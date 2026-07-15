Ich spiele Palworld wie ein 4-Jähriger, aber das macht überraschend viel Spaß und rettet mir den 1.0-Release

MeinMMO-Redakteur Dariusz liebt schwierige Spiele, aber seine Einstellungen in Palworld wären selbst Ash Ketchum zu leicht – aber das macht ihm viel mehr Spaß als gedacht.

Als Palworld 2024 mit unglaublichen Zahlen seinen Rekord-Release feierte, habe ich das Survival-Game auf zwei verschiedenen Spielständen gespielt: auf einem solo mit hartem Grind, auf dem anderen im Koop mit Freunden.

Inzwischen ist es zwei Jahre her, dass ich das „Pokémon mit Knarren“ zuletzt spielte. Die Updates, die das Spiel zwischen Early Access-Start und 1.0-Release erhalten hat, habe ich ausgesetzt. Mit der Vollversion habe ich jetzt neu angefangen und spiele Palworld nun auf eine Weise, auf die ich noch nie ein Survival-Game gespielt habe:

Wie ein 4-Jähriger.

Aber nicht wie irgendein 4-Jähriger. Als ich MeinMMO-Kollege Karsten davon erzählte, wie ich aktuell Palworld spiele, musste er an seinen 4-jährigen Sohn denken. Der kleine Mann spielt das Spiel wohl genauso wie ich. Ob ich Palworld spiele wie er, oder er es spielt wie MeinMMOs-PvP-Schwitzer, überlasse ich euch – aber wir beide haben an der Spielweise Spaß, so viel ist sicher.

Video starten Palworld zeigt im Launch-Trailer die neuen Inhalte zu 1.0 Autoplay

Kurzweiliger Spaß statt mühseliger Grind

Ich bin ehrlich: Der Hauptgrund, warum ich jetzt nochmal Palworld spiele, ist beruflich. Falls ich Guides oder andere Artikel schreibe, möchte ich auf dem neuen Wissensstand sein. Da kam mir der Gedanke, dass es sinnvoll sein könnte, möglichst schnell möglichst viel Fortschritt zu machen.

Also stellte ich die Schwierigkeit so weit runter, dass quasi keinerlei Grind oder Herausforderung besteht. Ich verursache erhöhten Schaden, bekomme für alles gottlos viel XP, farme endlos Ressourcen und feindliche Angriffe können mir nahezu gar nichts anhaben.

Eigentlich ist das absolut nicht meine Spielweise. Ich liebe Herausforderungen, spiele alle Story-Games auf den höchsten Schwierigkeitsgraden, grinde gerne und strecke meine Spielzeit, indem ich es mir selbst möglichst schwer mache. Und genau das mag ich auch an Survival-Games. Ich will leiden.

Mein Cozy-Palworld macht mir aber trotzdem überraschend viel Spaß. In 3 Tagen habe ich rund 22 Stunden gespielt – und in gewisser Weise trotzdem hart gegrindet. Inzwischen habe ich die meisten Bosse besiegt, die wichtigsten Konstruktionen gebaut, viele coole Pals gefangen und gehe mit großen Schritten auf das Ende des Spiels zu.

Palworld speedrunnen, um danach Spaß zu haben

In meinem Palworld leiden nur die Gegner. Ein Survival-Game kann man das nicht nennen. Es macht mir Spaß, gedankenlos durch die Map zu reisen, Pals wie am Fließband zu fangen (pun intended) und durchweg Fortschritt zu sehen, ohne dafür erst stundenlang farmen zu oder grinden zu müssen.

Trotzdem freue ich mich schon darauf, endlich mit der „Story“ von Palworld durch zu sein: Dann kann ich mich nämlich endlich dem widmen, was ich in Survival-Games am liebsten mache:

Eine richtig schöne, große Basis bauen.

Unter der Woche werde ich nach der Arbeit natürlich nicht so viel zocken können. Bis ich mit dem Spiel durch bin, dauert es also voraussichtlich noch ein paar Tage. Genau deshalb bin ich froh, mein Palworld-Erlebnis dieses Mal eher kurz zu halten. Das Bauen einer Basis und das dazugehörige Farmen aller Materialien sind immer meine Highlights in Survival-Spielen. Auf dem Weg dahin nehme ich dieses Mal halt eine große Abkürzung.

Hinzu kommt, dass ich neben Palworld noch viele andere Spiele zocken möchte. Erst vor ein paar Wochen habe ich in einem Artikel hier auf MeinMMO erklärt, dass ich aktuell x Shooter habe, die ich aktiv spielen will – Palworld gehörte nicht dazu. Für mich ist es ideal, dass ich nicht wochenlang nur Palworld spiele. Ich habe für kurze Zeit viel Spaß und kann dann das nächste Spiel angehen.

Für mich selbst habe ich mit dem Release von Palworld 1.0 eine besondere Erkenntnis gewonnen: Ein Spiel muss nicht immer eine Herausforderung sein.

Manchmal tut es gut, einfach gedankenlos zu daddeln. Und als Survival-Game ist Palworld auch perfekt dafür geeignet, es zukünftig nochmal zu spielen – so kann ich mir dann immer noch die Herausforderung abholen, die ich eigentlich so liebe.

Wie spielt ihr Palworld – mit normalen Settings, ultra-leicht oder so schwierig wie es geht? Schreibt es uns in die Kommentare!

Nach Palworld möchte ich dieses Jahr noch einige Survival-Games nachholen, die ich in den vergangenen Jahren ausgelassen habe. Falls ihr rätseln wollt, welche das sind: Sie befinden sich alle in diesem Artikel von MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus, in dem er euch die aktuell besten Survival-Games vorstellt: Die 30 besten Survival-Games 2026 für PS5, Steam und Xbox