Palworld: Elizabee Guide – So findet, fangt und züchtet ihr sie

Elizabee gehört in Palworld zu den begehrtesten und nützlichsten Pals. Warum sie so wichtig ist, wo ihr sie findet und wie ihr sie bekommt, lest ihr hier.

Warum sollte man sich Elizabee sichern? Elizabee ist ein kleiner Allrounder, denn sie eignet sich sowohl als Arbeitspal in eurer Basis als auch im Kampf. Dabei bringt die jeweils 2 Level in Pflanzenpflege, Handwerk, Sammeln und Medizin und liefert zuverlässig Honig, eine wichtige Ressource.

Sie gehört zum Typ Gras. Mit ihrem Partner-Skill „Queen Bee Command“ wird sie zudem deutlich stärker, wenn Beegarde-Pals im Team sind.

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Update vom 30. Juni 2026: Wir haben den Beitrag geprüft und strukturell leicht angepasst.

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Bei dieser Location findet ihr Elizabee garantiert

Wollt ihr die „normale“ Elizabee aufsuchen und fangen, findet ihr sie garantiert auf dieser Insel:

Dort findet ihr sie sowohl tagsüber als auch nachts und könnt sie besiegen oder fangen.

Elizabee als Alpha Boss finden

Elizabee ist auch als Alpha Boss verfügbar, wodurch sie dann größer ist und mehr Lebenspunkte, ein höheres Level sowie stärkere Angriffe hat.

Sie als Alpha Boss zu finden, gestaltet sich etwas schwieriger, da ihr erst durch eine Höhle müsst. Der Eingang dafür befindet sich nordöstlich des Teleportpunkts Lake Center, bei den Koordinaten 37, -187. Wo die Höhle ungefähr liegt, könnt ihr hier sehen:

Am besten erreicht und entdeckt ihr den Zugang mit einem Flugreittier, wenn ihr den Fluss entlang Richtung Norden fliegt und nach links schaut. Irgendwann entdeckt ihr eine Einbuchtung mit braunen Felsen, in der ihr einen rechteckigen Durchgang erkennen könnt. Dort müsst ihr durch und schon seid ihr fast am Ziel.

Neben Elizabee trefft ihr dort auch auf Beegard, weshalb sich die Location auch eignet, eine kleine Bienenarmee zu sichern.

So züchtet ihr Elizabee erfolgreich

Eilzabee könnt ihr aus Riesigen grünen Eiern erhalten, indem ihr sie in den Inkubator legt. Diese Eier könnt ihr überall auf der Map als sammelbare Items finden oder erhalten, wenn ihr spezielle Pals in der Zuchtfarm zusammenführt.

Wollt ihr ein Elizabee gezielt züchten, könnt ihr sämtliche Kombinationen aus Pals mit Gras-Element verpaaren und mit etwas Glück ein Riesiges grünes Ei erhalten.

Alternativ könnt ihr auch zwei Elizabee miteinander züchten, wenn ihr einfach ein paar mehr von ihnen haben wollt.

Wie ihr generell züchtet und wie ihr die Zuchtfarm erhaltet, lest ihr hier im Guide: Palworld: Breeding Guide – Pals züchten und Eier ausbrüten

Neben Elizabee ist auch Jormuntide Ignis hoch im Kurs, wenn es um die mächtigen Pals im Spiel geht. In unserem Guide erfahrt ihr, wo ihr ihn möglichst früh findet und wie ihr ihn gezielt züchten könnt. Alles, was ihr beachten müsst, findet ihr hier: Palworld: Jormuntide Ignis – So findet und züchtet ihr den mächtigen Pal