kleinstarbeit analysieren, was die Spieler wirklich erwartet.

Ganz wie beim berühmten Dosenbier 0,5 verzichtet der neue Shooter wohl bewusst darauf, Informationen preiszugeben, und setzt wohl darauf, dass genug Spieler auch fast ohne Werbung dem Ganzen eine Chance geben – und im besten Fall positiv überrascht werden. Das hat bei den Entwicklern so ähnlich auch schon bei Apex Legends funktioniert, auch wenn es diesmal bei Highguard kein echter Shadow-Drop ist.

Am Wochenende zwischen dem 23. und 25. Januar 2026 durften dann erstmal Presse und Influencer den Titel zocken. Doch die dürfen bis zum Release auch noch nichts Handfestes über den Spielmodus sagen. Was sie allerdings erklären, klingt positiv.

Was sagen die Experten? Nur wenige konnten Highguard bislang spielen und Verschwiegenheitserklärungen sorgen für wenig Transparenz, ob der Shooter nun wirklich gut sein kann. Doch erste Stimmen loben den Titel. So erklärt YouTuber Ayy_TonyRomero in einem Video, dass er beim Test-Event Spaß mit Highguard hatte und es jedem Spaß machen wird, der die Anfänge von Apex Legends mochte.

Auch @TheCartelDel spricht auf X.com über Highguard und schreibt: „Da ich Highguard tatsächlich gespielt habe, freue ich mich vor allem darauf, dass die Leute versuchen werden, es mit einem anderen Titel zu vergleichen. Ich vermute, dass sie sich dabei schwer tun werden. Das Ding ist einzigartig.“

Auch der Geoff Keighley, der Host der Game Awards, durfte schon Highguard spielen. Er schreibt auf X.com: „Ich habe es letzten Sommer zum ersten Mal ausprobiert und hatte so viel Spaß dabei – jetzt seid ihr am Montag dran. Ich bin gespannt, was alle davon halten!“

Die Marketing-Strategie, nur Creatoren und die Presse einzuladen, dann allen zu verbieten, bis zum Release über das Spiel zu sprechen, und jeden Spieler einzuladen, den neuen Shooter kostenlos und unvoreingenommen auf Steam zu spielen, könnte aufgehen.

Gleichzeitig könnte das wenige Marketing das Spiel auch untergehen lassen, denn wenn es nicht genügend Spieler in der ersten Woche erreicht, dann könnte der Shooter seinen Release-Hype verpassen.

Wie Highguard wirklich ist, bleibt spannend und ungewiss. Einen einzigartigen Spielmodus ganz ohne Erklärung auf die Spielerschaft loszulassen, ist mutig, könnte aber auch genauso gut funktionieren wie bei Apex Legends und seinem Shadow-Drop. Die Stille rund um den Shooter war ohrenbetäubend: Über einen neuen Shooter ist so wenig bekannt, dass Spieler schon die Trophäen auf PS5 durchsuchen, um Hinweise zu bekommen