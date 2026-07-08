Alles im Gaming wird teurer, aber Palworld sagt dazu „Nein danke“

Dass Spiele mit ihrem vollständigen Release teurer werden, ist mittlerweile fast normal. Die Entwickler von Palworld sehen das jedoch anders und haben nun den Preis für die Version 1.0 verkündet.

Wie teuer soll Palworld werden? Während viele Spiele zum finalen Launch an der Preisschraube drehen, bleibt der Preis von Palworld unverändert. Die Kosten für das Survival-Spiel bleiben sowohl jetzt im Early Access als auch zum finalen Release identisch und sehen wie folgt aus:

Steam: 28,99 €

Xbox Store: 29,99 € („kostenlos“ durch Game Pass Premium)

PlayStation Store: 28,99 €

Dass der Preis bestehen bleibt, ist nicht selbstverständlich, denn sogar in den offiziellen FAQ auf Steam heißt es, dass sich dieser kurz vor oder nach dem offiziellen Release erhöhen könnte.

Wieso wird Palworld nicht teurer? In einem Post auf X wenden sich die Entwickler am 8. Juli 2026 mit einer Nachricht an die Community. Sie erklären, dass sie den alten Preis ganz bewusst beibehalten. Der Grund dafür ist die enorme Unterstützung der Spielerschaft. Diese hat letztlich zu dem riesigen Erfolg von Palworld geführt, der selbst die kühnsten Erwartungen und Träume des Teams übertroffen habe.

Die Vollversion erscheint am 10. Juli 2026 zeitgleich auf allen Plattformen. Alle Infos zum Release von Palworld 1.0 erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Video starten Palworld präsentiert den Trailer zur Vollversion, zeigt viele neue Pals Autoplay

Was erwartet mich in der Vollversion? Mit der Version 1.0 von Palworld erscheint ein großes Inhalts-Update. Wer das Spiel bereits besitzt, bekommt dieses Update komplett kostenlos. Zu den neuen Inhalten gehören:

Etliche neue Pals

Neue Regionen, darunter Zugang zum Weltenbaum

Ein angepasstes Story- und Progression-System

Zahlreiche „Quality of Life“-Anpassungen

Und auch das Bausystem wird umgekrempelt. Die Entwickler von Palworld zeigen die Neuerungen in einem neuen Video, und eine Änderung begeistert die Fans besonders.

Was haltet ihr von der Preisentscheidung der Entwickler? Und werdet ihr zum Launch der Vollversion am 10. Juli (wieder) in Palworld reinschauen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!

Einen Server-Wipe wird es zum finalen Release nicht geben, ihr müsst also nicht wieder von vorne anfangen. Falls ihr das bunte Survival-Game schon länger nicht mehr gestartet habt, liefert das Team zudem eine praktische Übersicht: Dort zeigen die Entwickler in 2 Minuten, was sich in Palworld seit Beginn des Early Access auf Steam getan hat.