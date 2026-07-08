Fans warten seit Jahren auf ein Feature in Palworld, ein Trailer verrät: Es kommt!

Die Entwickler von Palworld haben in einem neuen Video gezeigt, wie sich das Bausystem mit Version 1.0 verändern wird. Eine Änderung begeistert die Fans.

Was soll sich ändern? Palworld ist im Herzen ein Survival-Spiel, doch bislang waren die Möglichkeiten, eine coole Basis zu bauen, etwas eingeschränkt. Das soll sich mit der Vollversion 1.0 aber ändern, denn hier kündigen die Entwickler eine starke Erweiterung des Systems an.

Dabei ist den Fans vor allem eine Sache ins Auge gesprungen: Die Wasser-Basen. In einer kurzen Szene, die ihr auf Reddit sehen könnt, zeigen die Entwickler dass es künftig möglich sein wird, eure Basis auf dem Wasser zu bauen.

Dabei sieht man in einer Szene eine Basis, die auf Stelzen im Wasser steht, was euch die Möglichkeit gibt, ein echtes Strand-Resort zu bauen. In einer anderen Szene zeigen die Entwickler eine schwimmende Basis, wobei unklar bleibt, ob sie nicht auch auf Stelzen steht.

Hier könnt ihr den Trailer für die Vollversion von Palworld sehen:

Video starten Palworld präsentiert den Trailer zur Vollversion, zeigt viele neue Pals Autoplay

Jubel bei den Fans, auch über andere Features

Welche Features konnte man noch erspähen? Während die Wasser-Basen das Herz der Fans direkt erobert haben, gibt es noch weitere Features, welche die Entwickler zeigen. So gibt es neue Möglichkeiten, Dächer im Spiel zu bauen, unter anderem diagonal geneigte Dächer.

Natürlich steckt das Video auch voller neuer Pals, die sich im Gewusel der Basen verstecken und entdeckt werden können.

Wie reagieren die Fans auf das Update? Die Fans freuen sich extrem. Gerade der Bau einer Basis am Strand oder im Wasser war wohl ein langgehegter Wunsch bei den Fans, der jetzt in Erfüllung geht. So freuen sie sich auf Reddit:

gugorrak: „Ich glaube, ich habe einen Standort für eine Sakura-Baum-Unterkunft gesehen. Ich hoffe, es ist das, und dass wir das Aussehen von Produktionsgebäuden anpassen können.“

UTmastuh: „Lol, sie haben verschiedene dreieckige Bauteile aus unterschiedlichem Material gezeigt, nur um sicherzugehen, dass wir sie sehen. Ja, wir betteln seit dem Start um all diese Formen!“

KitsuneGato: „OMG! Endlich!!!!! Es ist so nervig, aktuell so weit wie möglich zu säulen und dann Decken/Wände drumherum zu bauen! Danke!!!!“

Hier könnt ihr selbst die Features sehen:

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Freut ihr euch auf die neuen Bau-Optionen in Palworld? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen! In einem anderem neuem Trailer haben die Entwickler richtig viele der neuen Pals gezeigt und damit die Spieler begeistert, die der allerbeste sein wollen: Palworld zeigt neuen Trailer zu Version 1.0, begeistert Fans mit vielen neuen Pals