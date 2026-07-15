Palworld 1.0: Shadowbeak finden und fangen – Alle Infos zu Location und Breeding

Shadowbeak gehört zu den stärksten Begleitern für euer Team in Palworld. Wo ihr ihn findet und wie ihr ihn züchtet, erfahrt ihr in diesem Guide.

Wo finde ich Shadowbeak? Die Location von Shadowbeak ist im 3. Naturschutzgebiet im Nord-Osten der Map. Ihr erreicht die Insel am besten über den Schnellreisepunkt Sandige Dünen mit einem Flug- oder Schwimm-Pal. Achtung: Das hochstufige Areal (Stufe 40–50) wird extrem gut überwacht.

Shadowbeak befindet sich im Nord-Osten im 3. Naturschutzgebiet. Ihr erreicht das Naturschutzgebiet vom Schnellreisepunkt Sandige Dünen.

Rüstet euch mit hitzebeständiger Rüstung für den Tag und kältebeständiger Rüstung für die Nacht aus (beide mindestens Stufe 2). In dem Gebiet patrouillieren Wachen, die das Gebiet scannen. Vermeidet einen Kampf und fliegt zügig mit eurem Pal über die Insel, um einen Shadowbeak aufzuspüren.

So fangt ihr Shadowbeak: Shadowbeak ist mit Level 53 ein harter Brocken. Bringt seine Lebenspunkte so weit wie möglich nach unten und weicht seinen Attacken aus. Nutzt für den Fang mindestens eine „Tera-Sphäre“. Achtet während des Kampfes auch auf die Ausdauer eures eigenen Flugpals.

Solltet ihr keinen Shadowbeak finden, verlasst die Insel und fliegt ein Stück weg, um die Spawns zurückzusetzen. Nebenbei findet ihr dort auch andere seltene Pals – unter anderem Astegon, den ihr für die Zucht eines Shadowbeaks gebrauchen könnt.

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Um euren Shadowbeak als Flugpal benutzen zu können, braucht ihr seinen Sattel, den ihr auf Technologie-Stufe 47 freischaltet.

Für den Bau des Sattels braucht ihr:

50x Leder

40x Hochwertiger Metallbarren

15x Korrosionslösung

45x Paldium-Bruchstück

Shadowbeak züchten – so funktioniert das Breeding

Wie züchte ich Shadowbeak? In Palworld habt ihr nicht nur die Möglichkeit, Pals mit Sphären einzufangen, ihr könnt viele davon zudem auch züchten. Für die Zucht eines Shadowbeaks benötigt ihr jeweils ein männliches und ein weibliches Exemplar der folgenden Pals:

Astegon: Ihr findet den Alpha-Pal (Stufe 55) im 2. Naturschutzgebiet, nördlich des Vulkangebiets.

Kitsun: Dieser Pal (Stufe 37) läuft nachts auf dem Eisgrat herum, nördlich der Grünbach-Beobachtungswarte.

Passt das Geschlecht der Pals nicht zusammen, könnt ihr dieses am Pal-OP-Tisch mit einem Geschlechtsumwandler (gibt es etwa von Kopfgeldjägern) einfach anpassen.

Setzt Astegon und Kitsun zusammen in eure Zuchtfarm. Legt eine Torte in die Kiste der Farm, die als Motivation für das Eierlegen erforderlich ist. Sobald ihr ein „Düsteres Riesen-Ei“ erhaltet, müsst ihr dieses nur noch in den Brutkasten legen – daraus schlüpft dann hoffentlich euer Shadowbeak. Weitere Details zum Breeding in Palworld erfahrt ihr in unserem Guide.

Über den Technologiebaum könnt ihr zudem weitere Torten-Arten freischalten. Diese steigern das Potenzial der geschlüpften Pals, beeinflussen passive Skills oder sorgen dafür, dass zwei Eier gelegt werden.

Welches Flug-Pal habt ihr am liebsten in eurem Team? Verratet uns eure Favoriten gerne in den Kommentaren!

In Palworld gibt es einen Haufen Pals, Ressourcen, Waffen und Features. Solltet ihr irgendwo nicht weiterkommen, haben wir etliche Guides für euch verfasst, die euch passende Lösungen und Erklärungen liefern. Alle Guides findet ihr hier in der Übersicht: Palworld Guides: Alle Tipps, Tricks und Pals in der Übersicht