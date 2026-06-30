Palworld 1.0: Mit diesen 9 Tipps startet ihr perfekt in die Vollversion

Am 10. Juli 2026 ist es nach über zwei Jahren Early Access endlich so weit und Palworld erscheint als volle 1.0-Version. In diesem Artikel findet ihr 9 Tipps für euren perfekten Start zum Launch, damit ihr direkt und schnell loslegen könnt.
Was ist Palworld 1.0? Palworld 1.0 ist die Vollversion des Spiels. Diese geht am 10. Juli 2026 live und beendet den seit Anfang 2024 laufenden Early Access. Damit bringen die Entwickler von Pocket Pair eine ganze Reihe neuer Features, Gameplay-Mechaniken und sogar Story-Quests ins Spiel.
Es wird zum Release auch keinen Server-Wipe geben. Das bedeutet, ihr könnt mit euren bestehenden Spielständen einfach weiter machen. Dadurch, dass aber enorm viel frischer Content live gehen wird, empfehlen die Entwickler selbst einen frischen Start mit einem neuen Save-Game.
Wir haben in diesem Artikel hier für euch 5 Tipps, wenn ihr einfach weiter machen wollt, und 4 Tipps für alle, die einen Neustart wagen wollen.
5 Tipps für alle, die einen alten Spielstand in 1.0 mitnehmen wollen
Wenn ihr in Palworld 1.0 einen aktuellen Spielstand mitnehmen wollt, könnt ihr das tun. Wenn ihr die folgenden Tipps beachtet, wird der Start sogar noch besser.
Klickt auf die Titel oder den Pfeil, um mehr Informationen zu dem Punkt zu erfahren:
Hortet Pals
Damit ihr direkt in die ganzen neuen Inhalte von 1.0 starten könnt ist es sinnvoll, euch mit genug Pals einzudecken. Bedenkt dabei die Pals, die eure Base am laufen halten sollen, aber auch die, mit denen ihr in den Kampf zieht und reist.
Es kann sich auch lohnen, bestimmte Pals, die ihr haben wollt, speziell zum Release zu züchten und zu sichern.
Euren Charakter und eure Pals aufleveln
Mit 1.0 wird es viele neue Herausforderungen geben und alte werden überarbeitet. Zum Beispiel werden die Turm-Bosse anders werden. Damit ihr allem gewachsen seid, was die Entwickler euch entgegenwerfen, solltet ihr unbedingt euer Level hochschrauben.
Hortet Ressourcen
Befüllt eure Kisten und Warenhäuser (sofern ihr welche gebaut habt) mit den wichtigsten Items, die ihr fürs Erkunden und Kämpfen benötigt. Das können fertige Dinge sein wie Waffen oder Palsphären, aber auch Crafting-Materialien für zum Beispiel Kuchen.
Je mehr ihr auf der hohen Kante habt, desto leichter wird 1.0.
Prüft eure Basen
Jetzt ist der Moment, eure Basen zu prüfen und gegebenenfalls zu verlegen. Vielleicht gab es mit den letzten Updates bessere Plätze, als ihr gerade belegt. Für den Start in 1.0 lohnt eventuell sogar der Umzug auf eine neue Position.
Hortet die wichtigen Währungen
Neben den wichtigen Items solltet ihr euch auch mit so viel an In-Game-Währung eindecken, wie ihr nur könnt. Das können sein:
- Gold
- Dog Coins
- Reife Erweckungssternfrucht
- Training Manuals
- Kristalle der Erkenntnis
- Statuspunkte
Hier gilt das gleiche wie bei den Items: Hortet so viel ihr könnt für einen möglichst geschmeidigen Start.
Seid aber darauf gefasst, dass sich mit 1.0 die Währungen und ihre Wichtigkeit nochmal ändern können.
4 Tipps für den Neustart in 1.0
Wer mit dem Release von 1.0 nochmal ins kalte Wasser springen will, wagt den Neustart. Hier sind unsere Tipps dazu, wie ihr nochmal von Vorne anfangt. Klickt auf die Titel oder den Pfeil, um mehr Informationen zu dem Punkt zu erfahren.
Wichtig: Das sind unsere Tipps auf Basis der Early-Access-Version. Sobald wir die 1.0-Version getestet haben, prüfen wir die Tipps noch einmal auf Aktualität.
Speichert seltene oder wichtige Pals in der globalen Pal-Box
Der erste Tipp ist direkt der, der euch sagt:
Nutzt eure alten Spielstände aus! Wenn ihr nämlich nicht alles ALLES von neu auf machen wollt, zum Beispiel seltene oder mächtige Pals fangen oder züchten, könnt ihr euch diese in der globalen Pal-Box zurücklegen.
Da warten sie dann darauf, dass ihr im neuen Spielstand die Voraussetzungen für ihren Einsatz erfüllt – zum Beispiel das Freischalten des benötigten Sattels zum reiten.
Fangt alles, was nicht Niet- und Nagelfest ist
Vor allem am Anfang werdet ihr schlicht viele helfende Pal-Pfoten brauchen, um eure Basis aufzubauen und Ressourcen zu farmen. Natürlich gibt es immer optimale und weniger optimale Pals dafür, aber zum Start geht es ja erstmal darum, überhaupt in die Gänge zu kommen.
Baut eure erste Basis – egal wo
Es ist fast egal, wo ihr eure erste Basis aufbaut. Hauptsache, ihr habt eine. Natürlich könnt ihr sie auch später noch verschieben. Wichtig ist nur, dass ihr genug Platz habt, da einige der Basis-Gebäude viel Platz benötigen. Wenn der Ort auch noch halbwegs gut geschützt ist, z. B. mit Bergen im Rücken oder ähnlichem, müsst ihr nicht das ganze Camp bei aktivieren Raids mit Zaun umgeben.
Nehmt vielleicht aber eine Gegend, in der euch nicht sofort Pals auf hohem Level über den Weg laufen.
Schnappt euch schnell ein Reittier
Damit ihr schneller und besser durch die Welt von Palworld kommt, braucht es ein Reittier.
- Direhowl für normales Reisen
- Chillet für schwimmende Reisen
- Jetragon fürs Fliegen
Und besonders wichtig: Habt Spaß! 1.0 soll sehr viel verändern und neue Dinge bringen – vielleicht ist es am Ende ein ganz anderes Spielgefühl als vorher.
Habt ihr sonst noch Tipps und Tricks, die ihr den Leuten zum Release von 1.0 mitgeben möchtet? Schreibt sie uns gerne in die Kommentare – wir ergänzen den Artikel dann entsprechend. Wenn ihr noch mehr rund um den Release, die Preise und die neuen Inhalte zu Palworlds offiziellem Launch lesen möchtet, könnt ihr das hier tun: Palworld 1.0: Alle Infos zu Release, Roadmap und Features des neuen Updates
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