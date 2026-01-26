Highguard: Tests auf Metacritic sind da – Das sagen erste Stimmen zum neuen Hero-Shooter

Mit Highguard geht das neue Spiel der Macher von Apex Legends und Titanfall 2 an den Start. Doch bevor sich Fans für den Download entscheiden, wollen sie wissen, was die Reviews versprechen. Wir fassen euch deshalb die Eindrücke der ersten Tester zusammen.

Am 26. Januar 2026 um 19:00 Uhr MEZ ging Highguard live und mit dem Startschuss fiel auch das Embargo für Testberichte. Die ersten Kritikerstimmen und Rezensionen sind nun eingetrudelt und geben ein erstes Stimmungsbild ab.

Bislang sieht es für Highguard solide aus, denn auf Metacritic kann das Spiel zwar noch keine klare Wertung, aber derzeit rund 8 Reviews verzeichnen, die allesamt tendenziell positiv gestimmt sind (Stand: 26. Januar 2026, 19:50 Uhr). Lediglich die Rezension von GAMES.CH hat eine klare Wertung von 86 Punkten vergeben.

Sobald eine klarere Wertung vorliegt, aktualisieren wir unseren Beitrag natürlich. Trotzdem lassen sich in den vorhandenen Reviews erste Positiv- wie Negativpunkte erkennen, die wir euch hier einmal vorstellen.

„Highguard befriedigt ein Gaming-Verlangen, von dem ich gar nicht wusste, dass ich es hatte“

Was wird positiv bewertet? Erste Tester loben den Mix aus Genres. Es ist kein reiner „Hero-Shooter“, sondern eine Mischung aus MOBA-Strukturen und Survival-Raid-Mechaniken (ähnlich wie Rust, aber in kurzen Matches).

Das Konzept, erst Ressourcen zu farmen, Basen zu verstärken und dann mit einer Belagerungswaffe („Shieldbreaker“) die gegnerische Basis zu zerstören, wird als frisch und taktisch spannend beschrieben. GamingTrend schreiben in ihrer Review zusammenfassend: „Einfach ausgedrückt: Highguard befriedigt ein Gaming-Verlangen, von dem ich gar nicht wusste, dass ich es hatte.“

Ebenso werden das Schießen vom Rücken der Reittiere (Bären, katzenartige Wesen) und die allgemeine Waffenführung gelobt. Einige Kritiken merken an, dass man die Handschrift der Titanfall- und Apex-Veteranen (Wildlight Entertainment) im flüssigen Movement und Gunplay deutlich spüre.

Zusätzlich erfreulich sei der technische Zustand. Im Gegensatz zu vielen anderen modernen Releases wird hervorgehoben, dass sich das Spiel sehr „rund“ und fertig anfühle (poliert), was für einen Free-to-Play-Start nicht selbstverständlich ist.

Was gibt es zu bemängeln? Einige Reviews thematisieren, dass der erste Trailer und der Art-Style („buntes Fantasy-Sci-Fi“) extrem generisch wirkten und Erinnerungen an Flops wie Concord weckten. Auch die Marketingstrategie – nämlich bis zum Release nur wenig Informationen zum Spiel preiszugeben – wird in einigen Rezensionen als mindestens unverständlich bewertet.

Zusätzlich machen sich einige Kritiker Gedanken darüber, ob das Spiel zugänglich genug sei, um auch Casual-Gamer zuzulassen und bei Laune zu halten. Da der Modus als eine Art Raid-Base-Defense komplexer ist als ein einfaches „Team Deathmatch“, befürchten einige, dass Gelegenheitsspieler den strategischen Tiefgang nicht sofort verstehen könnten.

Kurzer Überblick – Was ist Highguard überhaupt? Highguard ist ein neuer Shooter der Entwickler hinter Apex Legends und Titanfall, der als PvP-Raid-Shooter neue Wege gehen will. Statt klassischer Spieler-gegen-Spieler-Matches kombiniert das Spiel PvE- und PvP-Elemente: Zuerst bekämpft ihr NPCs, sammelt Ressourcen und verbessert eure Ausrüstung, bevor es zum entscheidenden Schlagabtausch kommt.

Im Zentrum steht der sogenannte Schildbrecher, ein mächtiges Belagerungsgerät, mit dem ihr die Verteidigung der gegnerischen Basis durchbrecht und sie letztlich zerstört, um zu gewinnen. Spielerisch orientiert sich Highguard stark an Apex Legends mit schnellem Gunplay, viel Bewegung und hohem Actiontempo. Umso auffälliger ist, dass die bisherige Vermarktung erstaunlich wenig Informationen bot: Neuer Shooter auf Steam macht Marketing wie 0,5 Dosenbier, doch die Experten glauben an den Erfolg