DLSS, FSR oder Nativ – Blindtest kürt klaren Gewinner für die schönste Bildqualität in Spielen

Upscaling ist langsam aber sicher gewachsen und kann nun erstaunliche Ergebnisse erzielen. Manchmal sind diese so gut, dass es schwer wird, einen Unterschied zwischen nativer und hochskalierter Auflösung zu erkennen.

Was wurde getestet? Das deutsche Online-Magazin ComputerBase hat in einem Blindtest auf der eigenen Website seine Nutzer zur schönsten Bildqualität in Spielen befragt. Dabei lag eine Technologie weit vorn und das Ergebnis überraschte.

Für den Test wurden von ComputerBase sechs Spiele in Ultra-HD-Auflösung getestet. Dabei soll jeder Titel einmal mit NVIDIAs DLSS 4.5, AMDs FSR 4 und ohne Upscaling in nativer Auflösung aufgenommen worden sein.

Danach hatten Nutzer eine Woche lang die Möglichkeit, über die aufgenommenen Spielszenen abzustimmen und das schönste Bild zu wählen. Dabei wussten Nutzer jedoch nicht, welches Bild hochskaliert wurde.

Was ist FSR und DLSS? DLSS von Nvidia und AMDs FSR sorgen dafür, dass das Bild eines Spieles in einer niedrigeren Auflösung berechnet wird. Anschließend wird dann mithilfe einer speziell trainierten KI das Bild hochskaliert. Dadurch sieht das Bild dann ähnlich wie das Original aus, benötigt aber weniger Rechenleistung, welche wiederum euren FPS-Werten zugutekommt.

DLSS schlägt sogar die native Auflösung

Welche Technologie bevorzugen Spieler? Nachdem insgesamt über 6.000 Nutzer abgestimmt hatten, ist das Ergebnis eindeutig. NVIDIAs DLSS gewinnt mit einem großen Abstand:

Insgesamt bevorzugten etwa 48 Prozent das Bild der NVIDIA-Technologie.

Nur 15 Prozent hingegen sahen AMDs FSR als schönste Variante an, dabei bringt AMD immer wieder kostenlose Updates für seine Technologie heraus.

Etwa 24 Prozent der Befragten präferierten das Bild in nativer Auflösung ohne Hochskalierung.

Die restlichen Befragten schätzten alle Bilder gleich schön ein.

Was bedeutet das für Spieler? Überraschend war für sie das Ergebnis des Tests. Denn es gibt seit einiger Zeit eine Diskussion im Internet, welches Bild am besten aussieht:

In den Kommentaren des Beitrags von ComputerBase erwähnt zum Beispiel der Nutzer rollmoped, dass er eine deutlichere Durchmischung der Ergebnisse erwartet hätte und davon ausgegangen sei, dass er die native Auflösung bevorzuge. Tatsächlich habe er im Test öfters für FSR gestimmt.

DLSS und FSR sind bei manchen Nutzern unbeliebt, da laut ihnen oftmals Entwickler Systeme wie Upscaler und Framegeneration benutzen, um Spiele weniger optimieren zu müssen (via Reddit). Was Spieler wiederum von diesen Technologien abhängig macht oder zwingt, neuere Hardware zu kaufen.

Die Abstimmung zeigt außerdem deutlich, dass die Kritiker von Upscaling und sogenannten “Fake Frames” im Unrecht sind: Denn viele Personen halten die native Auflösung für die schönste und beste Auflösung. Doch im Blindtest zeigt sich genau ein anderer Fall: Viele Personen haben am Ende doch für DLSS als das schönste Bild abgestimmt.

Daraus kann man schließen, dass DLSS/FSR der nativen Auflösung in Sachen Bildqualität kaum noch nachsteht, sondern sogar ebenbürtig sein kann.

Weiterhin gehen viele Nutzer davon aus, dass es einfach sei, ein Bild von einer hochskalierten Version zu unterscheiden und diese besser aussehe. Dabei zeigt der Test, dass viele Personen den Unterschied nicht feststellen können und tatsächlich eine Szene mit DLSS bevorzugen. Wie weit Upscaling gehen kann und wo seine Grenzen liegen, zeigt ein Test eines Experten: Kann man Cyberpunk 2077 mit einer 13 Jahre alten Grafikkarte spielen? Experte testet es, das Ergebnis ernüchtert