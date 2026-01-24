Spieler beschuldigt Palworld, es würde sich nicht um die Fans kümmern, Entwickler kontern mit lustigem Masterplan

Ein User behauptet, dass sich die Entwickler von Palworld nicht um ihre Fans kümmern würden, und macht das an verschiedenen Punkten fest. Dem Head of Publishing & Communications wurde das zu viel.

Was ist der Vorwurf? Auf X teilt ein User den Hinweis auf Steam, dass sich Palworld immer noch im Early Access befindet. Er fände, es würde immer offensichtlicher werden, dass die Entwickler sich gar nicht um die Fans kümmern würden. Als Beispiele nennt er:

„Nur“ 2 Kollaborationen innerhalb von 2 Jahren

2 Spin-offs, die ebenfalls noch nicht fertiggestellt sind

Palworld selbst, das auch nach 2 Jahren immer noch im Early Access ist

Allerdings muss man hierzu sagen, dass der Vorwurf kurz vor dem zweiten Geburtstag von Palworld kam. Hier haben die Entwickler eine Roadmap für 2026 vorgestellt und dort auch den ungefähren Zeitraum für den finalen Release enthüllt.

Den Vorwurf hat allerdings auch Bucky gesehen. Er nimmt als Head of Publishing & Communications von Palworld kein Blatt vor den Mund und hat schon in der Vergangenheit öfter mal Hate-Kommentaren die Stirn geboten. Auch diesen Post ließ er nicht unkommentiert und schrieb seine Meinung dazu.

Entwickler von Palworld verteidigt sich

Wie reagieren die Entwickler? Bucky entgegnet auf X, dass man sich sehr wohl um die Fans kümmern würde. Er bejahte die Vorwürfe, formte sie aber ins Positive um:

Die 2 Kollaborationen seien komplett gratis gewesen

Es sei eine krasse Leistung, an 2 Spin-offs neben dem Hauptspiel zu arbeiten

In den 2 Jahren Early Access wurden zahlreiche Bugfixes und Patches veröffentlicht

Daraufhin macht er sich über den Kommentar lustig und stellt ironisch seinen „Masterplan“ vor. Demnach sollten sie Palworld schon jetzt veröffentlichen, Loot-Boxen hinzufügen, den Einzelspieler-Modus ausschalten und Online-Zwang integrieren, nur um die Server dann in 12 Monaten zu schließen.

Für ihn sei es „Twitter-Logik”, wenn User meinen, es würde sich nicht um das Spiel gekümmert, obwohl man am Spiel arbeite und Gratis-Inhalte veröffentliche.

Er befürchtet zudem, dass es so auch zum Launch negative Kommentare geben könne. Dann würde vermutlich Version 1.0 als Flop bezeichnet werden, so Bucky.

Solltet ihr schon länger nicht mehr in Palworld reingeschaut haben oder komplett neu mit dem Spiel starten, ist das kein Problem. Die Community hat mehrere Anfängertipps aufgelistet, die sie selbst gerne am Anfang gewusst hätte: Die Community von Palworld nennt einem Neuling die wichtigsten Tipps zum Start, die sie selbst lieber früher gewusst hätten