Palworld 1.0: Mit diesen 9 Tipps startet ihr perfekt in die Vollversion

Am 10. Juli 2026 ist es nach über zwei Jahren Early Access endlich so weit und Palworld erscheint als volle 1.0-Version. In diesem Artikel findet ihr 9 Tipps für euren perfekten Start zum Launch, damit ihr direkt und schnell loslegen könnt.

Was ist Palworld 1.0? Palworld 1.0 ist die Vollversion des Spiels. Diese geht am 10. Juli 2026 live und beendet den seit Anfang 2024 laufenden Early Access. Damit bringen die Entwickler von Pocket Pair eine ganze Reihe neuer Features, Gameplay-Mechaniken und sogar Story-Quests ins Spiel.

Es wird zum Release auch keinen Server-Wipe geben. Das bedeutet, ihr könnt mit euren bestehenden Spielständen einfach weiter machen. Dadurch, dass aber enorm viel frischer Content live gehen wird, empfehlen die Entwickler selbst einen frischen Start mit einem neuen Save-Game.

Wir haben in diesem Artikel hier für euch 5 Tipps, wenn ihr einfach weiter machen wollt, und 4 Tipps für alle, die einen Neustart wagen wollen.

Video starten Palworld hat endlich einen Release-Termin für 1.0 und zeigt die finale Version im Trailer Autoplay

5 Tipps für alle, die einen alten Spielstand in 1.0 mitnehmen wollen

Wenn ihr in Palworld 1.0 einen aktuellen Spielstand mitnehmen wollt, könnt ihr das tun. Wenn ihr die folgenden Tipps beachtet, wird der Start sogar noch besser.

Klickt auf die Titel oder den Pfeil, um mehr Informationen zu dem Punkt zu erfahren:

4 Tipps für den Neustart in 1.0

Wer mit dem Release von 1.0 nochmal ins kalte Wasser springen will, wagt den Neustart. Hier sind unsere Tipps dazu, wie ihr nochmal von Vorne anfangt. Klickt auf die Titel oder den Pfeil, um mehr Informationen zu dem Punkt zu erfahren.

Wichtig: Das sind unsere Tipps auf Basis der Early-Access-Version. Sobald wir die 1.0-Version getestet haben, prüfen wir die Tipps noch einmal auf Aktualität.

Häufig gestellte Fragen Speichert seltene oder wichtige Pals in der globalen Pal-Box Der erste Tipp ist direkt der, der euch sagt: Nutzt eure alten Spielstände aus! Wenn ihr nämlich nicht alles ALLES von neu auf machen wollt, zum Beispiel seltene oder mächtige Pals fangen oder züchten, könnt ihr euch diese in der globalen Pal-Box zurücklegen. Da warten sie dann darauf, dass ihr im neuen Spielstand die Voraussetzungen für ihren Einsatz erfüllt – zum Beispiel das Freischalten des benötigten Sattels zum reiten. Fangt alles, was nicht Niet- und Nagelfest ist Vor allem am Anfang werdet ihr schlicht viele helfende Pal-Pfoten brauchen, um eure Basis aufzubauen und Ressourcen zu farmen. Natürlich gibt es immer optimale und weniger optimale Pals dafür, aber zum Start geht es ja erstmal darum, überhaupt in die Gänge zu kommen. Mehr zum Thema Palworld: Pals fangen – Alles zu Pal-Sphären und Fangchancen von Sophia Weiss Baut eure erste Basis – egal wo Es ist fast egal, wo ihr eure erste Basis aufbaut. Hauptsache, ihr habt eine. Natürlich könnt ihr sie auch später noch verschieben. Wichtig ist nur, dass ihr genug Platz habt, da einige der Basis-Gebäude viel Platz benötigen. Wenn der Ort auch noch halbwegs gut geschützt ist, z. B. mit Bergen im Rücken oder ähnlichem, müsst ihr nicht das ganze Camp bei aktivieren Raids mit Zaun umgeben. Nehmt vielleicht aber eine Gegend, in der euch nicht sofort Pals auf hohem Level über den Weg laufen. Mehr zum Thema Palworld: Best Base Locations – Die besten Orte für eure Basis von Sophia Weiss Schnappt euch schnell ein Reittier Damit ihr schneller und besser durch die Welt von Palworld kommt, braucht es ein Reittier. Direhowl für normales Reisen

Chillet für schwimmende Reisen

Jetragon fürs Fliegen Mehr zum Thema Palworld: Beste Mounts – Die schnellsten Reittiere von Sophia Weiss

Und besonders wichtig: Habt Spaß! 1.0 soll sehr viel verändern und neue Dinge bringen – vielleicht ist es am Ende ein ganz anderes Spielgefühl als vorher.

Mehr zum Thema Schnell Leveln in Palworld – Die besten Optionen viele EP zu sammeln von Benedikt Schlotmann

Habt ihr sonst noch Tipps und Tricks, die ihr den Leuten zum Release von 1.0 mitgeben möchtet? Schreibt sie uns gerne in die Kommentare – wir ergänzen den Artikel dann entsprechend. Wenn ihr noch mehr rund um den Release, die Preise und die neuen Inhalte zu Palworlds offiziellem Launch lesen möchtet, könnt ihr das hier tun: Palworld 1.0: Alle Infos zu Release, Roadmap und Features des neuen Updates