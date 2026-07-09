Palworld 1.0 steht in den Startlöchern und die Entwickler zeigen im Trailer zur Vollversion alte und neue Bekannte

Das Survival-Spiel Palworld geht in seinen finalen Release und zeigt neue Inhalte im Launch-Trailer. Die Community ist begeistert und lobt das Entwicklerstudio für seine Kreativität.

Wann erscheint Palworld 1.0? Der Release von Palworld 1.0 erfolgt am 10. Juli 2026 um 05:30 Uhr deutscher Zeit und wird parallel auf allen Plattformen ausgespielt. Wer das Survival-Spiel bereits besitzt, bekommt das Update kostenlos. Und der Preis von Palworld erhöht sich zum finalen Launch überraschenderweise nicht.

Passend zum anstehenden Release präsentieren die Entwickler einen neuen Trailer mit den Inhalten ihres Spiels. Und der löst jetzt schon bei der Community Vorfreude aus.

Video starten Palworld zeigt im Launch-Trailer die neuen Inhalte zu 1.0 Autoplay

Was zeigt der Trailer? Das Video liefert einen Mix aus gewohnten Kämpfen zwischen Spielern und Pals, verschiedenen Farming- sowie Bewegungs-Features und natürlich etlichen Kreaturen. Dabei trefft ihr auf neue Figuren und alte Bekannte, die man schon seit dem ersten Tag kennt – wie das knuffige Schaf Lamball. Außerdem ist ein neuer Turm-Boss zu sehen, gegen den ihr offenbar bald antreten könnt.

Der Trailer zeigt zudem den Basenbau in Palworld und verschiedene Gemüsesorten, die sich anbauen lassen. So sind etwa Kürbisse zu sehen, die es bisher noch nicht im Spiel gab und auf die Spieler auf Reddit nun hoffen.

Herrlich deutlich wird auch wieder der typische Kontrast des Spiels: Das gemütliche Farm-Leben auf der einen Seite und die knallharte Fließbandarbeit der sagen wir… „hochmotivierten“ Pals auf der anderen.

Die Version 1.0 krempelt Palworld zwar wohl komplett um, frischt Mechaniken auf und bringt haufenweise neuen Content. Im Kern scheint sich das Spiel als Pokémon mit Knarren aber absolut treu zu bleiben und behält seine Identität.

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„Als würde man einem Kind beim Aufwachsen zusehen“

So reagiert die Community auf das Video: Die Stimmung unter den Fans ist durchweg positiv. Viele Spieler betonen, wie sehr sie dem finalen Release entgegenfiebern. Unter dem YouTube-Video sammelt sich viel Lob:

Ich habe das Gefühl, ich würde einem Kind beim Aufwachsen zusehen. Palworld hat wirklich eine Seele, ich bin so froh, dass es die Version 1.0 erreicht hat, und ich hoffe, wir werden in Zukunft noch viele Updates sehen. – wiltedwoods

Herzlichen Glückwunsch, Pocketpair. Ihr habt allen Widrigkeiten getrotzt und jedem gezeigt, dass Kreativität, Vorstellungskraft und purer Tatendrang nicht einem Großkonzern gehören, sondern der Community, die ihr aufgebaut habt, und ihr habt letztlich etwas wirklich Besonderes erschaffen. – RotaTheMota

Die Mischung aus dem ersten Trailer mit den aktuelleren Neuerungen. Das erinnert mich wieder daran, wie ich mich gefühlt habe, als ich dieses Spiel zum ersten Mal gesehen und gespielt habe. Ich bin so gehyped! – sSwamzz

Auf X sorgt derweil vor allem die letzte Sequenz des Videos für Gesprächsstoff. Sogar der Palworld-Chef „Bucky“ weist darauf hin, den Trailer unbedingt bis ganz zum Ende zu schauen. Ein Nutzer schreibt dazu auf X: „Das Mädchen aus den Tagebüchern, auf das am Ende angespielt wurde??? Hallo???“

Welche Charaktere, Bosse und Pals ihr in Version 1.0 letztlich genau treffen werdet, zeigt sich dann beim Launch. Werdet ihr eigentlich mit einem firschen Spielstand starten oder euren alten weiterführen? Schreibt es uns doch einmal in die Kommentare.

Palworld ist im Herzen ein Survival-Spiel, doch die Optionen für einen richtig coolen Basenbau waren bislang noch etwas eingeschränkt. In einem der letzten Trailer ist den Spielern allerdings ein ganz bestimmtes Bau-Feature aufgefallen, auf das sich die Community jetzt schon riesig freut.