Neuer Shooter auf Steam macht Marketing wie 0,5 Dosenbier, doch die Experten glauben an den Erfolg

CommunityNews
3 Min. Cedric Holmeier 0 Kommentare Lesezeichen
Neuer Shooter auf Steam macht Marketing wie 0,5 Dosenbier, doch die Experten glauben an den Erfolg

Heute startet der neue kostenlose Shooter Highguard auf Steam, doch viel Werbung gibt es nicht. Die Experten glauben dennoch an den Erfolg.

Was ist das für ein neues Spiel? Der neue Shooter Highguard stammt von den Machern von Apex Legends und Titanfall und soll ein neuer PvP-Raid-Shooter werden. Der Shooter will das Genre komplett neudenken und setzt dabei auch auf Trends, die andere Titel eher nicht verfolgen.

So gibt es keine bloßen PvP-Gefechte, sondern eine Art Mix aus PvE und PvP, bei dem man im Spiel zunächst gegen NPCs kämpft, Ressourcen lootet und dann mit den Upgrades um die Vorherrschaft des Schildbrechers kämpft.

Der Schildbrecher ist eine Art Rammbock, mit dem man den Schild der feindlichen Basis durchbrechen soll und sie schließlich zerstören kann, um das Spiel zu gewinnen. Das Game- und Gunplay geht dabei eher in Richtung Apex Legends: Schnell, mit viel Bewegung und Action. Doch das Marketing ist das Gegenteil von aufregend.

Hier könnt ihr den Trailer zum Spiel sehen:

Highguard zeigt im Trailer, was euch im neuen PvP-Raid-Shooter erwartet
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Turtle Burst II Pro im Test: Erfahrt in 3 Minuten, ob sich die Maus für euch lohnt Neuer Trailer zu Super Mario Galaxy zeigt endlich den Charakter, auf den alle gewartet haben, lässt aber die wichtigste Sache vermissen „GTA 6 der Anime-Filme“ – Fans wollen seit 13 Jahren wissen, wie das düstere DoReMi weitergeht, werden erneut enttäuscht Neues Ritterspiel auf Steam überzeugt mich im Trailer sofort – und das liegt nicht nur am Cast und Gameplay Hier sind die 7 mächtigsten Magier in Warhammer Fantasy und warum sie die Welt trotzdem nicht vernichten konnten – oder retten Neuer besonderer LoL-Skin kostet bis zu 245 Euro, frustriert Spieler, weil er so schön ist Spieler von Arknights: Endfield sagen, das wichtigste Features ist schrecklich und eine Ressource ist daran schuld In nur 7 Tagen habe ich 70 Stunden in ein Rogue-Like gesteckt, das besser als Slay the Spire ist Neuer Shooter auf Steam macht Marketing wie 0,5 Dosenbier, doch die Experten glauben an den Erfolg Ein deutsches MMORPG ist so beliebt, dass Spieler Angst haben sich auszuloggen, jetzt äußert sich ein Entwickler Ein Film-Bösewicht aus 2025 kann es locker mit dem Joker aufnehmen, kann jetzt auf HBO Max bestaunt werden Weibliche Supersoldaten in Warhammer 40.000 spalten gerade die Community – So schlimm ist das wirklich

Kein Marketing ist auch Marketing

Warum hört man so wenig über das Spiel? Highguard wurde 2025 auf den Game Awards vorgestellt und schon gleich mit einem Release nur wenige Wochen später am 26. Januar 2026 angekündigt. Doch es gab schon damals Kritik zum Trailer.

Der Trailer zeigte zwar etwas Gameplay, jedoch war das gezeigte Spielkonzept so anders und innovativ, dass die Spieler den Titel nicht in eine Schublade stecken konnten und mehr verwirrt als begeistert waren.

Seit dem Trailer hat das Team jedoch keine Aufklärung nachgereicht. So musste MeinMMO-Experte Dariusz Müller selbst ran und in Kleinstarbeit analysieren, was die Spieler wirklich erwartet.

