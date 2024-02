Palworld: So könnt ihr alle Alpha-Pals auf der Map finden

Ihr könnt in Palworld 42 Alpha-Pals finden und fangen. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche es gibt und wo ihr sie finden könnt.

Was sind Alpha-Pals? Abgesehen von den fünf Turm-Bossen gibt es in Palworld auch zahlreiche Feldbosse, die als Alpha-Pals bezeichnet werden. Alpha-Pals sind Boss-Varianten von normalen Pals, die ihr an verschiedenen festgelegten Orten finden könnt. Ihr könnt sie an der freien Oberfläche oder in Höhlen finden, die nicht mit Dungeons verwechselt werden sollten.

Alpha-Pals haben, wie bei Bosskämpfen üblich, eine höhere Lebensanzeige als normale Pals und sind daher schwieriger zu fangen. Insgesamt gibt es 43 Alpha-Pals.

Alle Alpha-Pals: Fundort & Level

Wo könnt ihr Alpha-Pals finden? Alpha-Pals sind aufgrund ihrer gesteigerten Größe kaum zu übersehen und sind zu jedem Zeitpunkt an festen Koordinaten anzutreffen.

Einige der Alpha-Pals sind in Höhlen, während andere in Sphären sind. Sphären beinhalten einen großen Raum, in dem sich das Alpha-Pal aufhält. Dies ist nicht mit den normalen Dungeons zu verwechseln.

In der nachfolgenden Tabelle seht ihr eine Übersicht mit allen Alpha-Pals, ihren Bossen und den Fundorten inklusive den entsprechenden Koordinaten:

Alpha-Pal Level Koordinate Chillet 11 172,-419 – Südlich des “Festungsruinen”-Teleporters Gumoss 11 -113, -628 – in der Nähe der Kirche der “Windhauchinseln” Sweepa 11 -228, -592 – Südlich der “Kleinen Bucht” nahe des Teleporters Dumud 14 -309, 6 – in der Nähe des “Ice Wind Island”-Teleporters Penking 15 113, -353 – Im Dungeon “Sphäre des Eisvogels” Grintale 17 356, -244 – In der Nähe des “Moorinsel”-Teleporters Azurobe 17 -52, -387 – Im Gewässer westlich der “Brücke der Zwillingsritter” Nitewing 18 -275, -70 – Am Strand von “Ice Wind Island” Kingpaca 23 49, -460 – In der Nähe des “Kleinen Dorfes” Broncherry 23 -222, -699 – In der Nähe des Teleporters der “Windhauchinseln” Bushi 23 -177, -490 – Dungeon “Sphäre des Schwertmeisters Katress 23 240, -330 – Dungeon “Sphäre der Kühnheit” Felbat 23 -408, -44 – Dungeon “Sphäre der finsteren Nacht” Quivern 23 -256, -131 – Dungeon “Sphäre der Drachenschwingen” Fenglope 25 -257, -458 – Höhle “Minen hinter dem Wasserfall” Petallia 28 -19, -264 – Dungeon “Sphäre der Totenseele” Beakon 29 -345, -252 – In der Nähe des “Bambushain”-Teleporters Broncherry Aqua 30 -167, -448 – Höhle “Seichtwasser-Minen” Warsect 30 162, -224 – Dungeon “Sphäre der Kühnheit” Elphidran 30 44, -282 – In der Nähe vom “Mondsichelstrand”-Teleporter Mossanda Lux 31 450, -181 – In der Nähe vom “Östliche Wildnisinsel”-Teleporter Elizabee 31 42, -188 – Höhle “Minen der Gläubigen” Relaxaurus Lux 31 -200, -344 – Dungeon “Sphäre des Donnerdrachens” Univolt 31 -116, -542 – In der Nähe des “Windhauchinsel”-Teleporters Lunaris 32 -147, -660 – Dungeon “Sphäre der Mysterien” Verdash 35 289, 22 – Dungeon “Sphäre der Schnellfüßigkeit” Mammorest 38 190, -478 – In der Nähe des Startgebiets “Hochland des Grasriesen” Vaelet 38 131, -49 – Dungeon “Sphäre des Wächters” Wumpo Botan 38 448, -50 – In der Nähe des “Östliche Wildinseln”-Teleporters Sibelyx 40 252, 69 – Dungeon “Sphäre des reinen Weiß” Menasting 44 492, 78 – Höhle “Dürstende Minen” Jormuntide 1 45 349, -84 – In der Nähe des “Landbrücke”-Teleporters Jormuntide 2 45 -180, -270 – In der Nähe des “Scheideweg der Forscher”-Teleporters Suzaku 45 393, 238 – In der Nähe des “Wüstenstadt”-Teleporters Kingpaca Cryst 46 -229, 468 – Höhle “Vergessene Minen” Anubis 47 -134, -94 – In der Nähe der “Dämmersande” Dinossum Lux 47 349, 535 – Höhle “Abgelegene Minen” Astegon 48 -577, -417 – Höhle “Verfallene Minen” Blazamut 49 -434, -531 – Höhle “Glutheiße Minen” Lyleen Noct 49 -141, 316 – Höhle “Eisberg Minen” Frostallion 50 -357, 508 – In der Nähe des “Absolute Nullpunktzone”-Teleporters Jetragon 50 -789, -321 – In der Nähe des “Beach of Everlasting Summer”-Teleporters Necromus 50 446, 681 – In der Nähe des “Sandige Dünen-Hinterland”-Teleporters Paladius 50 446, 681 – In der Nähe des “Sandige Dünen-Hinterland”-Teleporters

An welchen Orten ihr einem Alpha-Pal begegnen könnt, seht ihr zudem auf dem folgenden Screenshot:

Wie fange ich Alpha-Pals? Alpha-Pals lassen sich mit jeder existierenden Pal-Sphäre im Spiel fangen, allerdings ist die Fangwahrscheinlichkeit deutlich geringer als bei normalen Pals.

Es empfiehlt sich daher, vor dem Kampf bessere Pal-Sphären herzustellen und dem Alpha-Pal vor den Fangversuchen ordentlich Schaden zuzufügen.

Respawnen Alpha-Pals? Ja, allerdings dauert es eine gewisse Zeit, bis die Alpha-Pals respawnen. Nach dem Ablauf eines Cooldown könnt ihr das jeweilige Alpha-Pal aber am selben Ort erneut herausfordern.

Für den Fang eines Alpha-Pals erhaltet ihr wie bei normalen Pals auch einen Fangbonus, was bedeutet, dass es sich auch lohnt, Alpha-Pals mehrfach zu besiegen bzw. zu fangen, um schneller leveln zu können. Mehr Tipps zum schneller Leveln findet ihr hier: Schnelles Leveln in Palworld – Die besten Optionen viele EP zu sammeln