Palworld: Beste Mounts – Die schnellsten Reittiere

Die Map von Palworld ist recht groß und ihr habt viel zu erkunden. Das geht natürlich zu Fuß. Mit einem passenden Reittier ginge es aber sogar noch besser. Daher haben wir hier unsere Top 5 Empfehlungen für die Reise über Land und unser Ranking der Wasser-Mounts für euch.

Eure ersten Schritte durch die Welt von Palworld macht ihr auf Sandalen. Es gibt aber eine ganze Reihe Pals, die ihr als Reittier einsetzen könnt. Das ermöglicht es euch natürlich noch eine ganze Spur schneller unterwegs zu sein.

Es gibt insgesamt drei Kategorien an Reittieren: Mounts für Reisen zu Lande, Wasser-Mounts und fliegende Pals für schnelles Reisen durch die Luft. Land- und Wasser-Reittiere stellen wir in diesem Artikel vor. Für die Flug-Pals haben wir bereits eine eigene Liste aufgesetzt.

Bitte beachtet aber, dass wir uns hier auf die fangbaren und frei in der Welt herumlaufenden Pals beschränken. Durch das Zucht-System könnt ihr theoretisch jedes Pal, das geritten werden kann, zu einem sehr schnellen Mount heranzüchten. Ein Spieler züchtete sich so zum Beispiel ein super schnelles Direhowl.

Die besten Mounts über Land – Unsere Top 5

5. Rayhound

Dieses Elektro-Pal belegt Platz 5: Rayhound. Es kann signifikant besser sein als ein Pyrin auf Platz vier. Dafür müsst ihr es jedoch mit Pal Essenzen upgraden. Dann erreicht sein Sprint-Speed sogar bis zu 1380.

Seine Basic-Stats sehen so aus:

Langsam Gehen: 110

Rennen: 700

Sprinten: 1150

Rayhound ist recht oft in der Welt unterwegs. Ihr findet es in der Wüstenzone.

4. Pyrin und Pyrin Noct

Auf Platz vier befinden sich Pyrin und die Nacht-Version Pyrin-Noct. Das Feuer-Pal bringt euch schnell und verlässlich über die Map und ist dabei recht zackig unterwegs:

Langsam Gehen: 100

Rennen: 850

Sprinten: 1350

Das Standard-Pyrin könnt ihr rund um den Berg Obsidian antreffen – tagsüber. Wenn ihr die schicke Nacht-Version wollt, müsst ihr die Gegend nach Sonnenuntergang aufsuchen.

3. Frostallion und Frostallion Noct

Frostallion und seine Nacht-Version Frostallion Noct leiten die Top 3 ein. Das mächtige Level-50-Alpha-Pal wurde zuletzt auch in einem neuen Video vorgestellt. Es ist übrigens auch eins der besten Kampf-Pals überhaupt.

Das sind seine Stats – diese sind bei beiden Versionen gleich:

Langsam Gehen: 120

Rennen: 1000

Sprinten: 1500

Wenn ihr euch dieses Pal sichern wollt, könnt ihr euch ihm bei 446 und 681 in der Schneezone stellen. Reist dafür zum Teleporter Absolute Nullpunktzone .

2. Paladius

Dieses Pal ist eins der stärksten, die es in Palworld gibt. Das spiegelt sich auch in seinen Stats als Reittier wider:

Langsam Gehen: 50

Rennen: 800

Sprinten: 1400

Paladius ist ein reines Alpha-Pal. Es erwartet euch auf Level 50 im Norden der Wüste bei 446 und 681. Nutzt den Teleporter „Sandige Dünen Hinterland“.

So kann ein richtig gutes Paladius aussehen.

1. Necromus

Necromus ist das Nacht-Äquivalent zu Paladius. Im Gegensatz zu den Noct-Varianten ist es aber ein eigenständiges Pal, das sich von seinem Tag-Gegenüber nicht nur durch die Farbgebung, sondern auch die Ausstattung unterscheidet.

Es kann übrigens auch Doppelsprünge, was es noch einmal einen Ticken nützlicher macht. Hier seine Stats:

Langsam Gehen: 100

Rennen: 900

Sprinten: 1600

Das schnellste Landreittier ist ein Alpha-Pal Level 50. Ihr findet es bei 446 und 681 in der Nähe des Teleporters „Sandige Dünen Hinterland“.

Ein ziemlich gutes Necromus.

Die besten Mounts für Reisen über Wasser

Aktuell gibt es in Palworld leider nur genau drei verschiedene Reittiere, die euch über Wasser tragen können. Hier ranken wir sie für euch.

Euer erstes Wasserreittier: Surfent

Das erste Wasserreittier, dass euch begegnen wird, ist vermutlich Surfent. Dieses Pal ist im Vergleich zu den anderen beiden recht oft in der Welt unterwegs und kann schnell eingefangen werden. Allerdings ist es auch das schlechteste unter den Dreien:

Langsam Gehen: 100

Rennen: 500

Sprint: 650

Ihr findet Surfent an diesen Locations: Sealed Realm of the Thunder Dragon und Sealed Realm of the Swordmaster. Nachts taucht es auch am Sealed Realm of the Stalwart auf.

Das beste Pal zu Wasser: Jormuntide

Mit Jormuntide könnt ihr schnell und zuverlässig über Wasser reisen. Es ist zudem ein extrem gutes Kampf-Pal. Damit ist es unter den drei Wasser-Mounts der perfekte Allrounder. Hier seine Stats:

Langsam Gehen: 400

Rennen: 525

Sprint: 700

Jormuntide ist gleich zweimal als Alpha-Pal zu finden: Bei 349 und -84 in der Nähe des Landbrücke-Teleporters. Die zweite Location ist bei -180 und -270, wenn ihr euch zum Scheideweg der Forscher teleportiert.

So kann ein gefangenes Jormuntide aussehen.

Das schnellste Pal zu Wasser: Azurobe

Azurobe ist das Pal, dass euch am schnellsten über Wasser bringt:

Langsam Gehen: 75

Rennen: 600

Sprint: 800

Dieses Pal ist ein Level 17 Alpha-Pal, dem ihr euch bei -52 und -387 am Gewässer westlich der Brücke der Zwillingsritter stellen könnt. Alternativ könnt ihr es auch im Wildlife Sanctuary Nr. 1 treffen.

Habt ihr schon das ein oder andere dieser Pals fangen können? Was ist euer Lieblingsreittier? Schreibt es uns auf jeden Fall in die Kommentare – wir sind schon gespannt. Wir wünschen euch auf jeden Fall gutes Fangglück und viel Spaß beim Erkunden von Palworld.