Ganz wie beim berühmten Dosenbier 0,5 verzichtet der neue Shooter wohl bewusst darauf, Informationen preiszugeben, und setzt wohl darauf, dass genug Spieler auch fast ohne Werbung dem Ganzen eine Chance geben – und im besten Fall positiv überrascht werden. Das hat bei den Entwicklern so ähnlich auch schon bei Apex Legends funktioniert, auch wenn es diesmal bei Highguard kein echter Shadow-Drop ist.

Am Wochenende zwischen dem 23. und 25. Januar 2026 durften dann erstmal Presse und Influencer den Titel zocken. Doch die dürfen bis zum Release auch noch nichts Handfestes über den Spielmodus sagen. Was sie allerdings erklären, klingt positiv.

Was sagen die Experten? Nur wenige konnten Highguard bislang spielen und Verschwiegenheitserklärungen sorgen für wenig Transparenz, ob der Shooter nun wirklich gut sein kann. Doch erste Stimmen loben den Titel. So erklärt YouTuber Ayy_TonyRomero in einem Video, dass er beim Test-Event Spaß mit Highguard hatte und es jedem Spaß machen wird, der die Anfänge von Apex Legends mochte.

Auch @TheCartelDel spricht auf X.com über Highguard und schreibt: „Da ich Highguard tatsächlich gespielt habe, freue ich mich vor allem darauf, dass die Leute versuchen werden, es mit einem anderen Titel zu vergleichen. Ich vermute, dass sie sich dabei schwer tun werden. Das Ding ist einzigartig.“

Auch der Geoff Keighley, der Host der Game Awards, durfte schon Highguard spielen. Er schreibt auf X.com: „Ich habe es letzten Sommer zum ersten Mal ausprobiert und hatte so viel Spaß dabei – jetzt seid ihr am Montag dran. Ich bin gespannt, was alle davon halten!“

Die Marketing-Strategie, nur Creatoren und die Presse einzuladen, dann allen zu verbieten, bis zum Release über das Spiel zu sprechen, und jeden Spieler einzuladen, den neuen Shooter kostenlos und unvoreingenommen auf Steam zu spielen, könnte aufgehen.

Gleichzeitig könnte das wenige Marketing das Spiel auch untergehen lassen, denn wenn es nicht genügend Spieler in der ersten Woche erreicht, dann könnte der Shooter seinen Release-Hype verpassen.

Mehr zum Thema
Mehr zum Thema
Highguard – Alles Wichtige zu Release, Startzeit und Plattformen
von Alexander Mehrwald
Mehr zum Thema
Ein Gratis-Shooter erscheint morgen, stellt erst jetzt vor, was im Spiel passiert
von Jasmin Beverungen
Mehr zum Thema
Montag startet ein kostenloser Shooter von Entwicklern hinter Titanfall 2 – Das wissen wir
von Dariusz Müller

Wie Highguard wirklich ist, bleibt spannend und ungewiss. Einen einzigartigen Spielmodus ganz ohne Erklärung auf die Spielerschaft loszulassen, ist mutig, könnte aber auch genauso gut funktionieren wie bei Apex Legends und seinem Shadow-Drop. Die Stille rund um den Shooter war ohrenbetäubend: Über einen neuen Shooter ist so wenig bekannt, dass Spieler schon die Trophäen auf PS5 durchsuchen, um Hinweise zu bekommen

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren

Wer Entwickler von Palworld werden will, muss richtiger Gamer sein: Der Chef verlangt Beweise über Steam

Highguard Titel title

Ein Gratis-Shooter erscheint morgen, stellt erst jetzt vor, was im Spiel passiert

Rollenspiel auf Steam zieht gerade mehr als 50.000 Spieler an, lässt euch endlich im Koop zocken und derzeit kostenlos testen

Valve wollte wohl heimlich ein Update für ihren MOBA-Shooter auf Steam bringen, doch ihr Hunger auf Pizza hat sie verraten

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx