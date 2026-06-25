Wir haben einen Experten gefragt, welcher Chaos-Gott in Warhammer 40.000 der gefährlichste ist – Er traute sich nicht, zu antworten

Die 4 Chaos-Götter aus Warhammer 40.000 sind in einem ständigen Streit um die Vormacht gefangen. Aber welcher von ihnen ist der schlimmste? MeinMMO hat jemanden gefragt, der es wissen muss und selbst der wollte nicht antworten.

In Warhammer 40.000 ist das Reich des Chaos eine der größten Gefahren für die Menschheit und der Imperator ist im stetigen Kampf mit dessen vier Göttern gefangen. Nur welcher davon ist eigentlich der schlimmste?

Vor ein paar Wochen haben mir die Entwickler von Auroch Digital „Boltgun 2“ vorgestellt und ich durfte bereits etwas spielen. Obwohl ich Boomer-Shooter nicht mag, gefiel mir das Spiel richtig gut und im Gespräch mit den Devs schien durch, dass die richtig Ahnung von Warhammer haben.

Also haben wir die Gelegenheit genutzt und nach einem Interview gefragt. Der Leading Designer von Boltgun 2, Matt Bone, hat sich schließlich bereiterklärt, auf unsere Fragen zu antworten. Am Sonntag findet ihr auf MeinMMO das vollständige Interview, aber eine besonders spannende Antwort will ich schon heute mit euch teilen.

Video starten Der Trailer zur Demo von Warhammer 40.000: Boltgun 2 für alle, die Doom und Warhammer lieben Autoplay

„Die würden mich sofort jagen und abschlachten“

Im Chaos herrschen die vier Götter Nurgle, Tzeentch, Khorne und Slaanesh jeweils mit ihrer eigenen Domäne. Ich habe schon in einem Power-Ranking der Chaos-Götter geklärt, welcher von ihnen der mächtigste ist, wollte von Matt aber eine Experten-Antwort haben.

Auroch Digital arbeitet eng mit Games Workshop zusammen. Als eines der wenigen Warhammer-Spiele hat Boltgun 2 zudem alle Chaos-Götter im Spiel vertreten. Auf meine Frage, welcher von ihnen der gefährlichste wäre – sowohl im Spiel als auch in der Lore – antwortete Matt:

Könnte ich dir sagen, aber dann würde mich eine der anderen Fraktionen direkt jagen und abschlachten. Ehrlich, ich würde sagen, die sind alle gleichermaßen gefährlich – darum der endlose Krieg. In Boltgun 2 ist es wichtig, dass sich jeder davon auf eigene Weise tödlich anfühlt und dass wir wirklich in den Flair jeder Chaos-Fraktion treffen. Das geht von kleinen Details bis hin zu großen Wesenszügen. Beispielsweise resultiert das Abknallen eines Nurgle-Marines in einem Regen aus Maden und Eiter, während die Thousand Sons einen warpigen, nebelartigen Effekt statt Blut nutzen. Matt Bone, Leading Designer von Warhammer 40.000: Boltgun 2

Was Matt da anspricht, ist das „Große Spiel“ der Chaos-Götter: ein Krieg, in dem sie selbst gefangen sind und den sie niemals gewinnen können. Denn wenn jemals ein Gott alle anderen besiegt, gäbe es kein Chaos mehr, sondern eine gewisse Ordnung.

Damit im Sinn… da Matt davon sprach, dass „eine andere Fraktion ihn abschlachten“ würde, kann das eigentlich nur Khorne sein. Und Khornes Gegenspieler im Reich des Chaos ist Slaanesh. Aber mit dem Gedanken lasse ich euch mal alleine.

Welcher Chaos-Gott ist eurer Meinung nach der gefährlichste? Schreibt uns einen Kommentar!

Übrigens sind die vier Götter im Reich des Chaos nicht mehr alleine. Bereits in Age of Sigmar gibt es einen offiziellen, fünften Gott, die Gehörnte Ratte. Aber auch in Warhammer 40.000 gibt es seit dem letzten Trailer Anzeichen dafür, dass im Warp deutlich mehr los ist als erwartet: Alle reden über den Imperator, aber Warhammer 40.000 hat ganz nebenbei die Chaos-Götter gezeigt und es sind mehr als 4